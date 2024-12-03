Мертвые не умирают: THE OLD DEAD TREE выпускают первый лонгплей за 17 лет

Мертвые не умирают: THE OLD DEAD TREE выпускают первый лонгплей за 17 летНовинки и новости
Смерть — это чаще всего только начало, учат нас ужастики и метал-группы, которые ушли навсегда, но… не очень. Довольно симпатичная, узнаваемая по звуку, изящная французская готик-прогрессив группа THE OLD DEAD TREE в 2019-м закатила прощальную вечеринку с миником The End — и уже вроде как отпустили, помянули, похоронили, закопали и забыли, однако в 2023-м в парижских катакомбах опять начались шевеления.
Так, в этом месяце выходит новый, четвертый по счету (и первый с 2007-го) альбом Second Thoughts, и кто ждал, кто скучал, это ваш шанс — пускай и с ощутимым креном в готик-рок. А кто о таком коллективе не знал или забыл, рекомендую ознакомиться. Они (были) хорошие.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Комментарии
Юрий:
Potato Lich вел такой здоровый
образ жизни, и
выглядел так хорошо,
что его было просто
приятно хоронить.…
Potato Lich:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Юрий:
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее существование , когда �…
Зануда:
jurgis:
40PT написал(а):
Павага, што вырашыў своечасова сыйсці, а не выступаць да здыхаты. Здароўе перш за ўсё. Трэба песню Metal We Bleed пераслухаць
+ Witching Hour…
40PT:
Павага, што вырашыў своечасова сыйсці, а не выступаць да здыхаты. Здароўе перш за ўсё. Трэба песню Metal We Bleed пераслухаць…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как �…
Писюн с глазами:
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как может.…
jurgai:
Дед Аким:
P.S. Немного не так сказал, Элвис и Фредди не были пафосными, они свое место в истории заслуживают, в отличии от этого персонажа.…
Дед Аким:
Тут есть нюансы. Само понятие Звезда — Оззи, Мик Джаггер, Дио, Лемми — вот их можно рок звезда. Паваротти, Мадонна, Майкл Джексон, Милен Фармер, Тину Тернер, вот их можн�…
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Ukko:
asdf написал(а):
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