Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»Блог
Если кто-то думает, что Kirk Hammett за пару прошедших с Сезонов лет роскошно отдыхал, расслаблялся, пьянствовал, ковырял в носу и вообще бездельничал в свободное от гастролей время — зря вы так думаете. То есть, возможно, так и было, но помимо прочего, он успел сгенерировать массу материала, который нам
, к сожалению, доведется услышать в обозримом будущем.
«Я уже сочинил 767 риффов для следующего альбома METALLICA, — признался он в свежем интервью, — и разбирать весь этот архив — просто кошмар. Я отвечаю за музыкальный материал, это вот все, и у меня уже просто нет сил. С другой стороны, с учетом текущего тура едва ли мы выпустим альбом, скажем, в ближайший год. Нам еще предстоит слетать в Азию, Австралию, Новую Зеландию, потом, наверное, небольшой перерыв — ну а дальше уже засядем за студийную работу.
Кроме того, я активно занимаюсь подготовкой своего первого полноформатного сольника, набираю материал. Это будет фьюжн, помесь самых разных стилей… Потому что у меня получаются то классические гитарные прогрессии, то тянет в тяжеляк, то внезапно появляется, скажем, фанк. Ну и это не будет чисто инструментал: я записываю скрим-вокалы для своих песен. Кто будет стоять за микрофоном, пока не знаю. Надеюсь, не я сам: и так хватает, чем себя занять на сцене».
Как вы, наверное, помните, в 2022-м у Кирка был сольный миник Portals (клип ниже, чтобы освежить ощущения), ну а в целом… главное, не потерять телефон!..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 156
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7 комментариев
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Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»
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Комментарии
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Кирк конечно очень крутой соло-гитарист и иногда его заслуги в METALLICA недооценивают иногда просто не замечают. Но лично мне как гитаристу ближе ритмовые рифы Джеймс�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я всегда говорил что IRON MAIDEN великая английская группа. Которая постоянно в гастролях по миру.Кстати до сих пор. (Можете убедиться в этом зайдя на их официальный сайт…
Fred Guitarist:
Писюн с глазами:
Polaris написал(а):
Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.
А Ки�…
Polaris:
Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.…
Писюн с глазами:
griwski написал(а):
Почему в комментах до сих пор не раззверзся ад?
СиРОЖА потерял дар речи…
jurgis:
тож мне тригер… да пофих и на метлу и на ас-дц и на нирвану лет 30 уже…
griwski:
Как смешно и как кайфово)):
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Да оказывается есть Аким поющий, хотя если бы у меня был голос, я бы такое не пел…
У этого Акима, откровенно гов…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Да оказывается есть Аким поющий, хотя если бы у меня был голос, я бы такое не пел…
У этого Акима, откровенно говоря, тоже голоса нет) Это ск…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Новые альбомы…
На имя исполнителя обратил внимание. Твой тёзка)
https://rutube.ru/video/95b808bfd3ecd8aced68802a597fadf0/
Да оказыва…
Potato Lich:
jurgai написал(а):
что то рок-попсня пафосная
Насчет пафоса не совсем согласен — есть и ирония, и самоирония.
А поп-рок — да. Для меня, например, это скорее плюс…
Ghost:
Eum написал(а):
такой грандиозный успех, что я ни одной песни Ghost даже не слышал
Ебать, как мы так облажались, мужики, расходимся. Eum ни одной даже песни нашей н�…
Почему в комментах до сих пор не раззверзся ад?
тож мне тригер… да пофих и на метлу и на ас-дц и на нирвану лет 30 уже
griwski написал(а):
Почему в комментах до сих пор не раззверзся ад?
СиРОЖА потерял дар речи
Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.
Polaris написал(а):
Ребят, про 100500 риффов в загашнике вы уже говорили, когда анонсировали Магнетик. Во второй раз не проканает. Придумайте что-нибудь новое.
А Кирк говорил? А то рифы Кирка небось покруче, чем у Бати будут.
Намек понял..!
Кирк конечно очень крутой соло-гитарист и иногда его заслуги в METALLICA недооценивают иногда просто не замечают. Но лично мне как гитаристу ближе ритмовые рифы Джеймса а соляки Кирка просто украшение рифов Джеймса (или Джеймсов) т.е. братьев Хэтфилдов. Но последние альбомы как то не так круты как And Justice… или Ride The Lightning. Но они все таки держатся. Где то находят вдохновение не смотря на всю плодотворную историю METALLICA. Они сумели сочетать зарабатывание миллионов с занятием любимым делом. Это не так часто бывает.