Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»

Если кто-то думает, что Kirk Hammett за пару прошедших с Сезонов лет роскошно отдыхал, расслаблялся, пьянствовал, ковырял в носу и вообще бездельничал в свободное от гастролей время — зря вы так думаете. То есть, возможно, так и было, но помимо прочего, он успел сгенерировать массу материала, который нам , к сожалению, доведется услышать в обозримом будущем.

«Я уже сочинил 767 риффов для следующего альбома METALLICA, — признался он в свежем интервью, — и разбирать весь этот архив — просто кошмар. Я отвечаю за музыкальный материал, это вот все, и у меня уже просто нет сил. С другой стороны, с учетом текущего тура едва ли мы выпустим альбом, скажем, в ближайший год. Нам еще предстоит слетать в Азию, Австралию, Новую Зеландию, потом, наверное, небольшой перерыв — ну а дальше уже засядем за студийную работу.

Кроме того, я активно занимаюсь подготовкой своего первого полноформатного сольника, набираю материал. Это будет фьюжн, помесь самых разных стилей… Потому что у меня получаются то классические гитарные прогрессии, то тянет в тяжеляк, то внезапно появляется, скажем, фанк. Ну и это не будет чисто инструментал: я записываю скрим-вокалы для своих песен. Кто будет стоять за микрофоном, пока не знаю. Надеюсь, не я сам: и так хватает, чем себя занять на сцене».

Как вы, наверное, помните, в 2022-м у Кирка был сольный миник Portals (клип ниже, чтобы освежить ощущения), ну а в целом… главное, не потерять телефон!..

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