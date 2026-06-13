Клип недели. Внезапно грустный прогрессивный GOROD в теме «Forgiveness»

Комментарии

Другой Александр: скуф-блэкер написал(а):

Anastasiya написал(а):

Bronco написал(а):

Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан. Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену ха…

скуф-блэкер: Anastasiya написал(а):

Bronco написал(а):

Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан. Ну если человек в 2026 году, выходя на сцену хардкор-ивента с нескольк…