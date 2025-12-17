Лжепророки и новинка THE MAGUS «Pseudoprophetae»

Pseudoprophetae
THE MAGUS, проект, рожденный на обломках NECROMANTIA, анонсировал на февраль второй альбом Daemonosophia, пообещав еще больше агрессии и динамики в звучании, а также ряд «дьявольски неожиданных моментов», которые озадачат слушателя.

В принципе, немного напрягаться — при желании — можно начинать прямо сейчас, с первым презентованным синглом «Pseudoprophetae», посвященным лжепророкам, псевдомессиям, псевдоволшебникам (как будто бы все эти персонажи частенько бывают истинными) и прочим лжецам, окуривающим публику обманчивым сладостным опиумом ради своих корыстных целей.

Да, кстати, народ, кто уже прослушал альбом, действительно подметил суровость и прямолинейность будущего релиза, а также — внезапно — референсы к KING DIAMOND. В общем, должно быть любопытно — ну и обложка авторства мексиканского художника Nestor Avalos просто великолепна.

the magus band cover art

А теперь песня.

2 комментария

  • kvltist написал(а):

    The Magus always welcomehttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Трек заебастый. Надеюсь, что отсылки к Кингу Даймонду сделаны не фальцетом)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

    >>>

