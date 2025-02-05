Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний разБлог
Тема прощания Оззи со сценой все-таки получила официальное оформление: его самый-самый последний раз (чему охотно веришь: дотянул бы старина до лета) случится вместе с остальными BLACK SABBATH, включая Bill Ward (про которого сами музыканты говорили, что ввиду многочисленных болячек и старости он уже не может нормально играть), 5 июля в Бирмингеме, на стадионе Villa Park. А гости шоу будут такие, что позавидует любой фестиваль.
METALLICA, SLAYER, PANTERA, GOJIRA, ALICE IN CHAINS, ANTHRAX, MASTODON, LAMB OF GOD, HALESTORM (вот тут непонятно, почему они и зачем), а также гостевые перфомансы с участием Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), David Draiman (DISTURBED), Duff McKagan (GUNS N’ ROSES), Fred Durst (LIMP BIZKIT), Jonathan Davis (KORN), KK Downing (ex-JUDAS PRIEST), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Papa V Perpetua (GHOST), Sammy Hagar, Slash, Tom Morello, Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde и других.
Билеты поступят в продажу 14 февраля — и, к гадалке не ходи, сколько бы они ни стоили, ажиотаж будет невероятный. Во всяком случае, весь фэйсбук сегодня только и говорит, что об этом анонсе — и что выглядит он почти как первоапрельская шутка, но, кажется, нет. Как мечта?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 315
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7 комментариев
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Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний раз
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Комментарии
Дед Аким:
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Iggy:
Чепуха, это будет посмешище. Всегда лучше умереть молодой рок звездой, чем быть старым посмешищем. Моррисон, Хендрикс, Вишес, Кобейн и прочие не дадут соврать. Оззи и…
Другой Александр:
Я ваще не могу на концерты этих стариков смотреть. Не только на Саббатов, а вообще. Они мне напоминают о том, что я когда-нибудь тоже таким же старым, слабым, больным и…
Bronco:
Bronco:
Долго не мог врубиться, что это не Cradle of Filth. Извините…
Дед Аким:
Крутейший состав участников, куда пальцем ни ткни в легенду попадешь, Лиззи для разнообразия тоже в тему, главное чтобы у Оззи здоровья хватило, а так достойные пр�…
Писюн с глазами:
Некоторым, я смотрю, совести не хватило хотя бы ex-PANTERA назваться.…
defplayer:
буду пробовать тикет взять :) даже если добраться не получится, улетит как горячий пирожок. И оззик и БС раньше видел в живую, лучше вряд ли будет, но шоу грандиозным.…
jurgis:
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Да вроде нет. Хемуль это был. А VR, насколько помню, с ними тогда не было. Были Nile и Melechesh. Или это как «я устал, я мухожук» — в нескольк…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Писюн c глазами написал:
Он еще плюнул в вокалиста Бельфегора, а тот ему подсрачника отвесил. Пообщались.
Не совсем так. Подсрачника отвесил �…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Ну, я помню, как какой-то припадочный из команды Милонова срывал концерты Батюшки и Бельфегора у вас. Вроде даже успешно. Так что кому д…
Anastasiya:
Писюн c глазами написал(а):
Он еще плюнул в вокалиста Бельфегора, а тот ему подсрачника отвесил. Пообщались.
Не совсем так. Подсрачника отвесил фронтмен VITAL …
Витя, скажи им.
имеют право
буду пробовать тикет взять :) даже если добраться не получится, улетит как горячий пирожок. И оззик и БС раньше видел в живую, лучше вряд ли будет, но шоу грандиозным.
Некоторым, я смотрю, совести не хватило хотя бы ex-PANTERA назваться.
Крутейший состав участников, куда пальцем ни ткни в легенду попадешь, Лиззи для разнообразия тоже в тему, главное чтобы у Оззи здоровья хватило, а так достойные проводы великой группы
Я ваще не могу на концерты этих стариков смотреть. Не только на Саббатов, а вообще. Они мне напоминают о том, что я когда-нибудь тоже таким же старым, слабым, больным и некрасивым стану Если только меня раньше этого носорог не растопчет.
Чепуха, это будет посмешище. Всегда лучше умереть молодой рок звездой, чем быть старым посмешищем. Моррисон, Хендрикс, Вишес, Кобейн и прочие не дадут соврать. Оззи и ко и в молодости то играть не умели,а уж сейчас, с артритом и прочими болячками…