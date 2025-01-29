Метал-отпуск!

Вот и наступил конец января, а значит, очередной метал-круиз имени 70000 тонн отплывает завтра из порта Майами. Сайт не будет обновляться до 4 февраля (модерация комментариев — по мере возможности); впечатлениями, фотокаточками и видео поделюсь обязательно!

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