Лжепророки и новинка THE MAGUS «Pseudoprophetae»

THE MAGUS, проект, рожденный на обломках NECROMANTIA, анонсировал на февраль второй альбом Daemonosophia, пообещав еще больше агрессии и динамики в звучании, а также ряд «дьявольски неожиданных моментов», которые озадачат слушателя.
В принципе, немного напрягаться — при желании — можно начинать прямо сейчас, с первым презентованным синглом «Pseudoprophetae», посвященным лжепророкам, псевдомессиям, псевдоволшебникам (как будто бы все эти персонажи частенько бывают истинными) и прочим лжецам, окуривающим публику обманчивым сладостным опиумом ради своих корыстных целей.
Да, кстати, народ, кто уже прослушал альбом, действительно подметил суровость и прямолинейность будущего релиза, а также — внезапно — референсы к KING DIAMOND. В общем, должно быть любопытно — ну и обложка авторства мексиканского художника Nestor Avalos просто великолепна.
А теперь песня.
Автор: Anastasiya
Комментарии
Другой Александр:
Трек заебастый. Надеюсь, что отсылки к Кингу Даймонду сделаны не фальцетом)…
The Magus always welcome
Трек заебастый. Надеюсь, что отсылки к Кингу Даймонду сделаны не фальцетом)