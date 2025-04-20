«LORD BELIAL по-прежнему целует Козла!» Встречаем новый сингл «Ipse Venit»Новинки и новости
Чисто пасхальный подгон: не стареющие духом и даже умудрившиеся не распасться за последние пять лет LORD BELIAL выложили открывашку будущего, июньского диска Unholy Trinity, трек под названием «Ipse Venit». И в нем есть все, что мы любим: тщательно проработанная мелодичность, торжественный налет бласфемической черной глазури, злобный напор, фирменный шведский почерк, который трио оттачивает с начала 90-х.
«Сингл “Ipse Venit” — первостатейный пример того, чего блэк-метал сообщество может ожидать от грядущего Unholy Trinity. Острый, словно нож, вонзающийся в чрево священника, он рубит и кромсает до тех пор, пока не остается сил дышать… и только волшебная мелодическая линия ведет через тьму. 33 года — и LORD BELIAL по-прежнему целует Козла!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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2 комментария
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Комментарии
jurgai:
Алекс написал(а):
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр присоединяюсь…
Алекс:
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр…
ratfred:
Тварь написал(а):
Ну и кто он после этого?
Хз … Паша Техник?…
Тварь:
Моран написал(а):
У чела в 60 лет уровень развития был как у 12 летнего.
Зато Х стоял, как у некоторых в 20 лет не стоит!
и ваще… я не любил их в 14 лет, но обожал в 2…
Тварь:
нет, ну это правда плохо.
Ренехарт не может петь, как 35 лет назад.
сама музыка — набор… просто набор.
Альбом послушаю, но… но.…
Тварь:
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Но тебя же это не останавливает, да? Утерся и дальше браво ныть!
да — именно так и есть…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
маму истинного металхэда оскорбить — это наверное не будет так обидно для него, как оскорбить творчество группы Slayer, тогда останется тольк�…
Виктор:
ну — Слэер, или Моторхед — вообще неважно кого. это сакральные вещи всё)…
Виктор:
маму истинного металхэда оскорбить — это наверное не будет так обидно для него, как оскорбить творчество группы Slayer, тогда останется только обсудить кто ты по жизни…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
О, не любить моторхэд равно любить шамана с лепсом. Ок, чо
Расскажите еще, кто сайтом ошибся, а кто нет, очень интересно
да тут �…
Дед Аким:
Ещё немного красавиц. Супербоул — финал сезона североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), главное событие в американском футболе. У нас этот вид спорт�…
Виктор:
Бабка Кима написал(а):
Тем, что ты заябау ныть, вот чем!
забыл уточнить мнение тупорылой бабки )…
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр
Алекс написал(а):
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр присоединяюсь отличнейший альбом и давно уже классика жанра