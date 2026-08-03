Метал за спасение индейцев! Фестиваль Fire In The Mountains в Монтане, часть 2

Метал за спасение индейцев! Фестиваль Fire In The Mountains в Монтане, часть 2Блог
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В 2025 году, когда фестиваль переехал в Монтану, организаторы расстарались на солидный состав — в том числе обеспечив эксклюзивное выступление OLD MAN’S CHILD. Основным хэдлайнером выступила WARDRUNA.
При этом половину программы тогда составили даже не музыкальные выступления, а разнообразные мастер-классы, лекции, воркшопы (в том числе с участием музыкантов) и прочая говорильня, в которую за каким-то чертом вплелась палестинская повестка.
Не могу сказать, пользовались ли эти мероприятия ажиотажем, но в 2026-м внемузыкальная часть была сведена к минимуму, при этом ноль политики/социальщины и ничего, что не было бы напрямую связано с индейцами и спецификой жизни в резервации. В 2026-м расширили музыкальную программу до трех дней. И выкатили мощнейший на сегодняшний день состав.
Основным, самым громким и ожидаемым сетом стал, безусловно, NEUROSIS, вернувшийся в этом году с новым альбомом и объявивший ряд концертов в США. На одной из вокальных должностей дебютировал перманентно взъерошенный экс-ISIS’овец Aaron Turner, второе появление которого на сцене случится на Fire In The Mountains в составе неплохой сладжевой банды OLD MAN’S GLOOM. Что тут скажешь? NEUROSIS убили. Эмоциями. Светом. Звуком. Мастерством. Отчаянием. Воплями. Мелодиями. И вот этим рвущим душу вкрадчивым «Can you hear them? Their voices are free». NEUROSIS вживую — не про музыку, это какой-то трансцендентный опыт, которого не хватало все эти годы. Спасительный ли? Сказать сложно.
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День второй, который, собственно, NEUROSIS и завершал, вообще явился своего рода катарсисом фестиваля: если в первый все еще принюхивались и присматривались, прикипали к этой пыльной каменистой горной земле (еще Стивен Кинг подмечал, мол, «земля микмаков тверже человеческого сердца»), а на третий куча народа внезапно уехала (думается, жители ближних штатов хотели на работу в понедельник), второй оказался самым массовым, самым плотным, интенсивным и буйным. Феерические апокалипсично-нереальные краски, которые принес смог от канадских пожаров, окрасили небо в мутно-оранжевый, а луну и солнце — в кровавый. В воздухе пахло гарью. Пыль пахла пеплом. И когда на сцену вышли ENSLAVED, вся эта трезвая, размеренная аудитория будто разом одичала, превратившись в орущий, месящийся, краудсерфящий смерч, в коем диким образом совпало все: пожары, гарь, окровавленные алым закатом горы и музыканты, которые, осознав, что поймали волну сумасшествия, подстегивали публику и сами лезли в развезшееся пекло. Под «Isa» и «Allfǫðr Oðinn» в пляс, мне кажется, пошли даже дикие духи парка Глейшер.
ENSLAVED во всем этом антураже настолько оглушили и ошеломили, что последующее выступление по-хорошему дикой банды FULL OF HELL, лихо миксующей черный юмор, powerviolence, сладж, грайнд и психоз, прошло мимо. Просто не было сил.
Ну и раз речь о дичи, впечатлил сет экспериментально-кроссжанрового-авангард-дум-блэк-фиг-пойми-чего-еще монтанского коллектива GALVANIST, в котором маленький, худой, полностью изрисованный татуировками, синий, как изолента, псих-вокалист выворачивал на сцене собственные внутренности, вереща, извиваясь и выдавливая внутренних демонов. От его воплей в серкл-пит пустились секьюрити.
Другие лучшие сеты фестиваля, на мой вкус, составили:
AGALLOCH. Мужики играли целиком альбом Ashes Against The Grain, и это было невыносимо прекрасно, сказочно, многослойно, прочувствованно, восхитительно. Небольшой, угловатый John Haughm, жонглируя вокальными стилями, рассказывал дивные истории о вечности и белых горах, где все умирает, — горы слушали за его спиной, оттеняя, вплетаясь в сложные узоры AGALLOCH’овской музыки.
Второй раз видела этот коллектив вживую — и второй раз опыт незабываемый. Они совершенно неземные.
THE RUINS OF BEVERAST. Атмосферно-ритуалистичный приблэкованно-думроковый проект Alexander von Meilenwald звучал очень здорово — жаль только, поставили его в дневную слепящую жару. Это явно люди вечерние. С таинствами. Магией. И гипнозом.
BORKNAGAR. О, конечно! Услышать многоголосье BORKNAGAR на фоне вечереющих гор, в лесах, подпевать «Voices», прыгать под «Up North» и «Winter Thrice», замирать в благоговении под «Summits»… там было все. Даже «Dauden» с первого альбома. Особенно порадовал ICS Vortex: босой, он пребывал в необыкновенно радушном настроении, с удовольствием пел и шутил с аудиторией шутки.
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WAYFARER. Как я уже писала недавно, это любопытная вестерн-метал группа, поначалу миксовавшая блэк с фолк/дарк-кантри мотивами, а ныне, похоже, потиху выпиливающая экстрим-составляющую. Но остающаяся вполне себе аутентичной. И, опять-таки, чудно вписывающаяся в просторы Дикого запада.
16 HORSEPOWER. Готический меланхоличный кантри-рок с надрезанным альтернативным нервом; группа, давшая на Fire In The Mountains свой первый концерт за 21 год. Эксклюзивно. Круто. Необычно. Дома бы не слушала, но на концерте просто гипноз.
Еще одним эксклюзивом стала группа SUBROSA — пионеры (или пионерки?) американского дума с женским вокалом, скрипочками и явным фолковым флером. Коллектив распался в 2019 году — ну и теперь, начиная с Монтаны, вроде как собрался снова. Бодро, мило, своеобразно, чудесные скрипки, но, пожалуй, для меня слишком «женственно» (читай: с элементом нытья).
Ну и еще один эксклюзив, завершавший последний день фестиваля: одноразовый суперпроект I, выпустивший 20 лет назад альбом Between Two Worlds, риффы и идею которого придумал Аббат, а поддержали Ice Dale, Armagedda, Demonaz (лирикой) и King ov Hell. Двух последних в наличии не было, так что гостевое бас-место занял Andreas Salbu из GAAHLS WYRD. Пока группа играла, за сценой эффектно восходила полная луна, придавая шоу оттенок кинематографичности.
Выступили мужики мощно и красочно; богатый свет, плотный, массивный звук, роскошный фронтмен Аббат (естественно, не удержавшийся от пары фирменных шуточек и поскрипываний), вот только… Слушая этот уже успешно забытый альбом снова, постепенно оформлялось в сознании понимание, почему он не получил продолжения. Перемешать традиционный хэви с обеззубленным IMMORTAL — да, любопытно. В качестве эксперимента. Ну а в качестве долгоиграющей забавы — смысла не вижу. В конце концов, в сольной группе Abbath вещи делает более интересные.
Также в рамках «понравилось, но не однозначно».
YOB. Нажористый дум с элементами стоунера, пудовые жирные риффы, однако не особо зашел вокал «кэндлмассовского» разлива. Вокальных возможностей сделать это красиво и эпично фронтмену несколько недоставало.
GALLOWBRAID. Малоактивный проект из Юты, забористо миксующий мелодик-блэк с фолком и чем-то таким AGALLOCH’овским. В силу небольшой дискографии слушать пока особенно нечего (да и индивидуальность саунда пока, чувствуется, в процессе становления), но очень толково.
PHOBOPHILIC. Качевая помесь олдскульного дэза с дэз-думом. Хорошо, но не оригинально.
Выступления остальных коллективов можно посмотреть тут (игнорировала я только хэви-метал и кантри; также не удалось попасть на сет артиста Raven Chacon с Igor Cavalera: Игор не смог прилететь в назначенный день, и их шоу поставили на следующий на ранее утро). Ну и еще немного телефонных картинок — которые, конечно, ничего не объясняют и не передают. Это был потрясающий опыт — и, вне всяких сомнений, несмотря на расстояние, нужно будет его повторить. За здоровье индейцев. За горы и рок.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 265
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2 комментария
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Комментарии
Алекс:
Паша:
4 / 13
Увы, мимо! Вы знаете “Symphony of Destruction” и, возможно, даже узнаете Dave Mustaine без гитары. Но обсуждать «Risk» без защитного шлема пока не получится.
А по-моему неплохо, у�…
jurgis:
Anastasiya:
Crow написал(а):
О каком инциденте речь?
Гуглите «megadeth антрим 1988 скандал».…
Crow:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holy_Wars%E2%80%A6_The_Punishment_Due
О каком инциденте речь?…
Anastasiya:
Чингачгук написал(а):
Нельзя сказать, впрочем, что государство не заботится о коренных народах: индейцам полагается куча преференций и дотаций; к примеру, в шт…
James Hetfield:
Polaris:
40PT:
Спадар Антось написал(а):
Бухла няможна, вогнішча няможна… У пізду такія фэсты!
нажэрціся ды што-небудзь падпаліць — гэта па-нашаму. ці можа людзі проста ўме…
Чингачгук:
Нельзя сказать, впрочем, что государство не заботится о коренных народах: индейцам полагается куча преференций и дотаций; к примеру, в штатах, где нет легалайза, на �…
Fredguitarist:
Спадар Антось:
Тварь:
Король Ада, как я понимаю, с компашкой Аббата не приехал?
А вообще, красиво, конечно. Индей…
крутой экспериэнс. самобытный фэст. классный обзор
Индейцам, надеюсь, «2ух буслов» не наливали?