Dave Mustaine
14.08.2025

MEGADETH объявили об уходе на пенсию

..Но, конечно, не сразу. Помимо затяжного прощального тура, старина Дэйв еще наверняка успеет и наследить в заголовках рок-СМИ, и проехаться лишний раз по Металлике. Ну или поведать что-либо из жития святых.

На настоящий момент план такой: отмечая сорокалетие MEGADETH’овской студийной карьеры, коллектив выпустит еще один альбом, а затем в 2026 году стартанет глобальный тур в его поддержку. Он же станет мировой прощальной гастролью — потому что, как себя ощущает сам Mustaine, в настоящий момент он находится на пике творческой формы, а значит, имеет смысл покинуть сцену красиво. (Нечто подобное говорили и SEPULTURA, затяжное финальное турне которых завершится в конце 2026.) Также, параллельно со всем этим, Дэйв пообещал опубликовать книгу мемуаров.

«Не злитесь, не грустите, давайте порадуемся за всех за нас, а также устроим концертный праздник длиной в несколько лет. Мы вместе создали нечто прекрасное — то, что, вероятно, более не повторится. Мы дали начало музыкальному стилю, музыкальной революции, мы изменили гитарный мир, мы изменили мир в принципе. Спасибо за это все. Я вас всех люблю».

Иными словами, кому в жизни нужно еще немножечко MEGADETH, ловите концертные даты поблизости.

9 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((

    >>>
  • DC написал(а):

    Нарисуют супер голограммы как у Кисс и АББЫ и продолжат стричь бабло? https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Гвоздь в жопе написал(а):

    А я думал, что пик карьеры рыжего — это нассать на пол в сортире белого дома.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Юрий написал(а):
    Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((
    Потому что днище непотребное!!! А говнари всю жизнь хавали и жили штампами, высосав «культ» из пальца… Как говорится, помер Максим — ну и хуй с ним!!! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

    >>>
  • defplayer написал(а):

    Им уже пару лет как надо на пенсию уйти было, в живую — тихий ужас — Дэйв что то бубнит в микрофон, хоть сессинщики и норм играют. хз, как от этого удовольствие получать, но, похоже, среди металистов мазохистов много.

    >>>
  • Мячеслав написал(а):

    Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот

    >>>
  • Heavy Metal Or No Metal At All написал(а):

    Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы

    >>>
  • Andreas написал(а):

    Юрий написал(а):
    Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((

    Полностью поддерживаю ! Невыносимая пытка — пытаться это слушать и искать величие

    >>>
  • atr написал(а):

    Мячеслав написал(а):
    Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
    там у ударника и так десяток банд в сайд проектах

    >>>

