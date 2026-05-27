LEFT TO DIE выпускают альбом перезаписанных песен DEATH и MANTAS
И… в рубрике «очень нужны деньги, но нет вдохновения», снова побеждает проект LEFT TO DIE! Я рассказывала про этот трибьютник DEATH в 2022 году: по сути, Terry Butler и Rick Rozz + Matt Harvey и Gus Rios из GRUESOME собрались, чтобы рубить бабло на наследии DEATH. Годами они играли по миру программу из Leprosy и Scream Bloody Gore, а теперь принялись копать еще глубже и объявили о выпуске альбома перезаписанных песен до-DEATH-овой группы MANTAS, а также демок ранних DEATH. Потому как с перезаписями и переизданиями полноформатников правообладатели справляются и без них.
В июле выйдет дебютный релиз этого невероятного проекта Initium Mortis.
Треклист:
01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal
Butler: «Работая над Initium Mortis, мы хотели, чтобы поклонники DEATH, которые никогда не слышали демо-записи группы, наконец смогли оценить их в достойном качестве. Большинство ранних демо записывались буквально на магнитофон, поэтому к моменту, когда кассета доходила до очередного человека через tape-trading, звук становился почти неразборчивым. Нам кажется, эти треки прекрасно передают момент зарождения MANTAS / DEATH. Это настоящая отправная точка — именно здесь все началось: трое пятнадцатилетних подростков создавали историю дэз-метала».
Ну и опять же, проверенный способ, не обременяя себя сочинением оригинальной музыки, мотаться по гастролям и собирать кассу именем Чака еще пару лет.
Автор: Anastasiya
Комментарии
Kodz:
Так потихоньку мы придём к тому, что по миру будут колесить команды с вечным прощальным туром + трибьют-коллективы, которые подобрали вечный прощальный тур за теми, …
RJDio:
Merzbow написал(а):
Хех, пускай эти черти допилят второй Control Denied.
Второй Control Denied уже пару лет как допилен. Загугли Black Water Sunset — When men and machine collide: a tribute to control Denied с в…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Ветошь написал(а):
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!
А я курить бросил. Может зря?…
MRK:
Merzbow:
Как говорит блоггер Грибочек — лабушатники!!!
Хех, пускай эти черти допилят второй Control Denied.…
Ветошь:
Бармалей написал(а):
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.
Опасно!!!…
Бармалей:
Только стал задумываться,а не бросить ли мне пить? Нет ,не стоит.…
Зануда:
Жена 14 лет не понимала, почему муж пьет и называет ее Джоном …
ṝ̶ǟ̶ⱦ̶ñ̶ḯ̶ꝁ̶ø̶ꝟ̶:
Денис написал(а):
Невелика потеря. Типичные говнари в прямом смысле этого слова
Ты шо, ебанулся, чукча? Типичные говнари — это Кистя Кончев, например, или Га…
Тварь:
Пару недель назад ему стало плохо (Kloosterwaardу т.е.)?
Да он выглядит как реальная мумия, такое за пару недель не случается.
Тут не о группе думать надо, а о том, как бы в це…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
algerd написал(а):
а что там такое с синистером? ну кроме возраста канечно.
На фейсбуке у них гляньте, там плохо все (
Я токо так и не понял, чё …
Anastasiya:
MrT написал(а):
Цього разу там будуть виступати «1914» -гурт з України.
Да, сегодня! Выложу видосик у себя на канале: https://youtube.com/@metalgigs_us?si=8wxfQe8xukqPm4Sq…
Так потихоньку мы придём к тому, что по миру будут колесить команды с вечным прощальным туром + трибьют-коллективы, которые подобрали вечный прощальный тур за теми, кто не смог или не стал его катать