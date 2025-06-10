Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»Блог
Собрать именитых творческих персонажей, вытащить из каждого талант и заставить слаженно звучать в каком-то неожиданном жанре — задача для любой супергруппы труднейшая. Потому как если что-то работало сольно или в родной команде, не обязательно сладится на стороне. Плюс амбиции. Привычки. Ну или мало ли что еще. SINSAENUM, собравшийся в 2016-м, замахнулся на непростое: Joey Jordison в этой кадке встретился с Attila Csihar, на гитару подписался виртуоз Frédéric Leclercq (ex-DRAGONFORCE, KREATOR, LOUDBLAST), за второй микрофон встал Sean Zatorsky из DAATH, плюс до кучи — басист SETH Heimoth.
На дебютнике Echoes Of The Tortured получилось, как и предполагалось, странно, комковато, слушабельно, но примерно раз на один. И не обязательно до конца. Как в басне про лебедя, рака и щуку, каждый музыкант, исходя из собственного бэкграунда, потащил стилевую телегу в разные стороны, вмешав и дэз, и блэк, и грув, и тремоло, и заливистые соляки. На фоне общего раздрая разве что Csihar с Zatorsky спелись отлично.
Успех альбома был в целом не грандиозен — однако SINSAENUM не сдались, и в 2018-м выпустили еще менее выразительный последователь Repulsion For Humanity.
А потом Joey Jordison умер.
Подумав семь лет, оставшиеся SINSAENUM’овцы решили все-таки продолжать. Так, на этот август в списках релизов значится In Devastation, посвященный памяти почившего коллеги и брата, из желания залатать потерю звуками — ну, если и не залатать, то хотя б проорать невысказанное.
«Никто не давил на нас в плане продолжения музыкальной деятельности. Нам просто было надо. Жизнь нанесла серьезную травму, а этот диск помог выразить злобу, грусть и все, что в диапазоне между ними».
На роль драммера взяли техника Джордисона André Joyzi — который, как пишут музыканты, стал частью семьи давно, ибо ездил с ними везде и всегда.
Ну а стало ли лучше с музыкой, посмотрим попозже. Пока имеется только титульный трек.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 70
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Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
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Комментарии
Юрий:
Александр:
Другой Александр:
Другой Александр написал:
Чёт этот Заргайст мне всегда был не в кассу. Что с Торогом, что со следующими горлодёрами. Какой-то эмо-блэк.
Но вот в заглавной ве…
Другой Александр:
Фотки группы, которыми оформлен диск, выглядят слегка комично. Переигрывают чуваки. Не «тру», короче)
https://www.discogs.com/release/34181647-Sargeist-Flame-Within-Flame/image/SW1hZ2U6MTI2Nzg3Njkz…
goremyka:
По мне так Leprous (Tesseract) уделывает всяких там Sleep Token по интересности …
Писюн с глазами:
DC:
balog:
Писюн с глазами:
Совпадение еще более мистическое, чем кажется на первый взгляд: оба сингла еще, к тому же, и хуйня!…
Юрий:
AMORPHIS скоро на дискотеку 80х .на Авторадио , будут приглашать , попся попснёй , реально если не знал бы , что это они , то подумал , что жена на кухне Муз.ТВ фоном включил…
злобный финн:
картина Репина — «миллениалы собрались обсуждать подвальный финцкий блацк»…
Юрий:
Глазастой залупе , благодарность за упоминание гр. Nite , понравилась …
Юрий:
Да как вы этот жанр не обзовите , в любом случае какая то п@ебень звучит из колонок. Второй раз это включить на плей , нужно быть мазохистом.…
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