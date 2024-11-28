Marko Hietala interview
28.11.2024

Marko Hietala выпускает новый сольный альбом «Roses From The Deep»

Новинки и новости

Marko Hietala окончательно вышел из тени и анонсировал на февраль новый, второй по счету сольный альбом Roses From The Deep. Нам обещают лиричность, многослойный кросс-жанровый визионерский материал, который объединит симфо-метал, прогрессив-рок и фолк. Послушаем пару синглов?

Количество просмотров: 83

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *