Любопытная новинка: новый сингл космических прог-дэзеров KARDASHEV «Reunion»Новинки и новости
Занятное совпадение: совсем недавно я рассказывала про новый лонгплей канадской группы NORILSK, а сегодня в эфире американская команда под названием KARDASHEV, именованная в честь советского астрофизика Николая Кардашева. Специально, честно, не искала: в инстаграме сегодня скинули ее новый сингл, понравилось, вот и делюсь. В конце концов, именем Кардашева назван даже один астероид — так почему б не подписать так же прогрессив-дэз из аризонских пустынь?
Тем более, что космической атмосферности KARDASHEV определенно не занимать, и если сильно зажмуриться, слушая шесть с половиной минут сингла «Reunion», перемещаясь от высокотехничного чеса к пространным прогрессивными пассажам с распевным чистым вокалом, вы увидите свое черное солнце. Проверено.
Песня представляет третий полноформатник коллектива Alunea, намеченный к реализации на апрель — ну и, кого заинтересует, ознакомьтесь заодно с предшественниками и их текстами: работы коллектива взаимосвязаны концептуально и, по словам вокалиста, новая дверь их sci-fi Вселенной открывается ровно там, где закрылась предыдущая. (Да, где-то сейчас встрепенулись ассоциации с BLOOD INCANTATION, но музыкально они не то чтобы близнецы.) Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
Обновления
-
Piet Sielck, IRON SAVIOR: «Мы отказываемся ехать на фестиваль в США. Причина очевидна: администрация Трампа и новый мировой порядок»
-
Распались SARKE и DOWNCROSS
-
Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «В туре по США в каждом городе, где мы выступали, был агент ФБР, который за мною присматривал»
-
Вы бы хотели увидеть реюнион NIRVANA?
-
Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минут
-
Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 3
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 2
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1
-
Умер вокалист DJEVEL Trånn Ciekals
Комментарии
Джедай Вэнс:
Илюха ноготочки:
Нет.…
Илюха ноготочки:
Юрий:
Сейчас должен заплакать Трамп от этой новости ??? Что то мне подсказывает , что н как и я , впервые слышит о этой группе , и так же как и мне глубоко похер на неё )))…
Тварь:
Мнение Силка понятно, но очень странно читать его от группы, которая как бы не была ранее замечена в политике. Ну или я что-то пропустил?
При этом другие немцы споко�…
Bronco:
Да летел бы сразу на Марс, а то вдруг народ Германии его не спросит и кого-то не того изберет.…
Другой Александр:
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушеч�…
ukko:
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то не…
Дед Аким:
BloodJJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная �…
BloodJJ:
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех сло�…
Другой Александр:
В Германии что, наркоту легализовали уже? Персонаж наредкость упоротый. От этого чтива у меня глаза на лоб полезли и челюсть отвалилась. Ну теперь мы знаем, кто у нем…
cegojel:
Из этого заявления понятно, что товарищ Piet Sielck — дурачок. Играй и помалкивай, твои предпочтения, под кого раком вставать — не интересны. Не нравится, сиди дома, в безоп…
Дед Аким:
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех слонах стоит, это твое…
Добавить комментарий