arch enemy
20.05.2025

Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт

Блог

И еще один недавний концерт — ARCH ENEMY при суппорте FIT FOR AN AUTOPSY, а также некоих THROWN INTO EXILE, чье шоу пропустила из-за вечерних пробок (на соседней площадке проходил концерт какого-то мегапопулярного у молодежи поп-рок-исполнителя, и людей было столько, что полиции пришлось перекрывать дороги) и которые в течение вечера грустно болтались возле своих столиков с мерчем. Людей собралось пару сотен: ARCH ENEMY хотя в целом любимы в США («blue queen», как ласково называют Алиссу фанаты), все же как хэдлайнеры серьезной кассы пока что/уже не делают. Ну а FIT FOR AN AUTOPSY хотя и хороший, статусный коллектив, играют по всем углам довольно часто — то бишь не эксклюзив.

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

FIT FOR AN AUTOPSY — дэзкоровая банда из Нью-Джерси, образовавшаяся в 2008 году и на прошлогоднем, седьмом по счету альбоме своей дискографии The Nothing That Is показавшая серьезный крен в прог-дэз, а также нечто GOJIRA’образное. Можно понять: чистокровный дэзкор как жанр достаточно скуп на вариативность, а все, что мужики хотели сказать в нем и сделать, они уже сделали.

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

The Nothing That Is — довольно насыщенный и разнообразный релиз; послушайте, если еще нет.

В текущем туре на новинку, впрочем, большого упора не делали: буквально три новых темы, остальное — боевики разных лет, в более привычном качевом стиле: «The Sea Of Tragic Beasts», «Pandora», «Far From Heaven», «Warfare».

Музыку FIT FOR AN AUTOPSY пишет отец-основатель-гитарист Will Putney — и да, этот человек реально понимает, что и как работает; он талантливый аранжировщик и востребованный продюсер — востребованный настолько, что в турне со своей родной командой не ездит. (А не так давно подписался еще и на участие в проекте BETTER LOVERS c Greg Puciato на вокале.)

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

Хороший был сет, хотя и короткий — с хороводами, краудсерферами, отличным звуком, разве что вокалист Joe Badolato на сцене вечно выглядит перманентно уставшим.

fit for an autopsy

FIT FOR AN AUTOPSY

ARCH ENEMY, напротив, всегда демонстрируют энергичность и готовность к синхронному гитарному чесалову — а прекрасная, хрупкая, спортивная Alissa White-Gluz в замысловатых нарядах ни секунды не стоит смирно, вращаясь, колбасясь, улыбаясь, хмурясь, нарезая круги по сцене, общаясь с аудиторией и на эту же аудиторию громко рыча.

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

После того, как Jeff Loomis в 2023 году подумал, что напрасно тратит творческие годы своей жизни, играя чужую музыку, на замену ему пришел молодой гитарист Joey Concepcion. Куда менее выразительный-яркий, чем Джефф, но… для сценической красоты AE хватит и фронтвумен.

arch enemy

Joey Concepcion

Sharlee D’Angelo за пару лет, что не видела его на сцене, стал еще больше.

arch enemy

человек-гора

Вышедший в этом году альбом Blood Dynasty, честно скажу, целиком даже не дослушала: в последние надцать лет то, что пишет Michael Amott (а на последнем диске еще и изрядно вложился Daniel Erlandsson), мне кажется каким-то AI-набором одинаковых соло, ритмов, образов и хитов. При всем уважении.

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

Ну и, простите за ретроградство, старые вещи вроде «Ravenous» и «Nemesis» до сих пор звучат намного более вдохновенными, цельными, чем гладенькая жвачка последней эпохи. И дело вовсе не в вокалистке — к Алиссе претензии никакой.

Как бы там ни было, играли ARCH ENEMY достаточно долго (16 песен за сет), чтоб довольны остались фанаты разных времен. И.. можно что-то любить или не очень, вспоминать Анжелу или радоваться «синей королеве», но харизма и умение себя подать на концертах — это про них.

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

arch enemy

ARCH ENEMY

Больше картинок тут. Организаторы разрешили снимать в фотопите только по две песни каждой группы, так что пришлось проявлять чудеса фотографической скорости :).

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