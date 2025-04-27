Kerry King: «Tom Araya стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу»

И продолжая тему «я уйду и больше не вернусь ни за что». Как все уже знают, SLAYER не то чтобы перестал выступать — так, после фестивалей в 2024 году объявлены концерты в 2025-м, в том числе в Великобритании, Канаде, а также хэдлайн-шоу в Филадельфии при поддержке KNOCKED LOOSE, SUICIDAL TENDENCIES, POWER TRIP, CAVALERA и EXODUS. Так что если кто скажет, мол, бегите, это последний шанс увидеть дедов, простите, не верится.

Зачем тогда было начинать тему с выходом на пенсию и это вот все? Kerry King, который начал сольную карьеру и на самом ее старте внезапно узнал, что реюнион таки состоится, высказал свою теорию (очевидно, что с Томом по душам на эту тему вообще не общались и как следует вопрос не обсуждали):

«Я считаю, смерть Джеффа сильнее ударила по Тому, чем по мне. Я не так тяжко это воспринял, как он. Безусловно, это было ужасно, и никто не хотел, чтобы так случилось, но… Том это принял очень близко к сердцу. И думаю, именно тогда он захотел уйти на пенсию — потому как почувствовал, что группа изменилась.

А потом вдруг, ни с того ни с сего, в прошлом году Том решил, что таки хочет сыграть пару концертов. И я подумал: «Ну, я-то никогда и не хотел прекращать. Так что да, я в деле, давай попробуем». Но в наших отношениях ничего не поменялось, ситауция осталась как и была в SLAYER. Мы не болтаем с ним по телефону. Очень редко переписываемся.

Так случается. Люди меняются — и это видно, когда вы проводите вместе 40 лет. Он стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу. Не в межличностном плане, просто он сам изменился. А я, в целом, остался очень похожим на себя двадцатилетнего.

Но… как бы там ни было, я хорошо отношусь к Тому, у нас все нормально. Мы встретились — неловкости не было. Отыграли два концерта. Он был очень доволен. После второго даже посидели вместе. Выпили по шоту текилы после шоу. Он пьет текилу, я обожаю текилу. Так что взяли немножко и выпили».

Ждем большого реюнион-тура «Текила объединяет»?..

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