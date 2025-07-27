Метал-короли Талсы. На подходе новый миник PEELINGFLESH

Метал-короли Талсы. На подходе новый миник PEELINGFLESHНовинки и новости
Их называют «слэм-металом десятилетия», их называют новым словом в метале — а PEELINGFLESH, набирая обороты и популярность у самой разной аудитории, знай себе инкорпорируют грязный уличный рэп в отвязный брутал, с отменной работой драммера, лязганьем, бульканьем, грувовым смаком и заедающими в голове репетативными сэмплами. Я уже немного рассказывала про эту необычную банду из Оклахомы (к слову, из города Талсы — кто смотрит сериал со Сталлоне, поймет заголовок), видела их разок вживую и могу сказать — да. Хайп хайпом, но они и правда цепляют. И умеют играть на других не похожую и совершенно не скучную музыку.
Ну а насколько десятипесенный миник PF Radio 2, выходящий в сентябре, оправдает ожидания, вскоре узнаем. Пока в качестве затравки есть тема «Midnight».
«Мы постоянно развиваем свой звук, — уверяет, попыхивая марихуаной, фронтмен Damonteal Harris (да, PEELINGFLESH — чудовищные укурки), — риффы, барабаны, вокалы на будущем релизе выкручены на максимум, и мы просто сгораем от нетерпения вывалить это все на головы слушателей».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 95
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Комментарии
G D:
D написал(а):
А Гари Холт гитарист классный, особенно риффы..
Не то, что Хэммет…*)…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские �…
Дед Аким:
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jurgai:
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские �…
ratfred:
Юрий написал(а):
Скиньте номер СМС на который как больным детям в РФ по три копейки собирают . Аж затошнило с утра от этого скулёжа ((( Всю жизнь живут в своё удов…
Дед Аким:
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские ценности с экраны, …
jurgis:
Sergii:
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