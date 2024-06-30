Любопытный альбом июня: SARKE «Endo Feight»Новинки и новости
SARKE — проект мультиинструменталиста Thomas ‘Sarke’ Berglie (также — TULUS и KHOLD) с Nocturno Culto на вокале и разными известными норвежскими метал-дядьками, варьирующимися от релиза к релизу. Endo Feight — восьмой лонгплей этой непосредственной и неопределимой стилистически группы.
Прогрессив-метал? Конечно! Блэкушно-трэшевые олдскульные замесы? Легко! Акустика? Оркестровки? Хрипловатый нарратив от Nocturno Culto? Космическая мечтательность с привкусом психоделии 80-х? Здесь все возможно! SARKE вообще не беспокоятся жанровыми рамками — взамен эти ребята заявляют, мол, «I Destroyed the Cosmos», и кто мы такие, чтобы оспаривать?..
Любопытный (как всегда) релиз; возможно, не для всех — но попробовать определенно стоит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
Potato Lich:
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