Клип недели. Внезапно грустный прогрессивный GOROD в теме «Forgiveness»Новинки и новости
Французские технари-маги GOROD объявили на август выход нового альбома The Ember Gone, и — как, в принципе, говорят, анонсируя новинки, многие коллективы, сообщили, что в очередной раз намерены раздвигать стилистические рамки, не повторяться, удивлять, и каковы бы ни были ваши ожидания, это будет нечто иное.
Многие, говоря так, лукавят — однако в случае с GOROD, прослушав первый сингл «Forgiveness», я их действительно не узнавала примерно до середины длинной запутанной темы. Стартовав неожиданной меланхолией, вбросив грустного рока и прога, парни и видеорядом, и эмоциональными перепадами, и аранжировочными мудреными трюками прожили, пропели, проиграли целую мини-жизнь, и… это правда достойно внимания.
Ждем альбом с нетерпением!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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Комментарии
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скуф-блэкер написал(а):
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Bronco написал(а):
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Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену ха…
Wotan:
скуф-блэкер:
Anastasiya написал(а):
Bronco написал(а):
Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан.
Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену хардкор-ивента с нескольк…
Anastasiya:
Bronco написал(а):
Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан.
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Бармалей:
asdf написал(а):
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