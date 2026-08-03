fire in the mountains review
03.08.2026

Метал за спасение индейцев! Фестиваль Fire In The Mountains в Монтане, часть 2

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(продолжение, начало тут)

В 2025 году, когда фестиваль переехал в Монтану, организаторы расстарались на солидный состав — в том числе обеспечив эксклюзивное выступление OLD MAN’S CHILD. Основным хэдлайнером выступила WARDRUNA.

Fire in the Mountains lineup

состав 2025

При этом половину программы тогда составили даже не музыкальные выступления, а разнообразные мастер-классы, лекции, воркшопы (в том числе с участием музыкантов) и прочая говорильня, в которую за каким-то чертом вплелась палестинская повестка.

Не могу сказать, пользовались ли эти мероприятия ажиотажем, но в 2026-м внемузыкальная часть была сведена к минимуму, при этом ноль политики/социальщины и ничего, что не было бы напрямую связано с индейцами и спецификой жизни в резервации. В 2026-м расширили музыкальную программу до трех дней. И выкатили мощнейший на сегодняшний день состав.

Fitm lineup

состав 2026

Основным, самым громким и ожидаемым сетом стал, безусловно, NEUROSIS, вернувшийся в этом году с новым альбомом и объявивший ряд концертов в США. На одной из вокальных должностей дебютировал перманентно взъерошенный экс-ISIS’овец Aaron Turner, второе появление которого на сцене случится на Fire In The Mountains в составе неплохой сладжевой банды OLD MAN’S GLOOM. Что тут скажешь? NEUROSIS убили. Эмоциями. Светом. Звуком. Мастерством. Отчаянием. Воплями. Мелодиями. И вот этим рвущим душу вкрадчивым «Can you hear them? Their voices are free». NEUROSIS вживую — не про музыку, это какой-то трансцендентный опыт, которого не хватало все эти годы. Спасительный ли? Сказать сложно.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Anastasiya Samotiya (@hitkiller666)

Fire in the Mountains Neurosis

NEUROSIS

День второй, который, собственно, NEUROSIS и завершал, вообще явился своего рода катарсисом фестиваля: если в первый все еще принюхивались и присматривались, прикипали к этой пыльной каменистой горной земле (еще Стивен Кинг подмечал, мол, «земля микмаков тверже человеческого сердца»), а на третий куча народа внезапно уехала (думается, жители ближних штатов хотели на работу в понедельник), второй оказался самым массовым, самым плотным, интенсивным и буйным. Феерические апокалипсично-нереальные краски, которые принес смог от канадских пожаров, окрасили небо в мутно-оранжевый, а луну и солнце — в кровавый. В воздухе пахло гарью. Пыль пахла пеплом. И когда на сцену вышли ENSLAVED, вся эта трезвая, размеренная аудитория будто разом одичала, превратившись в орущий, месящийся, краудсерфящий смерч, в коем диким образом совпало все: пожары, гарь, окровавленные алым закатом горы и музыканты, которые, осознав, что поймали волну сумасшествия, подстегивали публику и сами лезли в развезшееся пекло. Под «Isa» и «Allfǫðr Oðinn» в пляс, мне кажется, пошли даже дикие духи парка Глейшер.

enslaved

ENSLAVED

enslaved band

ENSLAVED

enslaved fest

ENSLAVED

ENSLAVED во всем этом антураже настолько оглушили и ошеломили, что последующее выступление по-хорошему дикой банды FULL OF HELL, лихо миксующей черный юмор, powerviolence, сладж, грайнд и психоз, прошло мимо. Просто не было сил.

Ну и раз речь о дичи, впечатлил сет экспериментально-кроссжанрового-авангард-дум-блэк-фиг-пойми-чего-еще монтанского коллектива GALVANIST, в котором маленький, худой, полностью изрисованный татуировками, синий, как изолента, псих-вокалист выворачивал на сцене собственные внутренности, вереща, извиваясь и выдавливая внутренних демонов. От его воплей в серкл-пит пустились секьюрити.

GALVANIST

GALVANIST

GALVANIST

GALVANIST

Другие лучшие сеты фестиваля, на мой вкус, составили:

AGALLOCH. Мужики играли целиком альбом Ashes Against The Grain, и это было невыносимо прекрасно, сказочно, многослойно, прочувствованно, восхитительно. Небольшой, угловатый John Haughm, жонглируя вокальными стилями, рассказывал дивные истории о вечности и белых горах, где все умирает, — горы слушали за его спиной, оттеняя, вплетаясь в сложные узоры AGALLOCH’овской музыки.

AGALLOCH

AGALLOCH

AGALLOCH

ушел в народ

Второй раз видела этот коллектив вживую — и второй раз опыт незабываемый. Они совершенно неземные.

THE RUINS OF BEVERAST. Атмосферно-ритуалистичный приблэкованно-думроковый проект Alexander von Meilenwald звучал очень здорово — жаль только, поставили его в дневную слепящую жару. Это явно люди вечерние. С таинствами. Магией. И гипнозом.

THE RUINS OF BEVERAST

THE RUINS OF BEVERAST

BORKNAGAR. О, конечно! Услышать многоголосье BORKNAGAR на фоне вечереющих гор, в лесах, подпевать «Voices», прыгать под «Up North» и «Winter Thrice», замирать в благоговении под «Summits»… там было все. Даже «Dauden» с первого альбома. Особенно порадовал ICS Vortex: босой, он пребывал в необыкновенно радушном настроении, с удовольствием пел и шутил с аудиторией шутки.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Anastasiya Samotiya (@hitkiller666)

WAYFARER. Как я уже писала недавно, это любопытная вестерн-метал группа, поначалу миксовавшая блэк с фолк/дарк-кантри мотивами, а ныне, похоже, потиху выпиливающая экстрим-составляющую. Но остающаяся вполне себе аутентичной. И, опять-таки, чудно вписывающаяся в просторы Дикого запада.

WAYFARER

WAYFARER

16 HORSEPOWER. Готический меланхоличный кантри-рок с надрезанным альтернативным нервом; группа, давшая на Fire In The Mountains свой первый концерт за 21 год. Эксклюзивно. Круто. Необычно. Дома бы не слушала, но на концерте просто гипноз.

Horsepower

16 HORSEPOWER

Еще одним эксклюзивом стала группа SUBROSA — пионеры (или пионерки?) американского дума с женским вокалом, скрипочками и явным фолковым флером. Коллектив распался в 2019 году — ну и теперь, начиная с Монтаны, вроде как собрался снова. Бодро, мило, своеобразно, чудесные скрипки, но, пожалуй, для меня слишком «женственно» (читай: с элементом нытья).

SUBROSA

SUBROSA

Ну и еще один эксклюзив, завершавший последний день фестиваля: одноразовый суперпроект I, выпустивший 20 лет назад альбом Between Two Worlds, риффы и идею которого придумал Аббат, а поддержали Ice Dale, Armagedda, Demonaz (лирикой) и King ov Hell. Двух последних в наличии не было, так что гостевое бас-место занял Andreas Salbu из GAAHLS WYRD. Пока группа играла, за сценой эффектно восходила полная луна, придавая шоу оттенок кинематографичности.

I

I

I band

I

Выступили мужики мощно и красочно; богатый свет, плотный, массивный звук, роскошный фронтмен Аббат (естественно, не удержавшийся от пары фирменных шуточек и поскрипываний), вот только… Слушая этот уже успешно забытый альбом снова, постепенно оформлялось в сознании понимание, почему он не получил продолжения. Перемешать традиционный хэви с обеззубленным IMMORTAL — да, любопытно. В качестве эксперимента. Ну а в качестве долгоиграющей забавы — смысла не вижу. В конце концов, в сольной группе Abbath вещи делает более интересные.

Также в рамках «понравилось, но не однозначно».

YOB. Нажористый дум с элементами стоунера, пудовые жирные риффы, однако не особо зашел вокал «кэндлмассовского» разлива. Вокальных возможностей сделать это красиво и эпично фронтмену несколько недоставало.

GALLOWBRAID. Малоактивный проект из Юты, забористо миксующий мелодик-блэк с фолком и чем-то таким AGALLOCH’овским. В силу небольшой дискографии слушать пока особенно нечего (да и индивидуальность саунда пока, чувствуется, в процессе становления), но очень толково.

PHOBOPHILIC. Качевая помесь олдскульного дэза с дэз-думом. Хорошо, но не оригинально.

Выступления остальных коллективов можно посмотреть тут (игнорировала я только хэви-метал и кантри; также не удалось попасть на сет артиста Raven Chacon с Igor Cavalera: Игор не смог прилететь в назначенный день, и их шоу поставили на следующий на ранее утро). Ну и еще немного телефонных картинок — которые, конечно, ничего не объясняют и не передают. Это был потрясающий опыт — и, вне всяких сомнений, несмотря на расстояние, нужно будет его повторить. За здоровье индейцев. За горы и рок.

fitm fest

fitm fest

fitm fest

ENSLAVED

fitm fest

fitm fest

fitm fest

fitm fest

SIGH

fitm fest

WAYFARER

fitm fest

YAOTL MICTLAN

fitm fest

BORKNAGAR

fitm fest

MIDWIFE

fitm fest

fitm fest

OLD MAN’S GLOOM

fitm fest

fitm fest

GALLOWBRAID

fitm fest

BARONESS

fitm fest

PHOBOPHILIC

fitm fest

fitm fest

fitm fest

fitm fest

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2 комментария

  • jurgis написал(а):

    крутой экспериэнс. самобытный фэст. классный обзорhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Алекс написал(а):

    Индейцам, надеюсь, «2ух буслов» не наливали?

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