Kardashev band
26.02.2025

Любопытная новинка: новый сингл космических прог-дэзеров KARDASHEV «Reunion»

Новинки и новости

Занятное совпадение: совсем недавно я рассказывала про новый лонгплей канадской группы NORILSK, а сегодня в эфире американская команда под названием KARDASHEV, именованная в честь советского астрофизика Николая Кардашева. Специально, честно, не искала: в инстаграме сегодня скинули ее новый сингл, понравилось, вот и делюсь. В конце концов, именем Кардашева назван даже один астероид — так почему б не подписать так же прогрессив-дэз из аризонских пустынь?

Тем более, что космической атмосферности KARDASHEV определенно не занимать, и если сильно зажмуриться, слушая шесть с половиной минут сингла «Reunion», перемещаясь от высокотехничного чеса к пространным прогрессивными пассажам с распевным чистым вокалом, вы увидите свое черное солнце. Проверено.

Песня представляет третий полноформатник коллектива Alunea, намеченный к реализации на апрель — ну и, кого заинтересует, ознакомьтесь заодно с предшественниками и их текстами: работы коллектива взаимосвязаны концептуально и, по словам вокалиста, новая дверь их sci-fi Вселенной открывается ровно там, где закрылась предыдущая. (Да, где-то сейчас встрепенулись ассоциации с BLOOD INCANTATION, но музыкально они не то чтобы близнецы.) Слушаем!

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