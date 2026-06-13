Gorod x
13.06.2026

Клип недели. Внезапно грустный прогрессивный GOROD в теме «Forgiveness»

Новинки и новости

Французские технари-маги GOROD объявили на август выход нового альбома The Ember Gone, и — как, в принципе, говорят, анонсируя новинки, многие коллективы, сообщили, что в очередной раз намерены раздвигать стилистические рамки, не повторяться, удивлять, и каковы бы ни были ваши ожидания, это будет нечто иное.

Многие, говоря так, лукавят — однако в случае с GOROD, прослушав первый сингл «Forgiveness», я их действительно не узнавала примерно до середины длинной запутанной темы. Стартовав неожиданной меланхолией, вбросив грустного рока и прога, парни и видеорядом, и эмоциональными перепадами, и аранжировочными мудреными трюками прожили, пропели, проиграли целую мини-жизнь, и… это правда достойно внимания.

Ждем альбом с нетерпением!

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