Клип недели: новая тема ARCHSPIRE «Carrion Ladder»Новинки и новости
Помните, ARCHSPIRE собирали денежку на альбом, фотосеты, видео, мерч и прочее? Пришло время насладиться результатом! На апрель этого года назначен выход альбома Too Fast To Die, а стебный угарный клип на первый сингл «Carrion Ladder» готов к просмотру прямо сейчас.
Режиссировали его, кстати, вокалист и гитарист коллектива — вероятно, решившие лишний раз не тратиться, несмотря на успешный краудфандинг. Ну или просто самим виднее.
Что же до альбома, нам снова обещают нечеловеческие скорости, хип-хоповые влияния в вокальном представлении, бешеный напор, одичалую виртуозность и вот это вот все. Одним словом — ARCHSPIRE.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 155
1 comment
Комментарии
Вальцест:
Писюн с глазами:
лузерач написал(а):
аутисты, которые собирают всякие модельки из Лего по своим любимым фильмам Марвела.
Как будто что-то плохое. Зато не записывают говняные…
Писюн с глазами:
D написал(а):
немарачелузер написал(а):
Сорок восемь лет, а уже запел как настоящий бумер.
И вообще непонятно какое он и его группа отношение имеют ко всем пере�…
Александр:
Вангую через пару лет совместные работы Нергала/Бегамота/ со СлипТокенами, да или со Slipknot, кто больше за щеку баксов задвинет …
D:
немарачелузер написал(а):
Сорок восемь лет, а уже запел как настоящий бумер.
И вообще непонятно какое он и его группа отношение имеют ко всем перечисленным «…
лузерач:
Очень хорошо, что это происходит. Хороший пример зумерам, которое не должно заниматься такой хуетой, как играть в металл.
Сейчас все, кто играет метал за сорок, выгл…
немарачелузер:
Писюн с глазами:
Ну к нам никто не приезжает, так что муки выбора не одолевают …
Духаст Вячеславыч:
Юрий написал(а):
OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
U2 !!!
Оказывается, помимо группы с названием U2, есть ещё группа, названная в честь SR-71. Если не в теме, и то и другое — названия стратосферных р…
Дед Аким:
Великая ирландская рок группа. Внесли огромный вклад в мировую поп культуру. Стиль и мелодизм у них есть, Эдж входит в сотню лучших гитаристов мира. Талантливые муж�…
Другой Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Для тех кто знаком с творчеством ARCH ENEMY-не надо объяснять что они часто используют классические samples (кусочки из классики-осно�…
Дед Аким:
Ещё несколько слов про Майли Сайрус. Она уважаемая, авторитетная поп звезда. Но для неё простые песенки, как семечки щелкать. Нужен вызов, где она может проявить себ�…
Не знаком с данным ансамблем. Похохотал с клипа. Збс