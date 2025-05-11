Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»Блог
Вооружившись «победным» духом, 9 мая BEHEMOTH выпустили полноформатник The Shit ov God. Целиком его еще, признаться, не расслушала, но будем надеяться, материал альбома выдался поинтереснее Opvs Contra Natvram.
В клипотворчестве же полякам по-прежнему нет равных в метал-голливуде, и если переслушивать тянет не каждый альбом, по пересматривать клипы можно в любом порядке и любого периода. Так, в честь выхода диска BEHEMOTH презентовали видео на тему «Sowing Salt» — которую восхищенные зрители, намотавшие за день десятки тысяч просмотров, уже окрестили «новой ‘Дюной'».
Nergal: «На мой взгляд, это одна из самых брутальных композиций в нашей истории. Безжалостная. Беспощадная. Совершенная».
Смотрим! И… любопытно, как релиз «божьего дерьма» и такого вот клипа совпал с выборами в Ватикане. Нет ли тут какого потустороннего промысла?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 242
Читайте также:
- Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS
- Офигели ли!.. Новинка HATE «Iphigenia»
- Минутка позитива: смотрим клип DYMNA LOTVA «Ідзі І Глядзі»
- Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»
- Клип января: NACHTBLUT «Stirb langsam» об опасностях пьянства
- Расхитители черепов: смотрим замогильно атмосферный клип GRIMA «Skull Gatherers»
- Ностальгическая сказочная готика в новом клипе LACRIMOSA «Avalon»
- Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOOD
- Хоррор сезона: ICE NINE KILLS показали видео на «A Work Of Art» — официальную тему фильма «Terrifier 3»
- Видео недели: LIMP BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
-
Концертный сезон: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER в Шарлотт
-
ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая
-
Майка DEATH как повод считать тебя экстремистом в Беларуси
-
Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщик
-
Весна пришла! Секс-мерч от GHOST и PIG DESTROYER
-
Оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana убит в перестрелке с полицией
-
Ожидаемый альбом лета: CRYPTOPSY «An Insatiable Violence»
-
Mike Portnoy: «Я бы не отправился в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку»
-
Kerry King: «Tom Araya стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу»
Комментарии
jurgai:
Дед Аким:
Ронни Джеймс Дио. Легенда хард рока, памятник ему можно было поставить только за то, что Козу изобрел — знак объединяющий рокеров и металлистов всего мира. Частично �…
Чингачгук:
Другой Александр:
думстер-бумбстер:
Интересно а камуфляж у насиловиков это тоже признак праворадикальной группировки??…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Красивая музыка по звучанию и вокал красавицы, это даже не ро…
Still:
Вот же…Он ещё приезжал…А я не знал.
Tilo, I forgot to say. The black hat in Kyiv…that’s me (the beige hat in Minsk — no cowboys) ))).…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Так что мож попросту подзабил на грайнд и ушёл временно в электронику.
Нет, он был в туре, только у нас чего-то не играл. Ну, может, приболел/за�…
D:
Чорны Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
думстер-бумбстер написал(а):
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
Но не все.
Недавно была новость, что гитарист Possessed…
Merzbow:
Ну у Шейна есть не только Dark Sky Burial, он сейчас под своим именем играет dark ambient/drone вместе с Igor Cavalera. Так что мож попросту подзабил на грайнд и ушёл временно в электроник…
Другой Александр:
Лион в десятку самых криминальных городов Европы едва не попал — 11-е место:
https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2025®ion=150&displayColumn=0…
Anastasiya:
Чорны:
думстер-бумбстер написал(а):
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
Но не все.
Недавно была новость, что гитарист Possessed не поделил листву с сос�…
На Анну Варни похож) Бля, реально похож ведь))
Риддика только в клипе не хватает
«даешь Нергалку на царство»