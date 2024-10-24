LINKIN PARK — один из главных фестивальных хэдлайнеров 2025 года

Как будто ничего не было, ничего не менялось, в афиши снова вернулся LINKIN PARK — и, судя по анонсам фестов на 2025-й (во всяком случае, американских), именно они в связке с METALLICA будут основными хэдами года. Так что нравится Emily Armstrong или нет — нам теперь от нее не отделаться!

Ну и, ко всему прочему, появилось больше деталей/песен будущего альбома From Zero, намеченного к выходу в середине ноября.

Shinoda: «До того, как стать LINKIN PARK, наша группа называлась XERO, и название релиза обыгрывает эту тему: с чего все скромно начиналось до момента в настоящем, в котором мы пребываем. По звуку, по эмоциям — этот диск пребывает в прошлом, настоящем и будущем одновременно, с одной стороны, основываясь на нашем фирменном звучании, а с другой, выступая в обновленном, полном жизни формате».

Продолжаем привыкать.

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