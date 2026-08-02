Метал за спасение индейцев! Фестиваль Fire In The Mountains в Монтане, часть 1

Fire In The Mountains — фестиваль для США уникальный. Стартовал он в 2015-м на небольшой ферме в Вайоминге как этакий слет неформалов — любителей живописной природы, костров, палаток, походов и тяжелой/неформатной музыки, которую предоставляли в основном коллективы из соседних штатов. Формат, атмосфера, душевность мероприятия неплохо зашли публике — так, совмещая рок с поездкой, например, в Йеллоустоун, с годами на фест стало съезжаться все больше людей, что в итоге выбесило фермеров по соседству и начало создавать бытовые/логистические напряги для населенных пунктов, которые не рассчитаны на сколь-либо масштабные ивенты. Так, местные власти перестали выдавать разрешения на проведение феста.

После ковидного перерыва и долгих поисков нового места (которое было бы столь же восхитительным, непременно в горах и не стоило всех денег мира — ибо откуда их взять независимым оргам?) в 2015-м Fire In The Mountains переехал в Монтану, в национальный парк Глейшер, договорившись с индейской резервацией племени Blackfeet, которой принадлежит часть земли.

Дело в том, что Blackfeet, как и прочие коренные племена в США, не только составляют мизерную часть населения, но и на постоянной основе борются с массой проблем. Если вкратце, то жизнь в изолированных сообществах постепенно приводит к вырождению (согласно традициям, многие племена не только не «смешиваются» с белыми, но даже не позволяют браки с представителями иных племен — так что инцесты и неприятные генетические последствия неизбежны), индейцам трудно получить адекватное образование, медстраховку, достойную работу и вырваться из оков резервации в принципе. Кроме того, эти ребята плохо переносят алкоголь (в смысле, легко подсаживаются), страдают от психических нарушений (вылечить которые в их условиях почти невозможно), и уровень самоубийств в племенах сильно выше, чем в других социальных группах в стране.

Нельзя сказать, впрочем, что государство не заботится о коренных народах: индейцам полагается куча преференций и дотаций; к примеру, в штатах, где нет легалайза, на территории резерваций разрешается торговать травой. Так же и с казино (скажем, у нас в Северной Каролине легальные казино только на индейских землях). Способствует ли все это оздоровлению? Нет.

Так, в случае с Blackfeet был нащупан полезный компромисс: они разрешают проведение Fire In The Mountains в нацпарке, а организаторы, группы и прочие сочувствующие не только отчисляют средства в помощь племени, но также помогают интегрировать молодежь в современную культуру. Так, в частности, было создано благотворительное общество The Firekeeper Alliance, которое борется с суицидами среди индейцев. Ведь лучше трясти башкой, чем, например, вешаться!

Помимо волонтеров и организаторов феста, в число активистов The Firekeeper Alliance вошли разные музыканты — в том числе Steve Von Till из NEUROSIS. Так что неудивительно, что небольшой реюнион-тур коллектива начался именно с Fire In The Mountains! Перед шоу группы индейцы сердечно поблагодарили музыкантов — невеселая, мягко говоря, музыка которых, по словам принимающей стороны, помогает пробраться сквозь сумрак к исцелению и пережить даже самые темные ночи. Стив — с подарочным черепом — стоял на сцене во время традиционных песнопений.

Вообще, честно говоря, местное население и вправду произвело не самое позитивное впечатление: ожирение (даже дети какие-то толстые в своем большинстве), некая тоска-печаль на лицах, вид в целом нездоровый. Надеюсь, этот уикенд их хоть как-то порадовал. Ну и помог финансово.

В силу того, что фест призван улучшать ментальное здоровье и бороться с пагубными привычками (а также их последствиями), алкоголь на Fire In The Mountains не продавался вообще и был забанен на всей территории, включая палаточный городок. Так что пили энергетики, воду, кофе, какую-то еще сладкую дрянь, безалкогольное пиво и безалкогольные бальзамы. Отсутствие привычных атрибутов метал-концерта, безусловно, понижало общий градус безумия (хотя не всегда), придавая мероприятию скорее умиротворенное ощущение релакса, единения с природой (пейзажи там, что и говорить, фантастические) и вот этой вот всей одухотворенности. Грязи и дичи там не было. Ну а родители не стремались привозить даже мелких детишек.

Статус нацпарка также накладывал ряд ограничений. Несмотря на «огонь» в названии феста, жечь дрова было нельзя, в том числе на палаточной территории. Посему соорудили костер газовый. Этакий монтанский стимпанк.

Кроме того, убедительно просили не мусорить (и действительно, это первый фест в моей истории, когда, уходя после дня музыки, не видишь за собой срач из стаканчиков), а также прятать всю еду в специальные контейнеры. Места там по-настоящему дикие, много медведей, включая гризли, и привлекать лишнее внимание живности никому не захочется. Равно как и гулять по ночам на отдалении от кемпинга, не имея при себе специального спрея против медведей. Что и говорить — отъезжая в соседний городок (мы не палаточные люди, так что жили в отеле в городке неподалеку; туда, чтобы лишний раз не нагружать парк машинами, орги пустили бесплатные шатлы), прямо у дороги, буквально в десяти метрах от входа на фест, мы заметили бурого мишку! Небольшого, но… если позовет папу?..

Так вот выглядела дорога к фестивалю.

Погода в горах выдалась роскошная: жаркое солнышко днем (не мучительное, ибо воздух там очень сухой) и мягкие, чуть прохладные вечера. Ветрено — так что, при всем замечательном звуке обеих сцен, на удалении слушать музыку было сложновато: порывы ветра ее буквально размазывали. Ну а когда становилось слишком жарко, буквально в десяти метрах от сценической площадки расположилось горное озеро и пляж. Где радостно плюхались в том числе и музыканты.

Вообще, воздух, дух тех мест, захватывающие воображение красоты, горные вершины, восходящую над еловой кромкой горизонта полную красную огромную луну под звуки Between The Worlds проекта I с Аббатом и компанией; закат, окрашивающий вечерние облака под BORKNAGAR… это не описать, я просто не в состоянии. Если и есть идеальная сцена, идеальный момент, идеальный свет для некоторых команд, то это оно. И немудрено, что на Fire In The Mountains так волшебно смотрелись норвежские группы.

О собственно музыкальной программе расскажу во второй части, а пока немного фотокарточек из паблика фестиваля (я поленилась везти фотоаппарат, так что фото выше — с телефона, не обессудьте).

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