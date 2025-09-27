KREATOR в нейросетевом Мордоре. Смотрим новый клип «Seven Serpents»Новинки и новости
Не то чтобы нынешний KREATOR мог чем-то удивить (все последние альбомы достаточно предсказуемы), всякий новый выход Милле и Ко, тем не менее, заметное событие метал-сцены, а также повод потрясти стариной. В начале следующего года группа выпускает шестнадцатый альбом Krushers Of The World, а клип на открывающую вещь «Seven Serpents» доступен к просмотру прямо сейчас.
Чтобы люди не думали, что деды недостаточно современны, в промо-фото и клип немцы напихали ai-контента — и, будем надеяться, не использовали его хотя бы в генерации названий треков, типа «Blood Of Our Blood», «Krushers Of The World» или «Satanic Anarchy», напоминающих микс из лирики предшествующих релизов.
Насколько нейросетевые «приключения» в клипе режут глаз — смотрим и оцениваем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 254
Другой Александр:
Ых, прочитал тут твои рассуждения выше с интересом. Особенно конспирология понравилась) Обожаю такое))…
Тварь:
Территории, акватории… кому они, в 25 году, вообще, нужны, кроме упоротых?
Вон, Львов, когда-то был польской территорией. Почему-то никто, кроме дегенератов из москваб…
Polaris:
G D:
На Миланде возраст начинает сказываться…(или мне кажется?)
Клип эмоций не вызвал, песня…после Phantom Antichrist у них редко какие песни цепляют, и эта — не из их числа.
Под�…
Дед Аким:
У Занамари Перчич голос ещё лучше, чем у Лидии Басич.
Реально такое не все могут сделать. Вот оригинал великого.
Bruce Dickinson — Tears Of The Dragon (Official HD Video)
https://youtu.be/w2WIWtffuRA?si=NvH5…
Дед Аким:
Вот шикарно, на фоне какого-то старого замка снято (Дракула где ты)
Najbolje pjesme Lidije Bačić (Cover)
В акустике, я бы с этими подругами, за несколько �…
Дед Аким:
Могли бы делать старое, фанаты поймут, но они как и Метла не останавливаются в развитие, делают что-то новое, и это превосходно!!!…
Дед Аким:
Очень классно, великая группа!!! Тут они сделали боевик в каком-то стиле павер
метала, они могут и так!!!…
Дед Аким:
Все великие, авторитетные группы и гитаристы. Поэтому немного хулиганства
Мега Альфа го…
kvltist:
Ых:
Другой Александр написал(а):
26.09.2025 в 18:26
>> Меня больше удивило, почему Ых считает, что Азербайджан забрал Карабах у Армении, если Армения его своей территоритор…
Bronco:
Не, ну если Роуз реально без голоса, в чем не правы люди? А так то, на минуточку, Эксл позиционирует себя как вокалист, а если ты вокалист, то должен петь, а не скрыпеть …
Bronco:
Как же ему ужасно не идет эта противная белёсая мочалка, которую он отрастил на лице. Насчет того, что ему постоянно напоминают о его ориентации… Ну, Роб, чему ты уди…
