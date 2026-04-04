Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень

Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не оченьБлог
Как вы помните, ARCH ENEMY недавно обзавелись новой вокалисткой и выпустили при ее участии сингл «To The Last Breath». Песня в целом публике зашла (и мне, несмотря на некоторое предубеждение, тоже понравилась), но и… не только. Особое внимание треку уделил гитарист Kiko Loureiro — сольный артист, экс-участник ANGRA и MEGADETH. Услышав тему, он провел параллели между ней и его собственной композицией «Talking Dreams» 2024 года, позвал адвоката и намекнул, что за плагиат придется ответить.
Помимо прочего, он запостил в своем инстаграме музыку «Talking Dreams» с комментарием: «Просто помогаю ARCH ENEMY с промоцией».
Michael Amott отреагировал быстро, запостив в ответ свое архивное видео с набросками сингла: «Привет, Кико, с сожалением разочарую тебя и твоего адвоката. Но как ты сам можешь слышать и видеть, демо с этой мелодией я записал в 2022 году, то бишь за два года до твоей песни. Все совпадения случайны. Желаю получить удовольствие от прослушивания моего демо — ну и удачи с твоей будущей музыкой. Я ее не слушал и слушать не буду».
Angela Gossow тоже отметилась в комментариях: «Честное слово, никогда не слышала песню Kiko. Три ноты, значит, похожи? Такое часто случается в музыке. И мне неприятно читать такое от гитариста, которого мы все уважали. Зачем это надо?»
В этом году и Кико, и ARCH ENEMY встретятся на фестивале в Бразилии — где, возможно, обмен колкостями продолжится. Ну а если нет, «Talking Dreams» за пару дней получила пару тысяч лишних просмотров, так что коричневый пиар лишним не вышел.
Автор: Anastasiya
Обновления
-
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что 'Master Of Puppets' — это лучший альбом в метале на все времена»
-
NEUROSIS вернулся
-
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
-
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
-
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
-
Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму
-
В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»
-
Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»
-
Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»
Комментарии
Писюн с глазами:
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз.
понурый митолизд:
MRK написал(а):
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
заметано, Деду больше не наливать!…
MRK:
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ…
Anastasiya:
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html…
Дед Аким:
Хотел бы поделиться ещё воспоминанием из молодости, в те годы работал продавцом — консультантом на Малой Бронной улице, почти центр Москвы, рядом те самые Патриарши…
Дед Аким:
Можно сказать некоторое и довольно продолжительное время был под влиянием темного принца удовольствий — Слаанеш. Правда некоторые нормы не нарушал, не было гомосе…
Дед Аким:
Почему раньше ничего не добился? Хороший вопрос. Ебланом был, работал продавцом-консультантом, администратором зала, менеджером по продажам, ещё продавцом консуль�…
Дед Аким:
Если говорят, что поздно, то сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет?…
Дед Аким:
У меня в отличие от выше перечисленных товарищей такого Наполеоновского плана нет, есть реальный, житейский. Сейчас работаю ведущим специалистом общего отдела в Г�…
Fredguitarist:
atr написал(а):
Fredguitarist написал(а):
металлика никогда не умела играть в металл.
Главное — высекать!
точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля…
Дед Аким:
Чорны написал(а):
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?
Изменить нельзя, когда в гроб гвоздь вгоняют, остальное можно. Сколь�…
Чорны:
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал суперхит 80х Роберта Палмера
Rob…
Добавить комментарий