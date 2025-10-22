Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах

На роль премьер-министра страны Япония недавно выбрала первую в своей историю женщину, 64-летнюю Sanae Takaichi. И она оказалась непроста: оказывается, японка давно любит хард-рок и хэви-метал, гоняет на мотоциклах, а по ночам — когда муж отправляется спать — играет дома на барабанах.

Перед выборами дама побывала в подкасте участниц BABYMETAL «Babymetal’s Metal Radio», рассказав, в том числе, что подсела на тяжелую музыку еще в ранней школе, отдавая предпочтение альбомам BLACK SABBATH Paranoid и Sabbath Bloody Sabbath; потом открыла для себя DEEP PURPLE. Затем решила сама пойти в музыканты, и в старшей школе участвовала в кавер-группе, играя песни ROLLING STONES, UFO и RAINBOW.

«Далее, поступив в колледж, я была погружена в музыку уже чуть больше, чем полностью. Я была хэви-метал барабанщицей и играла сразу в четырех бандах. Потом — какое-то время даже участвовала в профессиональных группах. Сейчас стучу скорее чтобы выпустить пар, когда, например, супруг ведет себя не так, как надо или говорит не то, что надо. Иду и лабаю, например, «Burn» DEEP PURPLE. Просто чтобы выпустить пар».

Надеюсь, ей найдется, чем разбавить скучные заседания на высоком дипломатическом уровне. Особенно если кто-нибудь выбесит.

