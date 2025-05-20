Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт

Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в ШарлоттБлог
И еще один недавний концерт — ARCH ENEMY при суппорте FIT FOR AN AUTOPSY, а также некоих THROWN INTO EXILE, чье шоу пропустила из-за вечерних пробок (на соседней площадке проходил концерт какого-то мегапопулярного у молодежи поп-рок-исполнителя, и людей было столько, что полиции пришлось перекрывать дороги) и которые в течение вечера грустно болтались возле своих столиков с мерчем. Людей собралось пару сотен: ARCH ENEMY хотя в целом любимы в США («blue queen», как ласково называют Алиссу фанаты), все же как хэдлайнеры серьезной кассы пока что/уже не делают. Ну а FIT FOR AN AUTOPSY хотя и хороший, статусный коллектив, играют по всем углам довольно часто — то бишь не эксклюзив.
FIT FOR AN AUTOPSY — дэзкоровая банда из Нью-Джерси, образовавшаяся в 2008 году и на прошлогоднем, седьмом по счету альбоме своей дискографии The Nothing That Is показавшая серьезный крен в прог-дэз, а также нечто GOJIRA’образное. Можно понять: чистокровный дэзкор как жанр достаточно скуп на вариативность, а все, что мужики хотели сказать в нем и сделать, они уже сделали.
The Nothing That Is — довольно насыщенный и разнообразный релиз; послушайте, если еще нет.
В текущем туре на новинку, впрочем, большого упора не делали: буквально три новых темы, остальное — боевики разных лет, в более привычном качевом стиле: «The Sea Of Tragic Beasts», «Pandora», «Far From Heaven», «Warfare».
Музыку FIT FOR AN AUTOPSY пишет отец-основатель-гитарист Will Putney — и да, этот человек реально понимает, что и как работает; он талантливый аранжировщик и востребованный продюсер — востребованный настолько, что в турне со своей родной командой не ездит. (А не так давно подписался еще и на участие в проекте BETTER LOVERS c Greg Puciato на вокале.)
Хороший был сет, хотя и короткий — с хороводами, краудсерферами, отличным звуком, разве что вокалист Joe Badolato на сцене вечно выглядит перманентно уставшим.
ARCH ENEMY, напротив, всегда демонстрируют энергичность и готовность к синхронному гитарному чесалову — а прекрасная, хрупкая, спортивная Alissa White-Gluz в замысловатых нарядах ни секунды не стоит смирно, вращаясь, колбасясь, улыбаясь, хмурясь, нарезая круги по сцене, общаясь с аудиторией и на эту же аудиторию громко рыча.
После того, как Jeff Loomis в 2023 году подумал, что напрасно тратит творческие годы своей жизни, играя чужую музыку, на замену ему пришел молодой гитарист Joey Concepcion. Куда менее выразительный-яркий, чем Джефф, но… для сценической красоты AE хватит и фронтвумен.
Sharlee D’Angelo за пару лет, что не видела его на сцене, стал еще больше.
Вышедший в этом году альбом Blood Dynasty, честно скажу, целиком даже не дослушала: в последние надцать лет то, что пишет Michael Amott (а на последнем диске еще и изрядно вложился Daniel Erlandsson), мне кажется каким-то AI-набором одинаковых соло, ритмов, образов и хитов. При всем уважении.
Ну и, простите за ретроградство, старые вещи вроде «Ravenous» и «Nemesis» до сих пор звучат намного более вдохновенными, цельными, чем гладенькая жвачка последней эпохи. И дело вовсе не в вокалистке — к Алиссе претензии никакой.
Как бы там ни было, играли ARCH ENEMY достаточно долго (16 песен за сет), чтоб довольны остались фанаты разных времен. И.. можно что-то любить или не очень, вспоминать Анжелу или радоваться «синей королеве», но харизма и умение себя подать на концертах — это про них.
Больше картинок тут. Организаторы разрешили снимать в фотопите только по две песни каждой группы, так что пришлось проявлять чудеса фотографической скорости :).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 25
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Комментарии
последний рептилоид:
нет не понимаем… если бы мы понимали вообще что творим, но мы не понимаем вообще что творим……
Чорны:
Да не особо он и дед.
В 62 года достаточно задорный.
Задолбало всё, судя по всему.
Побольше ему бодрости духа.…
jurgis:
Виктор (похожий, но не тот):
Да можно было и не начинать. Все равно он ни в кого попасть не может!…
Юрий:
Юрий:
Мне и MEGADET никогда не нравился , но эти дедушки даже их превзошли.…
Дружище Христос:
Наспамили хрени всякой на пустом месте.
Врубаете VPN, и все проблемы решены.…
atr:
Другой Александр,
Когда Шиколай сплит с Овечкиным замутит — будешь на это дрочить?…
atr:
В кои-то веки более-менее нормальная скульптура, на правду похожая (современные скульпторы — лютые рукожопы в основной своей массе)…
jurgai:
Black Metal Masters(Holy Moses)… Kings Of Thrash…. Eagles of Death Metal… пафос — то общечеловеческое…
Алексей:
Святое дерьмо, убейте меня!!!!!!!!!!
Торжество маразма, УГ в красивой словесной обертке!…
VPN Юрия:
Виктор (похожий, но не тот):
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