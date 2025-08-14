Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTH

Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTHБлог
По версии нашей полугодовой голосовалки, топ-5 релизов, вышедших с января по июнь, составили CRADLE OF FILTH The Screaming Of The Valkyries, THE HALO EFFECT March Of The Unheard, SODOM The Arsonist, BEHEMOTH The Shit Ov God, BENEDICTION Ravage Of Empires.
Лучший из лучших или нет, но The Screaming Of The Valkyries, четырнадцатый в дискографии COF, — бесспорно сильный альбом, и видно, что несмотря на пертурбации, свадьбы и возраст коллектива, Дэни и его компании все еще есть что сказать (в отличие, имхо, от BEHEMOTH), а нынешний состав силен, гармоничен, дружен и функционален. Так что заслуженные поздравления!
Безотносительно к нынешнему статусу группы — просто к слову, недавно попалось интервью с Филсом, в котором он вспоминал британский тур с EMPEROR 1993 года, когда все еще были молоды, зелены, а также далеки от последующих экстрим-признаний.
«Знаете, меня поражает, что многие люди до сих пор подходят и говорят: а я был на вашем том самом туре, на шоу в Брэдфорде! Я такой: как, и ты тоже? И все остальные? Действительно? Там всего пришло человек 60!
Ну а в Эдинбурге, верите или нет, мы играли для четырех человек. Музыкантов в зале было сильно больше, чем пришедших посмотреть шоу, причем одним из посетителей была собака. Такие вот хреновые новости».
Однако прошли десятилетия, и… собака могла бы гордиться! В честь победы The Screaming Of The Valkyries смотрим видео «Demagoguery».
Комментарии
atr:
Мячеслав написал(а):
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот
там у ударника и так десяток банд в сайд проектах…
Bronco:
Никогда не ставь на будильник любимую мелодию. Да и на звонок тоже.…
Andreas:
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более …
Heavy Metal Or No Metal At All:
Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы…
Мячеслав:
Не удивлюсь, если после этой новости барабанщик свалит в какой-нибудь около слипкнот…
Мячеслав:
defplayer:
Им уже пару лет как надо на пенсию уйти было, в живую — тихий ужас — Дэйв что то бубнит в микрофон, хоть сессинщики и норм играют. хз, как от этого удовольствие получать…
Алексей:
Юрий написал(а):
Ни одной композиции этой группы не нравилось никогда , и не нравится до сих пор . В практически любой рок группе можно услышать хоть одну более …
Жидкая жопа:
Гвоздь в жопе:
А я думал, что пик карьеры рыжего — это нассать на пол в сортире белого дома.…
jurgis:
крэдлы как крэдлы… заряжают не хуже и не лучше Кашпировского…
DC:
Нарисуют супер голограммы как у Кисс и АББЫ и продолжат стричь бабло? …
Писюн с глазами:
Отличный альбом, да!
крэдлы как крэдлы… заряжают не хуже и не лучше Кашпировского
Глянул клип
Ну хуйня жеж
Где там есть что сказать