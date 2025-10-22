Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанахБлог
На роль премьер-министра страны Япония недавно выбрала первую в своей историю женщину, 64-летнюю Sanae Takaichi. И она оказалась непроста: оказывается, японка давно любит хард-рок и хэви-метал, гоняет на мотоциклах, а по ночам — когда муж отправляется спать — играет дома на барабанах.
Перед выборами дама побывала в подкасте участниц BABYMETAL «Babymetal’s Metal Radio», рассказав, в том числе, что подсела на тяжелую музыку еще в ранней школе, отдавая предпочтение альбомам BLACK SABBATH Paranoid и Sabbath Bloody Sabbath; потом открыла для себя DEEP PURPLE. Затем решила сама пойти в музыканты, и в старшей школе участвовала в кавер-группе, играя песни ROLLING STONES, UFO и RAINBOW.
«Далее, поступив в колледж, я была погружена в музыку уже чуть больше, чем полностью. Я была хэви-метал барабанщицей и играла сразу в четырех бандах. Потом — какое-то время даже участвовала в профессиональных группах. Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо или говорит не то, что надо. Иду и лабаю, например, «Burn» DEEP PURPLE. Просто чтобы выпустить пар».
Надеюсь, ей найдется, чем разбавить скучные заседания на высоком дипломатическом уровне. Особенно если кто-нибудь выбесит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
-
Умер Ace Frehley
-
Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»
-
Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)
-
Nick Barker о своем состоянии здоровья: «Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет»
-
Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS
-
Теперь официально: MY DYING BRIDE расстались с Aaron Stainthorpe
-
Все идет не по плану: Metal Threat фестиваль в Чикаго
-
Bruce Dickinson: «Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке»
Комментарии
Ad Noctum:
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из коленно- локтевой и снял с себя намор�…
Ветошь:
Сергей Филиппович:
Крутые братья белорусы!!!
Отличный порог метал Прямо Pink Floyd в металле!!!
Сергей, Тюмень, Россия. …
Мaga:
Его коллега по цеху (а до недавнего времени и по лэйблу) с другого конца планеты ведёт не столь аскетичный образ жизни. Играет он так:
https://www.youtube.com/watch?v=S9m_rjHVSsI&list=RD…
Александр:
Писюн с глазами:
kvltist написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
kvltist написал(а):
картина маслом: «ёжики кололись обсуждая недостатки посредственного блацка мнимой оккультной глу�…
Другой Александр:
kvltist написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
kvltist написал(а):
картина маслом: «ёжики кололись обсуждая недостатки посредственного блацка мнимой оккультной глу�…
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
kvltist написал(а):
картина маслом: «ёжики кололись обсуждая недостатки посредственного блацка мнимой оккультной глубины»
Слышь, ежи…
Писюн с глазами:
kvltist написал(а):
картина маслом: «ёжики кололись обсуждая недостатки посредственного блацка мнимой оккультной глубины»
Слышь, ежик, ты если колешься, так э�…
kvltist:
картина маслом: «ёжики кололись обсуждая недостатки посредственного блацка мнимой оккультной глубины»…
Potato Lich:
Вся музыка для развлечения. Сидеть, типа мизантропить и упиваться своей трушностью и нетакушностью — это тоже развлечение. Хотя и тупое.
Но я частично согласен — в…
jurgai:
Хорошее интервью (в отличие от большинства «про бухло-сецк-скандалы + как я записывал свой альбом, гастролировал и т.п.») содержательные и по существу вопросы + развер…
Писюн с глазами:
quoute: «Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо »
Например, выпрямился из коленно- локтевой и снял с себя намордник для чего-то другого, кроме как принести в зубах госпоже тапочки.