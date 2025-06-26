Клип июня: PERTURBATOR и ULVER в теме «Apocalypse Now»Новинки и новости
Пасхалок к фильму Копполы в новом клипе/песне PERTURBATOR, вокальную роль в которой сыграл Kristoffer Rygg из ULVER, в принципе, нет, кроме главной, которая и без того читается в большинстве новостей и арт-проектов последних лет, будь то музыка или фильмы. «Another war to end all wars again», — повторяет рефрен, при том, что трактовать сюжет видео (особенно концовку) можно неоднозначно.
Не так давно Perturbator (по паспорту James Kent, французский продюсер, композитор, мультиинструменталист, крайне любимый метал-фестивалями и метал-сообществом, хотя его мрачная ретро-электроника не имеет отношения к экстремальной музыке) подписался на Nuclear Blast и анонсировал на октябрь диск Age Of Aquarius. Помимо ULVER, в его гостях планируются ALCEST и AUTHOR & PUNISHER, а лирические темы, по словам автора, варьируются в ранге мизатропия-насилие-индивидуализм. То бишь на задорную дискотеку едва ли стоит рассчитывать.
Смотрим!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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Комментарии
Eum:
Пол в интервью обещал эксперименты и по этому треку заметно, что заиграли нетипично для них, Мунспелом что ли повеяло. Но песня мне зашла, интересная. Ничего прорывн…
Euronymous:
Necrobutcher написал(а):
А я бы им писю полизал. И более того — лизал! Я феминист, а вы просто завидуете!!!
пруфы акта в студию…
Дед Аким:
Писюн c глазами написал(а):
Бля, у меня такое чувство, что тут один какой-то ужратый в говнину чел сам с собой ведет переписку, чтобы накрутить комменты. Возможн�…
Писюн c глазами:
Бля, у меня такое чувство, что тут один какой-то ужратый в говнину чел сам с собой ведет переписку, чтобы накрутить комменты. Возможно, безнадежно влюбленный в Настю …
понурый митолизд:
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
латентный «дружок» всё никак не угомонится — всё партнёра себе ищет. ой не тот ресурс для поиска «дру�…
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
«маму на серьги»?! — так-так, вечер перестает быть томным
Слышь, земеля. Свой �…
Дружище Христос:
понурый митолизд написал(а):
латентный «дружок» всё никак не угомонится — всё партнёра себе ищет. ой не тот ресурс для поиска «дружков» — ой не тот
Понурил�…
понурый митолизд:
латентный «дружок» всё никак не угомонится — всё партнёра себе ищет. ой не тот ресурс для поиска «дружков» — ой не тот…
Камерад Шайтан:
Дружище Христос написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
«маму на серьги»?! — так-так, вечер перестает быть томным
Слышь, земеля. Свой ник придумай, а не мой перее…
Дружище Христос:
Камерад Шайтан написал(а):
«маму на серьги»?! — так-так, вечер перестает быть томным
Слышь, земеля. Свой ник придумай, а не мой переебывай, пиздюк попугайский…
Камерад Шайтан:
Anastasiya:
Альбом целиком: https://www.youtube.com/watch?v=BDzxQyzrYRg…
Necrobutcher:
А я бы им писю полизал. И более того — лизал! Я феминист, а вы просто завидуете!!!…
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