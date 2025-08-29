Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM

Нет покоя дедам: Mantas и Abaddon, коим уже по 64 года, решили сделать себе подарок к пенсии: отжать в суде у Conrad «Cronos» Lant название VENOM. А чтобы покрыть издержки на этот процесс века, был запущен сбор в 150к фунтов. Так что если вам вдруг совершенно некуда девать деньги, отдайте их бездомным котам , можно присоединиться.

Цель кампании: получить права на название и прочие копирайты, чтобы семьи музыкантов получали бабло от наследия VENOM. «Мы просто просим отдать то, что принадлежит по праву, — пишет пара, — и после долгих лет конфликта, без которого можно было обойтись, хотим мира и разрешения спора легальным путем».

Распри действительно длятся уже не первый год: в 2022 было одно, в 2024-м Cronos подавал в суд на Abaddon за использование дизайнов VENOM, какие-то лицензии и т.д. И сейчас фэны, скинувшись, вроде как могут помочь. Хотя покамест, судя по сборам, энтузиазма не много.

