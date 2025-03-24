kirk hammett
24.03.2025

Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»

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Если кто-то думает, что Kirk Hammett за пару прошедших с Сезонов лет роскошно отдыхал, расслаблялся, пьянствовал, ковырял в носу и вообще бездельничал в свободное от гастролей время — зря вы так думаете. То есть, возможно, так и было, но помимо прочего, он успел сгенерировать массу материала, который нам, к сожалению, доведется услышать в обозримом будущем.

«Я уже сочинил 767 риффов для следующего альбома METALLICA, — признался он в свежем интервью, — и разбирать весь этот архив — просто кошмар. Я отвечаю за музыкальный материал, это вот все, и у меня уже просто нет сил. С другой стороны, с учетом текущего тура едва ли мы выпустим альбом, скажем, в ближайший год. Нам еще предстоит слетать в Азию, Австралию, Новую Зеландию, потом, наверное, небольшой перерыв — ну а дальше уже засядем за студийную работу.

Кроме того, я активно занимаюсь подготовкой своего первого полноформатного сольника, набираю материал. Это будет фьюжн, помесь самых разных стилей… Потому что у меня получаются то классические гитарные прогрессии, то тянет в тяжеляк, то внезапно появляется, скажем, фанк. Ну и это не будет чисто инструментал: я записываю скрим-вокалы для своих песен. Кто будет стоять за микрофоном, пока не знаю. Надеюсь, не я сам: и так хватает, чем себя занять на сцене».

Как вы, наверное, помните, в 2022-м у Кирка был сольный миник Portals (клип ниже, чтобы освежить ощущения), ну а в целом… главное, не потерять телефон!..

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7 комментариев

  • griwski написал(а):

    Почему в комментах до сих пор не раззверзся ад?

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  • jurgis написал(а):

    тож мне тригер… да пофих и на метлу и на ас-дц и на нирвану лет 30 ужеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    griwski написал(а):
    Почему в комментах до сих пор не раззверзся ад?
    СиРОЖА потерял дар речи

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  • Polaris написал(а):

    Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Polaris написал(а):
    Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.
    А Кирк говорил? А то рифы Кирка небось покруче, чем у Бати будут.

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  • Fred Guitarist написал(а):

    Намек понял..!

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  • Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):

    Кирк конечно очень крутой соло-гитарист и иногда его заслуги в METALLICA недооценивают иногда просто не замечают. Но лично мне как гитаристу ближе ритмовые рифы Джеймса а соляки Кирка просто украшение рифов Джеймса (или Джеймсов) т.е. братьев Хэтфилдов. Но последние альбомы как то не так круты как And Justice… или Ride The Lightning. Но они все таки держатся. Где то находят вдохновение не смотря на всю плодотворную историю METALLICA. Они сумели сочетать зарабатывание миллионов с занятием любимым делом. Это не так часто бывает.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif

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