Lord Belial
20.04.2025

«LORD BELIAL по-прежнему целует Козла!» Встречаем новый сингл «Ipse Venit»

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Чисто пасхальный подгон: не стареющие духом и даже умудрившиеся не распасться за последние пять лет LORD BELIAL выложили открывашку будущего, июньского диска Unholy Trinity, трек под названием «Ipse Venit». И в нем есть все, что мы любим: тщательно проработанная мелодичность, торжественный налет бласфемической черной глазури, злобный напор, фирменный шведский почерк, который трио оттачивает с начала 90-х.

«Сингл “Ipse Venit” — первостатейный пример того, чего блэк-метал сообщество может ожидать от грядущего Unholy Trinity. Острый, словно нож, вонзающийся в чрево священника, он рубит и кромсает до тех пор, пока не остается сил дышать… и только волшебная мелодическая линия ведет через тьму. 33 года — и LORD BELIAL по-прежнему целует Козла!»

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2 комментария

  • Алекс написал(а):

    Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
    Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр

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  • jurgai написал(а):

    Алекс написал(а):
    Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
    Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр     присоединяюсьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif отличнейший альбом и давно уже классика жанраhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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