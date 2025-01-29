Метал-отпуск!Блог
Вот и наступил конец января, а значит, очередной метал-круиз имени 70000 тонн отплывает завтра из порта Майами. Сайт не будет обновляться до 4 февраля (модерация комментариев — по мере возможности); впечатлениями, фотокаточками и видео поделюсь обязательно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 10
Обновления
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Метал-отпуск!
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Комментарии
Ігор:
Jean-Jacques Huyac:
Як жа сумна і паныла стала ўсё, што датычыць музычнага складніку позьняй творчасьці сп. Няргала. Ну, праўда.. Чаго б вартая была гэтая песьня без шыкоўнага відэа ці з�…
jurgis:
шит есть шит одно непонятно — так у них в Польшах стало свободнее с самовыражением или наоб�…
Писюн с глазами:
Вспомнился гнусавый переводчик Володарский со своей «сранью господней»…
jeronimo:
нешта скучно, ни риффаков, ни долбёжки, ни скорости, один трансцендентальный пафосный пафос уже лет 15…
goremyka:
Тупорылая Оля:
Снежана написал(а):
То-то же
Верни мне мой 2012 год, снежная шваль!…
jurgis:
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Не помню в какой новости, Другой Александр написал про Носферату 2024, по отзывам шикарный фильм, надо посмотреть. Переосмотрение классики, �…
Другой Александр:
Виктор написал(а):
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )
Кавер Marduk на песню Phantasm груп…
Снежана:
Снежана:
ol`ga написал(а):
Снежана написал(а):
Может, завод штамповал могильные кресты
да, специально для тебя!
Ты ещё живая, тупорылая оля?) Поуспокоилась старбень?…
Виктор:
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )…
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