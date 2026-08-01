Метал-quiz: насколько хорошо вы знаете творчество MEGADETH?

Итак, голосование за лучший тяжелый альбом первого полугодия 2026 завершено, и главный приз получает финальный (ну, во всяком случае так пока говорят), семнадцатый альбом MEGADETH Megadeth. В связи с этим — подарочный тест (что-то давно их не было на сайте) на знание творчества группы. И спасибо всем, кто принял участие в голосовалке!

Results Тест пройден! Либо вы прожили с MEGADETH последние сорок лет, либо жульничали настолько профессионально, что Dave Mustaine уже рассматривает вас на должность менеджера. Увы, мимо! Вы знаете “Symphony of Destruction” и, возможно, даже узнаете Dave Mustaine без гитары. Но обсуждать «Risk» без защитного шлема пока не получится. #1 Чья смерть подтолкнула Дэйва к написанию “In My Darkest Hour” (хотя текст скорей о разрыве отношений)? Cliff Burton Randy Rhoads Phil Lynott Bon Scott #2 Какое событие легло в основу первой части “Holy Wars… The Punishment Due”? Война в Персидском заливе Инцидент на концерте MEGADETH в Северной Ирландии Беспорядки в Los Angeles Покушение на Папу Иоанна Павла II #3 В основе “The Scorpion” лежит известная притча. Какое животное скорпион просит перенести его через реку? Черепаху Лягушку Змею Лису #4 Название какого альбома связано с днем рождения Dave Mustaine? The System Has Failed United Abominations TH1RT3EN Super Collider #5 Какую песню MEGADETH первоначально записали для сборника, связанного с мультсериалом Beavis and Butt-Head? “Angry Again” “99 Ways to Die” “Go to Hell” “Diadems” #6 Что происходит в начале “Sweating Bullets”? Человек разговаривает со своей второй личностью Подозреваемого допрашивают по делу о серии убийств Музыкант переживает паническую атаку перед концертом Пациент спорит со своим психиатром #7 За какую песню MEGADETH получили свою первую премию Grammy? “Head Crusher” “Sudden Death” “Dystopia” “We’ll Be Back” #8 О чем, несмотря на воинственное название, написана “Soldier On!”? О ветеране, который не может вернуться к мирной жизни О человеке, продолжающем жить рядом с токсичным партнером О музыканте, пытающемся пережить распад группы О солдате, отказавшемся выполнить приказ #9 Почему MEGADETH записали собственную версию “Ride the Lightning” для финального альбома? Это была первая песня, которую MEGADETH исполнили на репетиции Позлить METALLICA Dave Mustaine хотел отметить свое участие в ее создании и символически замкнуть круг Изначально METALLICA попросили записать ее для официального трибьют-альбома #10 Кто из участников SEX PISTOLS сыграл гостевое соло в версии MEGADETH “Anarchy in the U.K.”? Johnny Rotten Glen Matlock Paul Cook Steve Jones #11 Текст какой кавер-версии MEGADETH пришлось цензурировать при переиздании дебютного альбома из-за конфликта с автором оригинала? “Anarchy in the U.K.” “I Ain’t Superstitious” “These Boots” “No More Mr. Nice Guy” #12 Для саундтрека к какому фильму MEGADETH записали кавер “No More Mr. Nice Guy”? "Shocker" "Demon Knight" "Last Action Hero" "The Crow" #13 Какая неожиданная реплика слышна в самом конце версии MEGADETH “Paranoid”? Dave Mustaine ругается на Nick Menza, который продолжает играть Nick Menza просит начать песню заново Marty Friedman объявляет название следующей композиции Dave Mustaine забывает слова последнего куплета результаты

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