SARKE
30.06.2024

Любопытный альбом июня: SARKE «Endo Feight»

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SARKE — проект мультиинструменталиста Thomas ‘Sarke’ Berglie (также — TULUS и KHOLD) с Nocturno Culto на вокале и разными известными норвежскими метал-дядьками, варьирующимися от релиза к релизу. Endo Feight — восьмой лонгплей этой непосредственной и неопределимой стилистически группы.

Прогрессив-метал? Конечно! Блэкушно-трэшевые олдскульные замесы? Легко! Акустика? Оркестровки? Хрипловатый нарратив от Nocturno Culto? Космическая мечтательность с привкусом психоделии 80-х? Здесь все возможно! SARKE вообще не беспокоятся жанровыми рамками — взамен эти ребята заявляют, мол, «I Destroyed the Cosmos», и кто мы такие, чтобы оспаривать?..

Любопытный (как всегда) релиз; возможно, не для всех — но попробовать определенно стоит.

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