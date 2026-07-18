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18.07.2026

Кто угадает название песни? Авангард-грайнд проект SQUID PISSER с новой темой “Fart F***** F*** Face”

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За художественное руководство маскированным диковатым проектом SQUID PISSER стоит специалист по маскировкам из другой группы, GWAR: нынешний гитарист группы Tommy Meehan. Стилистику SQUID PISSER определяют как «липкий нойзовый глючный хардкор»/авангардный грайндкор: они, как весь грайнд, резкие, и, как весь авангард, не от мира сего. Хотя слушаются вполне себе складно.

В августе коллектив выпускает новый миник Throat Slave, и нам для вдохновения показали песню с названием, которое надо угадывать, как в «Поле чудес»: “Fart F***** F*** Face”. Подсказка — в описании.

«Наша новая песня — о том, что бывает, когда всю жизнь строишь из себя того, кем не являешься. Если всю жизнь подавлять себя настоящего, эти чувства никуда не исчезнут. Они могут превратиться в злость, озлобленность и ненависть к тем, у кого хватило смелости быть собой. Эта песня — о том, чтобы доверять себе и не стать еще одним жалким лицемером, который рассказывает окружающим, как им жить».

С предшествующим творчеством и восхитительным артворком ансамбля можно ознакомиться тут.

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3 комментария

  • послушник написал(а):

    являешься ли ты педерастом ведя себя как педераст ?

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  • послушник написал(а):

    «вот и нахуя пердёжь тупой постить ???»

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  • понурый митолизд написал(а):

    ого, GRIMA в новом амплуа не узнатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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