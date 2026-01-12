Лучшие альбомы 2025 года — CRADLE OF FILTH «The Screaming Of The Valkyries» и PARADISE LOST «Ascension»Блог
Под Старый новый год — пара слов о наших голосовалках, которые, понятно, не отражают и не могут отражать всего разнообразия сотен тысяч метал-релизов, выходящих ежегодно, однако говорят о стабильности (PARADISE LOST у нас всегда побеждает, когда выпускает альбомы) и… наверное, определенной возрастной категории голосовавших. А также о том, что старые проверенные банды до сих пор способны на отличные релизы.
«Крэдловский» The Screaming Of The Valkyries лидировал в первом полугодии; также много голосов набрали THE HALO EFFECT March Of The Unheard, BEHEMOTH The Shit Ov God, BENEDICTION Ravage Of Empires, SODOM The Arsonist.
Для трэша прошлый год выдался, похоже, и впрямь неплохим — и во втором полугодии отлично пошли TESTAMENT Para Bellum и CORONER Dissonance Theory. Лидер чарта с июля по декабрь как уже упоминалось, PARADISE LOST Ascension (тут не могу поспорить), а также HELLOWEEN Giants & Monsters и AMORPHIS Borderland — ни один из которых я, кажется, даже не смогла дослушать до конца. Но не осуждаю.
От себя в десятку второго полугодия добавила бы, вероятно, LORNA SHORE, SHADOW OF INTENT, REVOCATION, AVATAR и PUPIL SLICER. Ну и… будем надеяться, в 2026-м будет много хорошего! Хотя б музыкально.
Не забывайте делиться своими находками и топами в комментариях!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Комментарии
jurgis:
между прочим вокалировал в наигоднейшем проекте Myrkgrav. R.I.P. https://www.youtube.com/watch?v=1w0QbEuwuac…
Другой Александр:
Antonarchus написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Antonarchus написал(а):
Интересно, что авария случилась на пустой парковке… уж точно с одним летальным исходом… это к�…
Виктор (похожий, но не тот):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Ну да, они с Питером Стилом любили это дело…
Другой Александр:
А я вообще забыл ткнуть голосовалку) Тыкнул бы в Panzerchrist. Третий год подряд одно и тоже, но вштыривает пока ещё.…
Вальцест:
Nick Holmes:
Anastasiya написал(а):
Paradise Lost
Весь Paradise Lost в полном составе в недоумении и желают знать где получить свой приз…
Anastasiya:
Голосование окончено, и Paradise Lost «Ascension» получает совершенно предсказуемый приз! …
Antonarchus:
Писюн с глазами написал(а):
Antonarchus написал(а):
Интересно, что авария случилась на пустой парковке… уж точно с одним летальным исходом… это как ваще надо умудр�…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Настя, а в США, хотя бы некоторых штатах, есть статья для попов за нарушение тайны исповеди?
Ну откуда ж мне знать)…
donald tusk:
А могли бы, как и все остальные нормально себе, немарачиться в дымоходы, в подвальчике. И не было бы горя.…
Ad Noctum:
Настя, а в США, хотя бы некоторых штатах, есть статья для попов за нарушение тайны исповеди?
Хотя здесь хитрожопый пастырь вполне мог наложить епитимию сходить к ше�…
Ad Noctum:
… и наверняка без мотошлемов.
В то время в Норвегии поехали бы не к телефонной будке, а за фотоаппаратом.
Ну и запчасти собирать на кулоны. …
Писюн с глазами:
Antonarchus написал(а):
Интересно, что авария случилась на пустой парковке… уж точно с одним летальным исходом… это как ваще надо умудрится?!
Ты, наверное, пропу…
Добавить комментарий