Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM

Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOMБлог
Нет покоя дедам: Mantas и Abaddon, коим уже по 64 года, решили сделать себе подарок к пенсии: отжать в суде у Conrad «Cronos» Lant название VENOM. А чтобы покрыть издержки на этот процесс века, был запущен сбор в 150к фунтов. Так что если вам вдруг совершенно некуда девать деньги,
отдайте их бездомным котам, можно присоединиться.
Цель кампании: получить права на название и прочие копирайты, чтобы семьи музыкантов получали бабло от наследия VENOM. «Мы просто просим отдать то, что принадлежит по праву, — пишет пара, — и после долгих лет конфликта, без которого можно было обойтись, хотим мира и разрешения спора легальным путем».
Распри действительно длятся уже не первый год: в 2022 было одно, в 2024-м Cronos подавал в суд на Abaddon за использование дизайнов VENOM, какие-то лицензии и т.д. И сейчас фэны, скинувшись, вроде как могут помочь. Хотя покамест, судя по сборам, энтузиазма не много.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
Комментарии
Юрий:
Скорбно читать подобные новости , но иногда лично я только из них узнаю о существовании какой то хорошей группы и исполнителях. Вот о этой группе я не слышал , сейчас…
Анетось:
Anastasiya:
upd: Даник ответил:
https://lambgoat.com/news/49346/cradle-of-filths-dani-filth-responds-to-claims-made-by-ex-members-zoe-marie-federoff-marek-smerda/
Триггернуло его нехило ))…
Дед Аким:
Британская элита, великий гитарист. Джефф Бек. Вот что о нём говорили коллеги по цеху, тоже великие:
Joe Bonamassa:
Я провёл с ним множество концертов в Европе, мы выступ�…
kvltist:
Eum:
Открываешь главную страницу Hitkilller и — одни некрологи.(
R.I.P. Надо попробовать еще раз расслушать их музыку, которую раньше не раскусил.…
Тварь:
Nokt:
Граф Черноплодная Рябина написал(а):
речь шла о студийной записи. условно, приехал ты из тура, сидишь дома и пишешь гитарку какому-нибудь Валерику или Майклу, ил…
Граф Черноплодная Рябина:
Nokt написал(а):
Граф Черноплодная Рябина написал(а):
сейчас столько фриланс бирж, где сидят от начинающих до профи, которые аналогично гастролируют с именитыми…
Nokt:
Граф Черноплодная Рябина написал(а):
сейчас столько фриланс бирж, где сидят от начинающих до профи, которые аналогично гастролируют с именитыми группами. ну е…
Nokt:
При том, что эта драма действительно может рассматриваться с разных сторон (музыкантам надо зарабатывать, но по факту они в группе никто, это предприятие Дани), имхо…
Назар Василич:
Eum написал(а):
если они добровольно подписали такой «дьявольский контракт», то какие претензии к Дэни? На тот момент, видимо, всех все устраивало. И тут важен ещ…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
P.S. На фотке — норвежский миджет из Истинного Мэйхем? Что-то не узнаю в графине маму…
ну шутка же насчет исхода из COF…
