Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень

Как вы помните, ARCH ENEMY недавно обзавелись новой вокалисткой и выпустили при ее участии сингл «To The Last Breath». Песня в целом публике зашла (и мне, несмотря на некоторое предубеждение, тоже понравилась), но и… не только. Особое внимание треку уделил гитарист Kiko Loureiro — сольный артист, экс-участник ANGRA и MEGADETH. Услышав тему, он провел параллели между ней и его собственной композицией «Talking Dreams» 2024 года, позвал адвоката и намекнул, что за плагиат придется ответить.

Помимо прочего, он запостил в своем инстаграме музыку «Talking Dreams» с комментарием: «Просто помогаю ARCH ENEMY с промоцией».

Michael Amott отреагировал быстро, запостив в ответ свое архивное видео с набросками сингла: «Привет, Кико, с сожалением разочарую тебя и твоего адвоката. Но как ты сам можешь слышать и видеть, демо с этой мелодией я записал в 2022 году, то бишь за два года до твоей песни. Все совпадения случайны. Желаю получить удовольствие от прослушивания моего демо — ну и удачи с твоей будущей музыкой. Я ее не слушал и слушать не буду».

Angela Gossow тоже отметилась в комментариях: «Честное слово, никогда не слышала песню Kiko. Три ноты, значит, похожи? Такое часто случается в музыке. И мне неприятно читать такое от гитариста, которого мы все уважали. Зачем это надо?»

В этом году и Кико, и ARCH ENEMY встретятся на фестивале в Бразилии — где, возможно, обмен колкостями продолжится. Ну а если нет, «Talking Dreams» за пару дней получила пару тысяч лишних просмотров, так что коричневый пиар лишним не вышел.

Количество просмотров: 440