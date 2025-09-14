Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»

Max Cavalera в недавнем интервью горячо высказался, мол, людей, обсуждающих музыкантов в Сети, волнует что-то не то. «Пару дней назад жена показала мне, что в Интернете народ активно обсуждает Эксла Роуза, несет про него всякое дерьмо. (Что он снова растолстел и плохо поет вживую — прим.авт.) Да идите вы все в сраку. Полная херота. Оставьте его в покое.

Я тоже через это проходил. Наберешь пару килограммов, и сразу начинается непонятная болтовня. Жирный, толстый. Какого хера? Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?

В чем вообще тема с этим сраным весом? Кому, бля, не пофиг? Музыка — вот что имеет значение. Что и как ты играешь. Что тебе в этой музыке нравится. Вместо этого я слышу всякую фигню про внешность, и, знаете, пошли вы все с этим, трусливые онлайн-обсуждатели. Вы что, думаете, вы никогда не постареете? Что не поменяетесь? Со всеми всякое случается. Все мы станем старыми, и я готов нести это знамя гордо, со всеми его потертостями, сединой и прочим. Мне понадобилось время, чтобы это принять, но теперь я абсолютно не парюсь».

Ну и к новостям от самого Макса: в конце октября SOULFLY выпускает тринадцатый альбом Chama, сопродюсером которого выступил младший Кавалера Zyon.

Max: «Когда мы только приступали к записи, я его спросил: «А хочешь, ты займешься продюсированием?» Zyon поначалу был в ужасе. Но я настоял: «Хочу, на самом деле, чтобы это был ты, потому что ты молод и свеж, ты голоден до творчества. Ты мне напоминаешь меня, когда мне было 17-18, когда шла работа над Beneath The Remains, и я был таким же, горел этим всем. Мне нужен огонь. Я для него слишком стар. И я уже продюсировал диски. И тебе, правда, не понравится, если я займусь этим альбомом. Будет намного круче, если это сделаешь ты». В общем, я его убедил».

В презентационных целях уже выпущен сингл «Storm The Gates» — ну и, в принципе, покамест вполне себе ничего.

Количество просмотров: 38