The Old Dead Tree
03.12.2024

Мертвые не умирают: THE OLD DEAD TREE выпускают первый лонгплей за 17 лет

Новинки и новости

Смерть — это чаще всего только начало, учат нас ужастики и метал-группы, которые ушли навсегда, но… не очень. Довольно симпатичная, узнаваемая по звуку, изящная французская готик-прогрессив группа THE OLD DEAD TREE в 2019-м закатила прощальную вечеринку с миником The End — и уже вроде как отпустили, помянули, похоронили, закопали и забыли, однако в 2023-м в парижских катакомбах опять начались шевеления.

Так, в этом месяце выходит новый, четвертый по счету (и первый с 2007-го) альбом Second Thoughts, и кто ждал, кто скучал, это ваш шанс — пускай и с ощутимым креном в готик-рок. А кто о таком коллективе не знал или забыл, рекомендую ознакомиться. Они (были) хорошие.

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