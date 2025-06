Marko Hietala: 10 песен, которые изменили мою жизнь

Marko Hietala рассказал Metal Hammer о самых важных и определяющих песнях своей биографии, составив топ-10, который, зная творчество музыканта, едва ли кого-то особенно удивит.

1. BLACK SABBATH «Into The Void» (Master Of Reality, 1971)

Любовь к BLACK SABBATH началась, когда мне было девять. Лето, я лежу на диване и читаю детскую книжку — «Муми-тролль и комета» Туве Янссон. В ней прям такой конец света: море кипит, все умирает, деревья вянут. И тут мой брат заходит с пластинкой, которую он одолжил у соседей: BLACK SABBATH Master Of Reality. Так паззл для меня и сложился. Особенно вписалась «Into The Void» — апокалипсис из книжки и апокалипсис в музыке идеально совпали. Я тогда английского вообще не знал, текстов не понимал, но когда вырос, убедился, что эта песня очень похожа по духу на то, что мне нравилось в детстве. То было забавное совпадение!

2. DEEP PURPLE «Burn» (Burn, 1974)

Примерно в то же время я открыл для себя DEEP PURPLE. Burn — один из лучших рок/метал альбомов всех времен, а барабанщик Иэн Пейс на нем просто зверь. Сколько ни слушаю — качает до сих пор! Заглавный трек точно входит в мой список песен для необитаемого острова.

3. RAINBOW «Gates Of Babylon» (Long Live Rock ‘n’ Roll, 1978)

«Gates Of Babylon» от RAINBOW подсадила меня на этакий мудреный «прото-симфо-метал». Тогда жанра еще как бы не было, но я уже чувствовал: лет через десять из этого всего получился нечто большее. «Stargazer» я тоже обожал, но «Gates…» — в ней, по-моему, гениальнейшее соло Блэкмора за всю его историю.

4. DREAM THEATER «Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper» (Images And Words, 1992)

RAINBOW и «Metropolis Pt. 1» DREAM THEATER научили меня слушать музыку «по-настоящему». Тему DT я даже использовал как учебник по аранжировке, когда начал сочинять что-то сам.

5. THE BEATLES «Revolution 1» (The Beatles, 1968)

За мои подростковые вкусы во многом спасибо отцу. У него была пластинка THE BEATLES, и мне нравились отдельные вещи… Но вот «Revolution 1» — это да! Ее грязный, перегруженный гитарный звук — он действительно подействовал на меня, впечатлил. Казалось, что песня звучит практически плохо — и в этом был самый кайф!

6. JETHRO TULL «Dun Ringill» (Stormwatch, 1979)

С JETHRO TULL вышло похоже. Мы с отцом по телеку смотрели часовой сборник их видеоклипов, который крутили по финскому ТВ. Там было видео, где группа исполняет «Dun Ringill» на пляже в камуфляжных костюмах и с биноклями — и звучала великолепная акустическая гитара. Я влюбился в эту акустику — она напомнила ирландский фолк, который отец часто слушал, когда я был маленьким. А еще этот язвительный, саркастичный, гнусавый вокал Ian Anderson… Мне было лет 13, и мы с отцом просто залипли на этой песне. Через пару дней купили альбом Stormwatch.

7. METALLICA «The Thing That Should Not Be» (Master Of Puppets, 1986)

METALLICA была прям поворотным моментом. Однажды организаторы финского феста написали мне с ребятами из моей банды TAROT — у нас было дофига динамиков Marshall, а им как раз нужно было для сцены. Там должна была выступать METALLICA, и, конечно, они хотели пресловутую стену из усилителей. Мы приехали, привезли, но звукарь был вообще никакой… все звучало как каша. Однако я уловил какую-то любопытную гитарную гармонию и подумал, что нечто в ней есть. Просто было не разобрать из-за этого дурацкого звука. На следующей неделе я пошел в музыкальный магазин и послушал Master Of Puppets на виниле (да, раньше так было можно). Потом отправился в банк, снял последние деньги со счета и купил пластинку. Прослушал дома семь раз подряд — и подумал: «Бля! Это реально тяжело!» Особенно зацепила «The Thing That Should Not Be», просто въелась в сознание.

8. AUDIOSLAVE «Shadow On The Sun» (Audioslave, 2002)

Если про более личное — я обожаю «Shadow On The Sun» AUDIOSLAVE. Очень мрачная, отстраненная песня. Услышав ее впервые, я прям прочувствовал это тревожное, депрессивное настроение в тексте, ибо сам тогда пребывал в похожем состоянии. На то время у Криса Корнелла уже были проблемы с вокалом после его диких вокальных экзерсизов в SOUNDGARDEN, но тут — даже со слегка «перегоревшим» голосом — он звучит потрясающе. Он вложил в эту песню и кровь, и пот. Она близка мне во всем, на всех уровнях.

9. SEX PISTOLS «Anarchy In The UK» (Never Mind The Bollocks, 1977)

Отойдем немного от метала и рока. Выдался у меня в конце 70-х один особенный вечер дома в Финляндии. Я смотрел по телеку субботнюю программу про разные новые клипы. И тут — бац! — там включают SEX PISTOLS с «Anarchy In The UK». И я такой: «Черт подери, это же гениально, качает просто адски!» На всем альбоме ни капли сомнений или притворства — и я просто обожаю дерзость Джонни Роттена!

10. Kate Bush «Wuthering Heights» (The Kick Inside, 1978)

И вот смешно: в тот же вечер, буквально в течение одного часа, я услышал «Wuthering Heights» Кейт Буш. Был потрясен. Она подтолкнула меня к тому, чтобы развивать «мягкую» сторону моего вокала, что сильно расширило мой диапазон. Как будто в арсенале появилось новое оружие ближнего боя. Это был еще один важный момент моего музыкального становления… как бы странно ни звучало признание, что все это произошло буквально за один вечер.

