Концертный сезон: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER в Шарлотт

Как и всегда весной, концертный сезон очень насыщен: так, здесь можно в течение недели послушать и ATHEIST, и новый альбом OBSCURA, и посмотреть, как народ месится под THE ACACIA STRAIN, и, например, вот. Уже не первый месяц по США колесит любопытная связка NAPALM DEATH / MELVINS / WEEDEATER, не посетить которую на остановке в Шарлотт было бы просто грешно.

Народа собралось очень прилично — правда, после выступления MELVINS, которые по какой-то причине играли не на хэдлайнерской позиции (и которые для американцев — абсолютная легенда и главная группа шоу), часть зала сбежала, ввиду чего оголтелые забеги с пламенными речами Барни остались без стопроцентного внимания.

NAPALM DEATH на этих гастролях вообще немножечко не везло. То заболел Greenway — и коллектив выступал без него (воображаю уровень увлекательности), то вот у нас не вышел Shane Embury. Не знаю, почему — однако шоу должен был открывать его сольный проект DARK SKY BURIAL, приправив жгучий плотный риффовый вечер электроникой и, как они сами пишут, «эзотерическим экспериментальным дарк битом», но ни эзотерики, ни бита, ни Шейна в итоге не было вовсе.

Mitch Harris, хотя и является постоянным участником состава, а также живет в США, вживую тоже не выступает — и дредастый John Cooke уже десять лет тащит эту концертную ношу.

То есть, конечно, это не то чтобы выглядело как трибьют-группа, но два постоянных участника из четырех…

Ну и поскольку эзотерики с электроникой не подвезли, начинали концерт WEEDEATER. Совершенно легендарная группа для Северной Каролины (штат, из которого вышло не так уж много метал-звезд) из приокеанского города Вилмингтон, c совершенно легендарным Dave «Dixie» Collins на басу и вокале (да-да, тот самый бешеный травокур из BONGZILLA и BUZZOV*EN, который зарядил ружье, чтобы отметить «салютом» из пуль Новый год, потом отключился, потом очнулся и начал чистить ствол, попутно выстрелив себе в ногу).

Мужики слывут полнейшими укурками, нигде не тусуются — и вообще, перед их выступлением из гримерки вышел полуголый босый бородатый чувак и побрел, шлепая, восвояси. То ли дилер, то ли один из участников, то ли тур-менеджер. С WEEDEATER может быть всяко!

В перерывах между песнями музыканты пили пивас — ну а по залу, словно коварные змеюки, сочились струйки марихуановых благовоний (при том, что это очень солидный, серьезный клуб с охраной и досмотрами).

Играют WEEDEATER жирнющий, нажористый, мрачно буксующий стоунер-сладж, дурманящий и загонный, с вокальным скрежетом и упоротой сдержанной яростью, в который погружаешься и вязнешь, словно в непроницаемо душном болоте, среди дури, камышей и упоротых жаб. Другими словами — невероятно атмосферно! И тот самый случай, когда имидж полностью соответствует и персонажам, и музыкальному содержанию, и текстам песен типа «I am the last weedmonkey this is for real».

Дальше — MELVINS, наяривающие альт-рок/альт-метал с начала 80-х, считающиеся одновременно дедами гранжа и сладжа, но не играющие, по сути, ни того, ни другого. Необычайно плодовитые (в этом году вышел 28 альбом группы Thunderball, а также коллаб-винил Savage Imperial Death March с NAPALM DEATH) и концертно активные; причем в каждом туре, в каждой инкарнации — Buzz Osborne с кем только ни гастролирует! — они умудряются звучать по-новому, а также впечатлять фан-клубы странными нарядами.

Также, чтобы соответствовать интенсивному звучанию туровой связки, MELVINS привезли сразу двух барабанщиков, поражавших воображение синхронностью взмахов палочек и голов.

Основное шоу, как обычно, устраивал неугомонный басист Steven McDonald — в свои 58 он бесконечно носился, извивался, кривлялся, забавлялся и корчил уморительные рожи.

Buzz Osborne был более сдержан и суров — причем любопытно, что с годами внешне он практически не поменялся. Все та же фирменная седая копна, гладкое полное лицо и пружинистая походка тяжелого толстого кота.

Не буду врать, я не сильна в творчестве MELVINS, но при оказии с удовольствием смотрю их шоу вживую — тем более, два драммера в этот раз обеспечили максимум интенсивности. Кому интересно, сетлист концерта тут.

Впрочем, если говорить о музыкантах, на которых годы экстрим-песнопений не оказали видимого влияния, то Барни из NAPALM DEATH — это, ей-богу, уникум. Впервые видела группу вживую в году, наверное, 2000-м, и с тех пор он стал только худее и моложе. А когда этот черт выскочил на сцену и начал отчаянно молотить воздух всеми своими коленями и локтями, нарезая круги по потолку и периметру, тараща глаза и лягаясь, в фотопите стало по-настоящему страшно.

Для особой острастки у фронтмена была расстегнута ширинка.

Ну а сценический напор, как всегда, — налаплмический. C небольшими разве что «балладными» вставками типа «Contagion».

Не обошлось, безусловно, и без нравоучений с трудно понятным британским акцентом — про Трампа, религию, жизнь и «наци панкс фак офф». Ну а как же еще.

«You Suffer» на всякий случай сыграли дважды. Видимо, для тех, кто с первого не осознал. Были и «Suffer The Children», и «Scum», и более свежие темы (пятилетней давности), и еще разное разных лет. Народ радостно краудсерфил и прыгал под все — ибо в случае с NAPALM DEATH хороша как классика, так и… любой другой период. Слабых альбомов у них в принципе нет.

За вечер не стареющие душой и телом англосаксы оторали и отскакали более двадцати песен. Даже будто и не запыхавшись!

В общем, болеют они или вовсе порой не выходят, есть мнение, что Барни переживет всех в этом мире вообще. И это прекрасно.

Больше фотокарточек — тут!

