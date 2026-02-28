«Люциферианское аудио-рубилово»: новинка NUNSLAUGHTER «Satanic Chaos Legions»Новинки и новости
Формация, давно (точнее, с конца 80-х, даже если с тех времен в составе сохранился только дьявольский фронтмен, харизматичнейший Donald ‘Don of the Dead’ Crotsley) и с удовольствием оскорбляющая религиозные чувства, NUNSLAUGHTER всегда славилась способностью постоянно о себе напоминать, ежегодно плодя какие-то концертники, миники, коллаборации, сплиты, демо и прочие кому-то (наверное) нужные релизы, тогда как полноформатников за все это время накопилось лишь пять. И вот шестой на подходе — так что фанаты олдскульного, неотесанного, бласфемически-задорного, сохранившего оголтелый дух 80-х притрэшованного death metal — или как они сами себя характеризуют, devil metal, — отказывающегося стареть, костенеть и взрослеть, могут быть радостны.
Диск под названием Satanic Chaos Legions намечен на конце июня, титульный трек уже в Сети.
Don of the Dead: «Эта песня как ритуальный меч: острый, безжалостный, он безукоризненно посвящает в наше беспощадное люциферианское аудио-рубилово. Мы получили контракт с лейблом BLKIIBLK, и при их поддержке NUNSLAUGHTER смогут вогнать черный рог Сатаны в глотку каждого металхеда на планете, изрыгая свежий яд и жгучую ненависть в прогнившее лицо христианства посредством Satanic Chaos Legions».
Начинаем изрыгать!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 103
Комментарии
Чингачгук:
Как раз пару дней назад был на канце PL. Ну да выглядит Грег не очень, но лучше чем на представленной фотографии. Сыграли все здорово, жаль сет-лист не зашёл. Многое из …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Что-то давно нет новостей от королей гот н рола. Люблю эту группу за настоящий готический рок. Когда их слушаю, то не понимаю любителей например русского рока. Счита�…
хххх:
Дед Аким:
Никаких скрытных оккультных смыслов, девчонка показывает тело и голос, мелодия есть, 59 тысяч просмотров за 3 дня, ритмичная качественная песня, аранжировка тоже кач…
morbid:
D. написал(а):
Весь жанр страны в глубокой жопе на мировом уровне, за исключением Blackness. Подумайте об этом и закройте пасти!
Подумали) Алгкульт в сравнении с �…
Дед Аким:
Нет, я не попсовик, обожаю рок и метал, в том числе экстремальный, и этот сайт, просто есть определенная качественная попса, нельзя игнорировать, как нельзя игнорир�…
Дед Аким:
Дед Аким:
Удовольствие испытал от прочтения комментов в другой теме, труъ блэк метала, обожаю интеллектуальные споры и беседы…
D.:
Ребята, мы уже перешагнули норму по количеству комментариев на этом ресурсе — ну дальше и больше продолжать просто неприлично.
Пока вы тут орали, Poisonous Sorcery официал…
morbid:
D. написал(а):
Вы просто не знаете деталей. Концепция альбома строится на экспериментальных исследованиях и разработках, которые проводились мной порядка 20 ле…
Христос Не Воскрес:
TaBloviCh:
Сынок, ты еще не понял, что это твой папа пишет? Ты же сам просил поддержать тебя в комментариях. Не забудь принять таблетки!
Про «алгоритмы», «камни» и «ангажирова�…
D.:
Таблович, спасибо Вам, что вы себя раскрыли — из вашей фамильярности, неуместной в публичном месте, становится понятно, что вы — один …
