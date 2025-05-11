BEHEMOTH band new album
11.05.2025

Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»

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Вооружившись «победным» духом, 9 мая BEHEMOTH выпустили полноформатник The Shit ov God. Целиком его еще, признаться, не расслушала, но будем надеяться, материал альбома выдался поинтереснее Opvs Contra Natvram.

В клипотворчестве же полякам по-прежнему нет равных в метал-голливуде, и если переслушивать тянет не каждый альбом, по пересматривать клипы можно в любом порядке и любого периода. Так, в честь выхода диска BEHEMOTH презентовали видео на тему «Sowing Salt» — которую восхищенные зрители, намотавшие за день десятки тысяч просмотров, уже окрестили «новой ‘Дюной'».

Nergal: «На мой взгляд, это одна из самых брутальных композиций в нашей истории. Безжалостная. Беспощадная. Совершенная».

Смотрим! И… любопытно, как релиз «божьего дерьма» и такого вот клипа совпал с выборами в Ватикане. Нет ли тут какого потустороннего промысла?

Количество просмотров: 242

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3 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    На Анну Варни похож) Бля, реально похож ведь))https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Чингачгук написал(а):

    Риддика только в клипе не хватает

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  • jurgai написал(а):

    «даешь Нергалку на царство»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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