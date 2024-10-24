LINKIN PARK — один из главных фестивальных хэдлайнеров 2025 года

LINKIN PARK — один из главных фестивальных хэдлайнеров 2025 годаБлог
Как будто ничего не было, ничего не менялось, в афиши снова вернулся LINKIN PARK — и, судя по анонсам фестов на 2025-й (во всяком случае, американских), именно они в связке с METALLICA будут основными хэдами года. Так что нравится Emily Armstrong или нет — нам теперь от нее не отделаться!
Ну и, ко всему прочему, появилось больше деталей/песен будущего альбома From Zero, намеченного к выходу в середине ноября.
Shinoda: «До того, как стать LINKIN PARK, наша группа называлась XERO, и название релиза обыгрывает эту тему: с чего все скромно начиналось до момента в настоящем, в котором мы пребываем. По звуку, по эмоциям — этот диск пребывает в прошлом, настоящем и будущем одновременно, с одной стороны, основываясь на нашем фирменном звучании, а с другой, выступая в обновленном, полном жизни формате».
Продолжаем привыкать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
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Комментарии
juris:
фу, дрыщи китайцкие — то ли дело НАШ могучий митолизд https://youtu.be/dKp8DVkn9z8…
jurgai:
Bronco:
Раньше такое называлось КАКОфония, а нынче на рассмотрение в Гремми выносят. Хотя Гремми эта — тоже так себе, чуднАя комиссия.…
asdf:
Sonder77:
D:
Вот действительно печальная новость..Вспомнился альбом killers 81 года..А ведь мог бы еще жить..…
Veles:
Ad Noctum:
jurgai:
Юрий:
Ну хоть кто то не голосит , что этот диск будет лучшим в нашем творчестве ! И то хорошо ))…
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Пол Дэй и Дэннис Уилкок опечалены фразой » первый вокалист Iron Maiden «
Ну всерьез в историю и на записи они не попали, но были раньше, да.…
Александр:
Люто жаль, всё таки дебютники его периода были менее выпендрёжно/концептуальные а более бодро-задорно-панковские …
что там с as i lay dying происходит?
ваще пофих