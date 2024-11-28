Marko Hietala выпускает новый сольный альбом «Roses From The Deep»Новинки и новости
Marko Hietala окончательно вышел из тени и анонсировал на февраль новый, второй по счету сольный альбом Roses From The Deep. Нам обещают лиричность, многослойный кросс-жанровый визионерский материал, который объединит симфо-метал, прогрессив-рок и фолк. Послушаем пару синглов?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
Читайте также:
Обновления
-
FALLING IN REVERSE, Ronnie Radke: «Вы всего лишь сраные фанаты, вы ничего не понимаете»
-
Joseph Duplantier, GOJIRA: «Вы должны стать веганами, это уже вопрос выживания человечества»
-
Три самые необычные смерти музыкантов во время концертов
-
Charlie Benante из ANTHRAX: «Spotify — это место, где музыка умирает»
-
Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандинг
-
Mina Caputo из LIFE OF AGONY снова станет мужчиной: «Никому не пожелаю быть трансгендером»
-
Цитата. Patrick Mameli, PESTILENCE о переезде в Таиланд: «Я не могу здесь расслабиться, жить спокойно»
-
Из пропущенного в 2024-м: суперпроект PARFAXITAS
-
Элитистам вход воспрещен: пародийная группа DIMMU BONGIR про блэк-метал и траву
-
Ожидаемый альбом ноября. DJEVEL «Natt til ende»
Комментарии
Potato Lich:
Виктор написал(а):
Metaller555 написал(а):
Ну вот такие нынче «рок-звезды»…
а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи
Простите, а Си…
Виктор:
Metaller555 написал(а):
Ну вот такие нынче «рок-звезды»…
а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи…
Jean-Jacques Huyac:
Дык а чаму вы скасавалі канцэрт у Вене? — перапытвае наіўнае аўстрыйскае дзяўчо..…
Mustdie:
Другой Александр:
Юрий написал:
Я один впервые слышу о этой группе ??!! хотя рок слушаю с 1984 года ) С хуя ли он популярен то ?!
В штатах полно групп, популярных локально, но почти …
Юрий:
Я один впервые слышу о этой группе ??!! хотя рок слушаю с 1984 года ) С хуя ли он популярен то ?!…
Eum:
«Вы припираетесь на стрим, воображая, что как-то теперь связаны с музыкантом, участником группы.» — твою мать, а для чего тогда обратная связь на стриме нужна?
Очень н…
Назар Василич:
Людям, особенно творческим, свойственно особенное эмоциональное восприятие происходящего, на то это и творческие люди. Но тут какая-то неадекватная женская истери…
40PT:
Як гэныя фанаты могуць задаваць такія пытанні самой «зорцы»? Не маюць права! Не даюць акучваць лахоў, во дзіва. Але ж самі грошы нясуць, ніхто ў карак стрэльбай не пха�…
jurgis:
норм северная колыбельная — держат марку… готовимся к зимней спячке…
jurgai:
и что за мамкин(папкин) х#уй истерит?! — как-то даже совсем без разницы…
Metaller555:
Зануда:
Добавить комментарий