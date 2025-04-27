Kerry King: «Tom Araya стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу»Блог
И продолжая тему «я уйду и больше не вернусь ни за что». Как все уже знают, SLAYER не то чтобы перестал выступать — так, после фестивалей в 2024 году объявлены концерты в 2025-м, в том числе в Великобритании, Канаде, а также хэдлайн-шоу в Филадельфии при поддержке KNOCKED LOOSE, SUICIDAL TENDENCIES, POWER TRIP, CAVALERA и EXODUS. Так что если кто скажет, мол, бегите, это последний шанс увидеть дедов, простите, не верится.
Зачем тогда было начинать тему с выходом на пенсию и это вот все? Kerry King, который начал сольную карьеру и на самом ее старте внезапно узнал, что реюнион таки состоится, высказал свою теорию (очевидно, что с Томом по душам на эту тему вообще не общались и как следует вопрос не обсуждали):
«Я считаю, смерть Джеффа сильнее ударила по Тому, чем по мне. Я не так тяжко это воспринял, как он. Безусловно, это было ужасно, и никто не хотел, чтобы так случилось, но… Том это принял очень близко к сердцу. И думаю, именно тогда он захотел уйти на пенсию — потому как почувствовал, что группа изменилась.
А потом вдруг, ни с того ни с сего, в прошлом году Том решил, что таки хочет сыграть пару концертов. И я подумал: «Ну, я-то никогда и не хотел прекращать. Так что да, я в деле, давай попробуем». Но в наших отношениях ничего не поменялось, ситауция осталась как и была в SLAYER. Мы не болтаем с ним по телефону. Очень редко переписываемся.
Так случается. Люди меняются — и это видно, когда вы проводите вместе 40 лет. Он стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу. Не в межличностном плане, просто он сам изменился. А я, в целом, остался очень похожим на себя двадцатилетнего.
Но… как бы там ни было, я хорошо отношусь к Тому, у нас все нормально. Мы встретились — неловкости не было. Отыграли два концерта. Он был очень доволен. После второго даже посидели вместе. Выпили по шоту текилы после шоу. Он пьет текилу, я обожаю текилу. Так что взяли немножко и выпили».
Ждем большого реюнион-тура «Текила объединяет»?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 253
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Комментарии
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффед�…
Писюн с глазами:
А что, большинство викинг-металл групп, например, разве не ходячий набор стереотипов?…
Другой Александр:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
Юрий:
Бабло побеждает зло (с) . Все эти воссоединения . уходы и прочие понты . всё это ради денег , а кто говорит , что это не так . тот просто тупо лжёт !…
Виталий:
jurgai написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором …
G D:
Ну чёрт его знает. То, что он подшаманил немного свой имидж, вселяет маленькую призрачную надежду, что в этот раз он более серьёзен.
Как бы то ни было, каталог у Ministry �…
jurgai:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
jurgai:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
Виталий:
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костюме «гризли»
Ну та…
Другой Александр:
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Бабло побеждает зло (с) . Все эти воссоединения . уходы и прочие понты . всё это ради денег , а кто говорит , что это не так . тот просто тупо лжёт !