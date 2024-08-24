Космический прог-дэз для космических людей. BLOOD INCANTATION анонсировали новый — двухпесенный — альбом

Космический прог-дэз для космических людей. BLOOD INCANTATION анонсировали новый — двухпесенный — альбомНовинки и новости
BLOOD INCANTATION, окружившие себя инопланетным межгалактическим сиянием, рассказавшие пять лет назад «Тайную историю человеческой расы», мегаконцептуальные, замороченные, своеобразные, играющие, как они сами определяют, «космическую музыку для космических людей», а по факту замешивающие невероятные миксы из семидесятнического спейс-прога и психоделии с техничным брутал дэзом, объявили о выходе третьего альбома Absolute Elsewhere в начале октября.
Что необычно (если в этой команде вообще есть что-то обычное), состоять он будет из двух треков, каждый по двадцать с небольшим минут, и… держите свои порталы наготове! Денверские корабли снова намерены бороздить просторы Вселенной.
«Будущий альбом не похож на все, что вы слушали ранее. На нем BLOOD INCANTATION покидают любые жанровые характеристики; они, скорее, сочинили новый язык для экстрим-музыки. Ну а если все-таки конкретнее… то вообразите прогрессив-роковые заклинания TANGERINE DREAM 70-х, переплавленные со смертельными маршами MORBID ANGEL».
Ни один из треков пока не доступен для прослушивания (да и вообще, будет ли смысл презентовать их раздельно?), потому предлагаю посмотреть прошлогоднее видео «Obliquity Of The Ecliptic».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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Комментарии
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W8tan:
Плешивый неплохо и в спейс эмбиент умеет. Timewave Zero тому подтверждение (чего только концертник стоит) . Собственно, это лучший релиз BI.