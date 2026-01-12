Лучшие альбомы 2025 года — CRADLE OF FILTH «The Screaming Of The Valkyries» и PARADISE LOST «Ascension»

Под Старый новый год — пара слов о наших голосовалках, которые, понятно, не отражают и не могут отражать всего разнообразия сотен тысяч метал-релизов, выходящих ежегодно, однако говорят о стабильности (PARADISE LOST у нас всегда побеждает, когда выпускает альбомы) и… наверное, определенной возрастной категории голосовавших. А также о том, что старые проверенные банды до сих пор способны на отличные релизы.

«Крэдловский» The Screaming Of The Valkyries лидировал в первом полугодии; также много голосов набрали THE HALO EFFECT March Of The Unheard, BEHEMOTH The Shit Ov God, BENEDICTION Ravage Of Empires, SODOM The Arsonist.

Для трэша прошлый год выдался, похоже, и впрямь неплохим — и во втором полугодии отлично пошли TESTAMENT Para Bellum и CORONER Dissonance Theory. Лидер чарта с июля по декабрь как уже упоминалось, PARADISE LOST Ascension (тут не могу поспорить), а также HELLOWEEN Giants & Monsters и AMORPHIS Borderland — ни один из которых я, кажется, даже не смогла дослушать до конца. Но не осуждаю.

От себя в десятку второго полугодия добавила бы, вероятно, LORNA SHORE, SHADOW OF INTENT, REVOCATION, AVATAR и PUPIL SLICER. Ну и… будем надеяться, в 2026-м будет много хорошего! Хотя б музыкально.

Не забывайте делиться своими находками и топами в комментариях!

