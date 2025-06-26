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26.06.2025

Клип июня: PERTURBATOR и ULVER в теме «Apocalypse Now»

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Пасхалок к фильму Копполы в новом клипе/песне PERTURBATOR, вокальную роль в которой сыграл Kristoffer Rygg из ULVER, в принципе, нет, кроме главной, которая и без того читается в большинстве новостей и арт-проектов последних лет, будь то музыка или фильмы. «Another war to end all wars again», — повторяет рефрен, при том, что трактовать сюжет видео (особенно концовку) можно неоднозначно.

Не так давно Perturbator (по паспорту James Kent, французский продюсер, композитор, мультиинструменталист, крайне любимый метал-фестивалями и метал-сообществом, хотя его мрачная ретро-электроника не имеет отношения к экстремальной музыке) подписался на Nuclear Blast и анонсировал на октябрь диск Age Of Aquarius. Помимо ULVER, в его гостях планируются ALCEST и AUTHOR & PUNISHER, а лирические темы, по словам автора, варьируются в ранге мизатропия-насилие-индивидуализм. То бишь на задорную дискотеку едва ли стоит рассчитывать.

Смотрим!

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