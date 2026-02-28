Nunslaughter
28.02.2026

«Люциферианское аудио-рубилово»: новинка NUNSLAUGHTER «Satanic Chaos Legions»

Формация, давно (точнее, с конца 80-х, даже если с тех времен в составе сохранился только дьявольский фронтмен, харизматичнейший Donald ‘Don of the Dead’ Crotsley) и с удовольствием оскорбляющая религиозные чувства, NUNSLAUGHTER всегда славилась способностью постоянно о себе напоминать, ежегодно плодя какие-то концертники, миники, коллаборации, сплиты, демо и прочие кому-то (наверное) нужные релизы, тогда как полноформатников за все это время накопилось лишь пять. И вот шестой на подходе — так что фанаты олдскульного, неотесанного, бласфемически-задорного, сохранившего оголтелый дух 80-х притрэшованного death metal — или как они сами себя характеризуют, devil metal, — отказывающегося стареть, костенеть и взрослеть, могут быть радостны.

Диск под названием Satanic Chaos Legions намечен на конце июня, титульный трек уже в Сети.

Don of the Dead: «Эта песня как ритуальный меч: острый, безжалостный, он безукоризненно посвящает в наше беспощадное люциферианское аудио-рубилово. Мы получили контракт с лейблом BLKIIBLK, и при их поддержке NUNSLAUGHTER смогут вогнать черный рог Сатаны в глотку каждого металхеда на планете, изрыгая свежий яд и жгучую ненависть в прогнившее лицо христианства посредством Satanic Chaos Legions».

Начинаем изрыгать!

