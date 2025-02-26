Любопытная новинка: новый сингл космических прог-дэзеров KARDASHEV «Reunion»

Комментарии

Илюха ноготочки: Нафига Ивана Сыромятникова на вокал позвали…

Дед Аким: BloodJJ написал(а):

Дед Аким написал(а):

Bloody JJ написал(а):

Дед Аким написал(а):

У меня были и есть половые контакты Не верю.

Ты можешь верить, что Земля квадратная �…

BloodJJ: Дед Аким написал(а):

Bloody JJ написал(а):

Дед Аким написал(а):

У меня были и есть половые контакты Не верю.

Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех сло�…