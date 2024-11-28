Marko Hietala выпускает новый сольный альбом «Roses From The Deep»

а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи Простите, а Си…

а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи…

Другой Александр:

Юрий написал:

Я один впервые слышу о этой группе ??!! хотя рок слушаю с 1984 года ) С хуя ли он популярен то ?!

В штатах полно групп, популярных локально, но почти …