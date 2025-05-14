Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!

Лемми вышел покурить и бахнуть вискарика почти десять лет назад — и с тех пор старина не только не забыт, но и, кажется, только продолжает обрастать легендами, историями, посвящениями, превращаясь в памятник отвязному рок-н-роллу. Причем временами — буквально.

9 мая (что любопытно) в родном городе музыканта Сток-он-Трент поставили памятник Kilmister’у — и, надо полагать, теперь это место войдет в список достопримечательностей региона. Над скульптурой работал поклонник MOTÖRHEAD Andy Edwards — который ранее трудился над монументальными посвящениями THE BEATLES, Bob Marley, Muhammed Ali и BEE GEES.

Энди: «В музыкальном мире не так уж много фигур такого масштаба и выразительности, как Lemmy. Он — своего рода аватар чистейшего рок-н-ролльного духа, а также один из нас».

Церемония называлась «Lemmy Forever», в скульптуру замуровали часть того самого праха, собравшийся народ веселился, бухал, присутствовал кортеж байкеров и салют. Одним словом, 9 мая, которое заслужили настоящие рокеры!

Памятник получился и правда достойный. А вот пара видео с места событий.

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