Метал-quiz: насколько хорошо вы знаете творчество MEGADETH?Блог
Итак, голосование за лучший тяжелый альбом первого полугодия 2026 завершено, и главный приз получает финальный (ну, во всяком случае так пока говорят), семнадцатый альбом MEGADETH Megadeth. В связи с этим — подарочный тест (что-то давно их не было на сайте) на знание творчества группы. И спасибо всем, кто принял участие в голосовалке!
Results
Тест пройден! Либо вы прожили с MEGADETH последние сорок лет, либо жульничали настолько профессионально, что Dave Mustaine уже рассматривает вас на должность менеджера.
Увы, мимо! Вы знаете “Symphony of Destruction” и, возможно, даже узнаете Dave Mustaine без гитары. Но обсуждать «Risk» без защитного шлема пока не получится.
#1 Чья смерть подтолкнула Дэйва к написанию “In My Darkest Hour” (хотя текст скорей о разрыве отношений)?
#2 Какое событие легло в основу первой части “Holy Wars… The Punishment Due”?
#3 В основе “The Scorpion” лежит известная притча. Какое животное скорпион просит перенести его через реку?
#4 Название какого альбома связано с днем рождения Dave Mustaine?
#5 Какую песню MEGADETH первоначально записали для сборника, связанного с мультсериалом Beavis and Butt-Head?
#6 Что происходит в начале “Sweating Bullets”?
#7 За какую песню MEGADETH получили свою первую премию Grammy?
#8 О чем, несмотря на воинственное название, написана “Soldier On!”?
#9 Почему MEGADETH записали собственную версию “Ride the Lightning” для финального альбома?
#10 Кто из участников SEX PISTOLS сыграл гостевое соло в версии MEGADETH “Anarchy in the U.K.”?
#11 Текст какой кавер-версии MEGADETH пришлось цензурировать при переиздании дебютного альбома из-за конфликта с автором оригинала?
#12 Для саундтрека к какому фильму MEGADETH записали кавер “No More Mr. Nice Guy”?
#13 Какая неожиданная реплика слышна в самом конце версии MEGADETH “Paranoid”?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 157
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Комментарии
Тварь:
Король Ада, как я понимаю, с компашкой Аббата не приехал?
А вообще, красиво, конечно. Индей…
Дед Аким:
В конце концерта, уважаемый барабанщик музыкант, дед Рэй Купер, трясется как одержимый Бесом. Фантастически прекрасно, без всякого ИИ, натуральная живая работа…
Дед Аким:
Христос (который) Иисус написал(а):
странно почему ТУТ до сих пор не отмечено творчество Великих и Прекрасных Мэтров — В.Леонтьева и А.Пугачёвой
У них есть и…
скуф-думер:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
В общем это выглядит как собрание предателей. Даже Рика где то откопали (это первый барабанщик не знаю точно был ли он на перво…
Христос (который) Иисус:
странно почему ТУТ до сих пор не отмечено творчество Великих и Прекрасных Мэтров — В.Леонтьева и А.Пугачёвой…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
В общем это выглядит как собрание предателей. Даже Рика где то откопали (это первый барабанщик не знаю точно был ли он на первом альбоме но на втором был точно Рик Turn…
Ігор:
Олаф написал(а):
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun —…
Олаф:
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не н…
Дед Аким:
Можно сказать попса. Хм, совсем не так. Нонна Гришаева — актриса, певица, полностью шикарна. Она не притворяется крутой Альфа Самкой, она такая и есть. Кто прав, кто ви�…
Дед Аким:
Нонна Гришаева. Актриса, певица, фантастически прекрасная, и талантливая. Голос, харизма, актерское мастерство.
Две звёзды. Нонна Гришаева и Несчастный Случай.
05 — …
Gennadius777:
Ігор написал(а):
Алекс написал(а):
Никогда не понимал и никогда не любил слезливую тягомотину от MDB.
Женская музыка-повтыкать в пьяном виде, и пустить слезы.
Ес…
Дед Аким:
Шикарная троица победила, молодых неформалов много, конкуренция, а ветераны знают свою работу и делают качественно, уровень и статус обязывают соответствовать!!!
…
Anastasiya:
Голосование закрыто!!! С решительным перевесом топ-3 по итогам января-июня составили Megadeth «Megadeth», Kreator «Krushers Of The World» и Dimmu Borgir «Grand Serpent Rising».…
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