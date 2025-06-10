Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»

Собрать именитых творческих персонажей, вытащить из каждого талант и заставить слаженно звучать в каком-то неожиданном жанре — задача для любой супергруппы труднейшая. Потому как если что-то работало сольно или в родной команде, не обязательно сладится на стороне. Плюс амбиции. Привычки. Ну или мало ли что еще. SINSAENUM, собравшийся в 2016-м, замахнулся на непростое: Joey Jordison в этой кадке встретился с Attila Csihar, на гитару подписался виртуоз Frédéric Leclercq (ex-DRAGONFORCE, KREATOR, LOUDBLAST), за второй микрофон встал Sean Zatorsky из DAATH, плюс до кучи — басист SETH Heimoth.

На дебютнике Echoes Of The Tortured получилось, как и предполагалось, странно, комковато, слушабельно, но примерно раз на один. И не обязательно до конца. Как в басне про лебедя, рака и щуку, каждый музыкант, исходя из собственного бэкграунда, потащил стилевую телегу в разные стороны, вмешав и дэз, и блэк, и грув, и тремоло, и заливистые соляки. На фоне общего раздрая разве что Csihar с Zatorsky спелись отлично.

Успех альбома был в целом не грандиозен — однако SINSAENUM не сдались, и в 2018-м выпустили еще менее выразительный последователь Repulsion For Humanity.

А потом Joey Jordison умер.

Подумав семь лет, оставшиеся SINSAENUM’овцы решили все-таки продолжать. Так, на этот август в списках релизов значится In Devastation, посвященный памяти почившего коллеги и брата, из желания залатать потерю звуками — ну, если и не залатать, то хотя б проорать невысказанное.

«Никто не давил на нас в плане продолжения музыкальной деятельности. Нам просто было надо. Жизнь нанесла серьезную травму, а этот диск помог выразить злобу, грусть и все, что в диапазоне между ними».

На роль драммера взяли техника Джордисона André Joyzi — который, как пишут музыканты, стал частью семьи давно, ибо ездил с ними везде и всегда.

Ну а стало ли лучше с музыкой, посмотрим попозже. Пока имеется только титульный трек.

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