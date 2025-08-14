Лучшим альбомом первого полугодия 2025 стал «The Screaming Of The Valkyries» CRADLE OF FILTH

По версии нашей полугодовой голосовалки, топ-5 релизов, вышедших с января по июнь, составили CRADLE OF FILTH The Screaming Of The Valkyries, THE HALO EFFECT March Of The Unheard, SODOM The Arsonist, BEHEMOTH The Shit Ov God, BENEDICTION Ravage Of Empires.

Лучший из лучших или нет, но The Screaming Of The Valkyries, четырнадцатый в дискографии COF, — бесспорно сильный альбом, и видно, что несмотря на пертурбации, свадьбы и возраст коллектива, Дэни и его компании все еще есть что сказать (в отличие, имхо, от BEHEMOTH), а нынешний состав силен, гармоничен, дружен и функционален. Так что заслуженные поздравления!

Безотносительно к нынешнему статусу группы — просто к слову, недавно попалось интервью с Филсом, в котором он вспоминал британский тур с EMPEROR 1993 года, когда все еще были молоды, зелены, а также далеки от последующих экстрим-признаний.

«Знаете, меня поражает, что многие люди до сих пор подходят и говорят: а я был на вашем том самом туре, на шоу в Брэдфорде! Я такой: как, и ты тоже? И все остальные? Действительно? Там всего пришло человек 60!

Ну а в Эдинбурге, верите или нет, мы играли для четырех человек. Музыкантов в зале было сильно больше, чем пришедших посмотреть шоу, причем одним из посетителей была собака. Такие вот хреновые новости».

Однако прошли десятилетия, и… собака могла бы гордиться! В честь победы The Screaming Of The Valkyries смотрим видео «Demagoguery».

