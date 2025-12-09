Archspire
09.12.2025

Клип недели: новая тема ARCHSPIRE «Carrion Ladder»

Новинки и новости

Помните, ARCHSPIRE собирали денежку на альбом, фотосеты, видео, мерч и прочее? Пришло время насладиться результатом! На апрель этого года назначен выход альбома Too Fast To Die, а стебный угарный клип на первый сингл «Carrion Ladder» готов к просмотру прямо сейчас.

Режиссировали его, кстати, вокалист и гитарист коллектива — вероятно, решившие лишний раз не тратиться, несмотря на успешный краудфандинг. Ну или просто самим виднее.

Что же до альбома, нам снова обещают нечеловеческие скорости, хип-хоповые влияния в вокальном представлении, бешеный напор, одичалую виртуозность и вот это вот все. Одним словом — ARCHSPIRE.

1 comment

  • Вальцест написал(а):

    Не знаком с данным ансамблем. Похохотал с клипа. Збс

    >>>

