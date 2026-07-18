Кто угадает название песни? Авангард-грайнд проект SQUID PISSER с новой темой “Fart F***** F*** Face”Новинки и новости
За художественное руководство маскированным диковатым проектом SQUID PISSER стоит специалист по маскировкам из другой группы, GWAR: нынешний гитарист группы Tommy Meehan. Стилистику SQUID PISSER определяют как «липкий нойзовый глючный хардкор»/авангардный грайндкор: они, как весь грайнд, резкие, и, как весь авангард, не от мира сего. Хотя слушаются вполне себе складно.
В августе коллектив выпускает новый миник Throat Slave, и нам для вдохновения показали песню с названием, которое надо угадывать, как в «Поле чудес»: “Fart F***** F*** Face”. Подсказка — в описании.
«Наша новая песня — о том, что бывает, когда всю жизнь строишь из себя того, кем не являешься. Если всю жизнь подавлять себя настоящего, эти чувства никуда не исчезнут. Они могут превратиться в злость, озлобленность и ненависть к тем, у кого хватило смелости быть собой. Эта песня — о том, чтобы доверять себе и не стать еще одним жалким лицемером, который рассказывает окружающим, как им жить».
С предшествующим творчеством и восхитительным артворком ансамбля можно ознакомиться тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 255
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Комментарии
Ых:
Дед Аким написал(а):
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали этот сериа…
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понурый митолизд:
мыльный скуф:
Дед Аким написал(а):
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
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послушник:
послушник:
Дед Аким:
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
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Ых:
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Дед Аким:
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ого, GRIMA в новом амплуа не узнать