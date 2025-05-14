Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!Блог
Лемми вышел покурить и бахнуть вискарика почти десять лет назад — и с тех пор старина не только не забыт, но и, кажется, только продолжает обрастать легендами, историями, посвящениями, превращаясь в памятник отвязному рок-н-роллу. Причем временами — буквально.
9 мая (что любопытно) в родном городе музыканта Сток-он-Трент поставили памятник Kilmister’у — и, надо полагать, теперь это место войдет в список достопримечательностей региона. Над скульптурой работал поклонник MOTÖRHEAD Andy Edwards — который ранее трудился над монументальными посвящениями THE BEATLES, Bob Marley, Muhammed Ali и BEE GEES.
Энди: «В музыкальном мире не так уж много фигур такого масштаба и выразительности, как Lemmy. Он — своего рода аватар чистейшего рок-н-ролльного духа, а также один из нас».
Церемония называлась «Lemmy Forever», в скульптуру замуровали часть того самого праха, собравшийся народ веселился, бухал, присутствовал кортеж байкеров и салют. Одним словом, 9 мая, которое заслужили настоящие рокеры!
Памятник получился и правда достойный. А вот пара видео с места событий.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 140
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Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!
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Комментарии
Виктор (еще больше похожий, но все еще не тот):
Antonarchus написал(а):
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не �…
Antonarchus:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не уме�…
goremyka:
jurgis написал(а):
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус
Абсолютно согласен …
Eum:
jurgis:
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус…
Другой Александр:
Как надо не уважать себя, чтоб вот так трепетать перед знаменитостями, пускай даже теми, чьё творчество тебе очень сильно нравится……
Polaris:
Действительно, куда ещё можно бабло потратить? Не племянникам же на колледж/кампус/медстраховку!…
Виктор (похожий, но не тот):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не умеют …
Другой Александр:
Merzbow:
Тоже самое сейчас с Золотым Кольцом происходит. Все внезапно как будто взбесились)…
jurgis:
Death:
Дмитрий написал(а):
Помню эту группу, лихо лабали.. Куда всё делось? Где послушать можно, почему никто не оцифровал ни одной вещи?
Есть демо…
death:
https://www.youtube.com/watch?v=OaGFK0smXiA
https://www.youtube.com/watch?v=RXgxVj5YGDc…
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