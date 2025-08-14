MEGADETH объявили об уходе на пенсию

MEGADETH объявили об уходе на пенсиюБлог
..Но, конечно, не сразу. Помимо затяжного прощального тура, старина Дэйв еще наверняка успеет и наследить в заголовках рок-СМИ, и проехаться лишний раз по Металлике. Ну или поведать что-либо из жития святых.
На настоящий момент план такой: отмечая сорокалетие MEGADETH’овской студийной карьеры, коллектив выпустит еще один альбом, а затем в 2026 году стартанет глобальный тур в его поддержку. Он же станет мировой прощальной гастролью — потому что, как себя ощущает сам Mustaine, в настоящий момент он находится на пике творческой формы, а значит, имеет смысл покинуть сцену красиво. (Нечто подобное говорили и SEPULTURA, затяжное финальное турне которых завершится в конце 2026.) Также, параллельно со всем этим, Дэйв пообещал опубликовать книгу мемуаров.
«Не злитесь, не грустите, давайте порадуемся за всех за нас, а также устроим концертный праздник длиной в несколько лет. Мы вместе создали нечто прекрасное — то, что, вероятно, более не повторится. Мы дали начало музыкальному стилю, музыкальной революции, мы изменили гитарный мир, мы изменили мир в принципе. Спасибо за это все. Я вас всех люблю».
Иными словами, кому в жизни нужно еще немножечко MEGADETH, ловите концертные даты поблизости.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 411
Читайте также:
- Переплюнуть MEGADETH: KINGS OF THRASH с синглом «Lockdown»
- «Дом Мастейна» приглашает на вино и слонов в Таиланде
- Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет
- Цитата. Dave Mustaine: «Гастроли так дороги, что даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов»
- Matt Heafy из TRIVIUM получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. А Dave Mustaine — коричневый
- «The Sick, The Dying… And The Dead!» MEGADETH выпускают альбом
- Цитата. Dave Mustaine: «Я нассал на пол королевского сортира Белого Дома»
- Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300
- MEGADETH выгнали David Ellefson
- Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
9 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
MEGADETH объявили об уходе на пенсию
-
Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTH
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 года
-
Интервью. Cezar, CHRIST AGONY: «‘Anthems’ — это не просто очередной альбом»
-
Sophie Lloyd: 10 альбомов, которые изменили ее жизнь
-
Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»
-
Рок-музыка прощается с Ozzy: «Ученые называют это сингулярностью, это человек-аномалия»
-
Умер Ozzy Osbourne
-
Интервью. Vincent Crowley (ACHERON, VINCENT CROWLEY): «В молодости я мечтал просто записать один альбом — и все. Думал, к 30 уже буду мертв»
-
Интервью. Robin Mazen (GRUESOME, CASTRATOR, DERKETA): «Мой каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно»
Комментарии
atr:
Мячеслав написал(а):
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
там у ударника и так десяток банд в сайд проектах…
Bronco:
Никогда не ставь на будильник любимую мелодию. Да и на звонок тоже.…
Andreas:
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более …
Heavy Metal Or No Metal At All:
Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы…
Мячеслав:
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот…
Мячеслав:
defplayer:
Им уже пару лет как надо на пенсию уйти было, в живую — тихий ужас — Дэйв что то бубнит в микрофон, хоть сессинщики и норм играют. хз, как от этого удовольствие получать…
Алексей:
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более …
Жидкая жопа:
Гвоздь в жопе:
А я думал, что пик карьеры рыжего — это нассать на пол в сортире белого дома.…
jurgis:
крэдлы как крэдлы… заряжают не хуже и не лучше Кашпировского…
DC:
Нарисуют супер голограммы как у Кисс и АББЫ и продолжат стричь бабло? …
Писюн с глазами:
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((
Нарисуют супер голограммы как у Кисс и АББЫ и продолжат стричь бабло?
А я думал, что пик карьеры рыжего — это нассать на пол в сортире белого дома.
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((
Потому что днище непотребное!!! А говнари всю жизнь хавали и жили штампами, высосав «культ» из пальца… Как говорится, помер Максим — ну и хуй с ним!!!
Им уже пару лет как надо на пенсию уйти было, в живую — тихий ужас — Дэйв что то бубнит в микрофон, хоть сессинщики и норм играют. хз, как от этого удовольствие получать, но, похоже, среди металистов мазохистов много.
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более менее хитовую песню , тут же все мимо ушей ((
Полностью поддерживаю ! Невыносимая пытка — пытаться это слушать и искать величие
Мячеслав написал(а):
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
там у ударника и так десяток банд в сайд проектах