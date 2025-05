Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт

И еще один недавний концерт — ARCH ENEMY при суппорте FIT FOR AN AUTOPSY, а также некоих THROWN INTO EXILE, чье шоу пропустила из-за вечерних пробок (на соседней площадке проходил концерт какого-то мегапопулярного у молодежи поп-рок-исполнителя, и людей было столько, что полиции пришлось перекрывать дороги) и которые в течение вечера грустно болтались возле своих столиков с мерчем. Людей собралось пару сотен: ARCH ENEMY хотя в целом любимы в США («blue queen», как ласково называют Алиссу фанаты), все же как хэдлайнеры серьезной кассы пока что/уже не делают. Ну а FIT FOR AN AUTOPSY хотя и хороший, статусный коллектив, играют по всем углам довольно часто — то бишь не эксклюзив.

FIT FOR AN AUTOPSY — дэзкоровая банда из Нью-Джерси, образовавшаяся в 2008 году и на прошлогоднем, седьмом по счету альбоме своей дискографии The Nothing That Is показавшая серьезный крен в прог-дэз, а также нечто GOJIRA’образное. Можно понять: чистокровный дэзкор как жанр достаточно скуп на вариативность, а все, что мужики хотели сказать в нем и сделать, они уже сделали.

The Nothing That Is — довольно насыщенный и разнообразный релиз; послушайте, если еще нет.

В текущем туре на новинку, впрочем, большого упора не делали: буквально три новых темы, остальное — боевики разных лет, в более привычном качевом стиле: «The Sea Of Tragic Beasts», «Pandora», «Far From Heaven», «Warfare».

Музыку FIT FOR AN AUTOPSY пишет отец-основатель-гитарист Will Putney — и да, этот человек реально понимает, что и как работает; он талантливый аранжировщик и востребованный продюсер — востребованный настолько, что в турне со своей родной командой не ездит. (А не так давно подписался еще и на участие в проекте BETTER LOVERS c Greg Puciato на вокале.)

Хороший был сет, хотя и короткий — с хороводами, краудсерферами, отличным звуком, разве что вокалист Joe Badolato на сцене вечно выглядит перманентно уставшим.

ARCH ENEMY, напротив, всегда демонстрируют энергичность и готовность к синхронному гитарному чесалову — а прекрасная, хрупкая, спортивная Alissa White-Gluz в замысловатых нарядах ни секунды не стоит смирно, вращаясь, колбасясь, улыбаясь, хмурясь, нарезая круги по сцене, общаясь с аудиторией и на эту же аудиторию громко рыча.

После того, как Jeff Loomis в 2023 году подумал, что напрасно тратит творческие годы своей жизни, играя чужую музыку, на замену ему пришел молодой гитарист Joey Concepcion. Куда менее выразительный-яркий, чем Джефф, но… для сценической красоты AE хватит и фронтвумен.

Sharlee D’Angelo за пару лет, что не видела его на сцене, стал еще больше.

Вышедший в этом году альбом Blood Dynasty, честно скажу, целиком даже не дослушала: в последние надцать лет то, что пишет Michael Amott (а на последнем диске еще и изрядно вложился Daniel Erlandsson), мне кажется каким-то AI-набором одинаковых соло, ритмов, образов и хитов. При всем уважении.

Ну и, простите за ретроградство, старые вещи вроде «Ravenous» и «Nemesis» до сих пор звучат намного более вдохновенными, цельными, чем гладенькая жвачка последней эпохи. И дело вовсе не в вокалистке — к Алиссе претензии никакой.

Как бы там ни было, играли ARCH ENEMY достаточно долго (16 песен за сет), чтоб довольны остались фанаты разных времен. И.. можно что-то любить или не очень, вспоминать Анжелу или радоваться «синей королеве», но харизма и умение себя подать на концертах — это про них.

Больше картинок тут. Организаторы разрешили снимать в фотопите только по две песни каждой группы, так что пришлось проявлять чудеса фотографической скорости :).

