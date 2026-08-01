megadeth quiz
01.08.2026

Метал-quiz: насколько хорошо вы знаете творчество MEGADETH?

Блог

Итак, голосование за лучший тяжелый альбом первого полугодия 2026 завершено, и главный приз получает финальный (ну, во всяком случае так пока говорят), семнадцатый альбом MEGADETH Megadeth. В связи с этим — подарочный тест (что-то давно их не было на сайте) на знание творчества группы. И спасибо всем, кто принял участие в голосовалке!

Results

Тест пройден! Либо вы прожили с MEGADETH последние сорок лет, либо жульничали настолько профессионально, что Dave Mustaine уже рассматривает вас на должность менеджера.

Увы, мимо! Вы знаете “Symphony of Destruction” и, возможно, даже узнаете Dave Mustaine без гитары. Но обсуждать «Risk» без защитного шлема пока не получится.

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#1 Чья смерть подтолкнула Дэйва к написанию “In My Darkest Hour” (хотя текст скорей о разрыве отношений)?

#2 Какое событие легло в основу первой части “Holy Wars… The Punishment Due”?

#3 В основе “The Scorpion” лежит известная притча. Какое животное скорпион просит перенести его через реку?

#4 Название какого альбома связано с днем рождения Dave Mustaine?

#5 Какую песню MEGADETH первоначально записали для сборника, связанного с мультсериалом Beavis and Butt-Head?

#6 Что происходит в начале “Sweating Bullets”?

#7 За какую песню MEGADETH получили свою первую премию Grammy?

#8 О чем, несмотря на воинственное название, написана “Soldier On!”?

#9 Почему MEGADETH записали собственную версию “Ride the Lightning” для финального альбома?

#10 Кто из участников SEX PISTOLS сыграл гостевое соло в версии MEGADETH “Anarchy in the U.K.”?

#11 Текст какой кавер-версии MEGADETH пришлось цензурировать при переиздании дебютного альбома из-за конфликта с автором оригинала?

#12 Для саундтрека к какому фильму MEGADETH записали кавер “No More Mr. Nice Guy”?

#13 Какая неожиданная реплика слышна в самом конце версии MEGADETH “Paranoid”?

результаты

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