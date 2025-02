Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний раз

Тема прощания Оззи со сценой все-таки получила официальное оформление: его самый-самый последний раз (чему охотно веришь: дотянул бы старина до лета) случится вместе с остальными BLACK SABBATH, включая Bill Ward (про которого сами музыканты говорили, что ввиду многочисленных болячек и старости он уже не может нормально играть), 5 июля в Бирмингеме, на стадионе Villa Park. А гости шоу будут такие, что позавидует любой фестиваль.

METALLICA, SLAYER, PANTERA, GOJIRA, ALICE IN CHAINS, ANTHRAX, MASTODON, LAMB OF GOD, HALESTORM (вот тут непонятно, почему они и зачем), а также гостевые перфомансы с участием Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), David Draiman (DISTURBED), Duff McKagan (GUNS N’ ROSES), Fred Durst (LIMP BIZKIT), Jonathan Davis (KORN), KK Downing (ex-JUDAS PRIEST), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Papa V Perpetua (GHOST), Sammy Hagar, Slash, Tom Morello, Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde и других.

Билеты поступят в продажу 14 февраля — и, к гадалке не ходи, сколько бы они ни стоили, ажиотаж будет невероятный. Во всяком случае, весь фэйсбук сегодня только и говорит, что об этом анонсе — и что выглядит он почти как первоапрельская шутка, но, кажется, нет. Как мечта?..

