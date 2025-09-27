Kreator new
27.09.2025

KREATOR в нейросетевом Мордоре. Смотрим новый клип «Seven Serpents»

Новинки и новости

Не то чтобы нынешний KREATOR мог чем-то удивить (все последние альбомы достаточно предсказуемы), всякий новый выход Милле и Ко, тем не менее, заметное событие метал-сцены, а также повод потрясти стариной. В начале следующего года группа выпускает шестнадцатый альбом Krushers Of The World, а клип на открывающую вещь «Seven Serpents» доступен к просмотру прямо сейчас.

Чтобы люди не думали, что деды недостаточно современны, в промо-фото и клип немцы напихали ai-контента — и, будем надеяться, не использовали его хотя бы в генерации названий треков, типа «Blood Of Our Blood», «Krushers Of The World» или «Satanic Anarchy», напоминающих микс из лирики предшествующих релизов.

Насколько нейросетевые «приключения» в клипе режут глаз — смотрим и оцениваем!

Количество просмотров: 254

Читайте также:

5 комментариев

  • kvltist написал(а):

    не смотрел-не слушал и не буду… но гадский ИИ осуждаюhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Очень классно, великая группа!!! Тут они сделали боевик в каком-то стиле павер
    метала, они могут и так!!!

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Могли бы делать старое, фанаты поймут, но они как и Метла не останавливаются в развитие, делают что-то новое, и это превосходно!!!

    >>>
  • G D написал(а):

    На Миланде возраст начинает сказываться…(или мне кажется?)
    Клип эмоций не вызвал, песня…после Phantom Antichrist у них редко какие песни цепляют, и эта — не из их числа.
    Подожду альбом, может там будет вещи получше.

    >>>
  • Polaris написал(а):

    Атмосферный трэш-метал

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *