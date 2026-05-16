KREATOR, Mille Petrozza и его топ-5 метал-песен на все времена

Mille Petrozza в недавнем интервью задали старый добрый вопрос о его любимой пятерке метал-песен на все времена. Получилось вполне предсказуемо.

«Я бы выбрал что-нибудь из JUDAS PRIEST, например “Electric Eye”. У IRON MAIDEN взял бы песню “Killers”. И еще что-нибудь от CELTIC FROST, скажем, “Circle Of The Tyrants”. Все такое олдскульное. Ну и может, что-то по-настоящему тяжелое, из METALLICA или вроде того. Да, пускай будет “Blackened” METALLICA. Это один из моих самых любимых риффов во всем метале.

Идеальная песня в жанре хэви-метал должна быть… Это банально, но, наверное, что-то из BLACK SABBATH. И… я бы выбрал “Symptom Of The Universe”. Вероятно, не самый очевидный вариант — все бы назвали, например, “Paranoid” или что-то в этом духе — но, как по мне, в “Symptom Of The Universe” просто потрясающий рифф».

