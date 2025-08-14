MEGADETH объявили об уходе на пенсию

..Но, конечно, не сразу. Помимо затяжного прощального тура, старина Дэйв еще наверняка успеет и наследить в заголовках рок-СМИ, и проехаться лишний раз по Металлике. Ну или поведать что-либо из жития святых.

На настоящий момент план такой: отмечая сорокалетие MEGADETH’овской студийной карьеры, коллектив выпустит еще один альбом, а затем в 2026 году стартанет глобальный тур в его поддержку. Он же станет мировой прощальной гастролью — потому что, как себя ощущает сам Mustaine, в настоящий момент он находится на пике творческой формы, а значит, имеет смысл покинуть сцену красиво. (Нечто подобное говорили и SEPULTURA, затяжное финальное турне которых завершится в конце 2026.) Также, параллельно со всем этим, Дэйв пообещал опубликовать книгу мемуаров.

«Не злитесь, не грустите, давайте порадуемся за всех за нас, а также устроим концертный праздник длиной в несколько лет. Мы вместе создали нечто прекрасное — то, что, вероятно, более не повторится. Мы дали начало музыкальному стилю, музыкальной революции, мы изменили гитарный мир, мы изменили мир в принципе. Спасибо за это все. Я вас всех люблю».

Иными словами, кому в жизни нужно еще немножечко MEGADETH, ловите концертные даты поблизости.

Количество просмотров: 411

9 комментариев