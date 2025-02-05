BLACK SABBATH
05.02.2025

Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний раз

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Тема прощания Оззи со сценой все-таки получила официальное оформление: его самый-самый последний раз (чему охотно веришь: дотянул бы старина до лета) случится вместе с остальными BLACK SABBATH, включая Bill Ward (про которого сами музыканты говорили, что ввиду многочисленных болячек и старости он уже не может нормально играть), 5 июля в Бирмингеме, на стадионе Villa Park. А гости шоу будут такие, что позавидует любой фестиваль.

METALLICA, SLAYER, PANTERA, GOJIRA, ALICE IN CHAINS, ANTHRAX, MASTODON, LAMB OF GOD, HALESTORM (вот тут непонятно, почему они и зачем), а также гостевые перфомансы с участием Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), David Draiman (DISTURBED), Duff McKagan (GUNS N’ ROSES), Fred Durst (LIMP BIZKIT), Jonathan Davis (KORN), KK Downing (ex-JUDAS PRIEST), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Papa V Perpetua (GHOST), Sammy Hagar, Slash, Tom Morello, Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde и других.

Билеты поступят в продажу 14 февраля — и, к гадалке не ходи, сколько бы они ни стоили, ажиотаж будет невероятный. Во всяком случае, весь фэйсбук сегодня только и говорит, что об этом анонсе — и что выглядит он почти как первоапрельская шутка, но, кажется, нет. Как мечта?..

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7 комментариев

  • Писюн c глазами написал(а):

    Витя, скажи им.

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  • jurgis написал(а):

    имеют правоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • defplayer написал(а):

    буду пробовать тикет взять :) даже если добраться не получится, улетит как горячий пирожок. И оззик и БС раньше видел в живую, лучше вряд ли будет, но шоу грандиозным.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Некоторым, я смотрю, совести не хватило хотя бы ex-PANTERA назваться.

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  • Дед Аким написал(а):

    Крутейший состав участников, куда пальцем ни ткни в легенду попадешь, Лиззи для разнообразия тоже в тему, главное чтобы у Оззи здоровья хватило, а так достойные проводы великой группыhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Другой Александр написал(а):

    Я ваще не могу на концерты этих стариков смотреть. Не только на Саббатов, а вообще. Они мне напоминают о том, что я когда-нибудь тоже таким же старым, слабым, больным и некрасивым стануhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif Если только меня раньше этого носорог не растопчет.

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  • Iggy написал(а):

    Чепуха, это будет посмешище. Всегда лучше умереть молодой рок звездой, чем быть старым посмешищем. Моррисон, Хендрикс, Вишес, Кобейн и прочие не дадут соврать. Оззи и ко и в молодости то играть не умели,а уж сейчас, с артритом и прочими болячками…

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