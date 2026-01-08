Калифорнийская жертва сатане. Убийц Elyse Pahler освободили после почти 30 лет тюрьмы

Калифорнийская жертва сатане. Убийц Elyse Pahler освободили после почти 30 лет тюрьмыБлог
Эта история произошла в 1995-м в небольшом калифорнийском городе Арройо-Гранде — и запомнилась как одно из «метал-преступлений» в криминальной хронике США. 15-летнюю Elyse Pahler убили трое ее одноклассников — Royce Casey (17 лет), Jacob Delashmutt (16 лет) и Joseph Fiorella (15 лет). Как озвучивалось в обвинении, троица фанатела по SLAYER, создала свою команду под названием HATRED и почему-то — предположительно, перечитав и по-своему интерпретировав «слееровские» тексты, — была уверена, что жертва в виде девственницы поможет им продвинуться на музыкальном поприще. План жертвоприношения вынашивался месяцами.
Elyse Pahler ничем таким не увлекалась: обычная симпатичная школьница, она планировала стать дизайнером одежды, кроила себе веселые платьица и любила потусить с друзьями.
Преступление случилось 22 июля 1995 года. Кейси случайно встретил Делашмутта и Фиореллу, и они заманили Элис в уединенную эвкалиптовую рощу неподалеку от ее дома под предлогом пообщаться и покурить травку. Там Делашмутт снял ремень и, подойдя сзади, начал душить девушку. Кейси держал ее руки. Фиорелла достал охотничий нож и нанес несколько ударов в шею. Далее тот же нож переходил из рук в руки: каждый из троих заговорщиков нанес дополнительные ранения. Когда Элис умирала, Кейси наступил ей на шею. Ни одно из ранений, впрочем, фатальным не стало: девушка умерла от потери крови.
Поскольку в план сатанинской жертвы входило осквернение трупа и изнасилование, Делашмутт принялся раздевать остывающий труп. Однако Кейси решил, что достаточно — и ее просто закопали в неглубокой могиле, забросав место преступления листьями.
Восемь месяцев Элис считалась пропавшей без вести — полиция предполагала, что она сбежала из дома. Так, убийство бы и осталось нераскрытым, если б Кейси в порыве мук совести не отправился в церковь (!) и не признался священнику в содеянном. Затем, под давлением полиции, он показал, где захоронена девушка — ее мумифицированные останки нашли, опознали, и троице дали по 25 лет тюрьмы.
Осенью 2025-го на свободу вышли Royce Casey и Jacob Delashmutt (им обоим исполнилось по 47 лет), Joseph Fiorella ждет слушаний в июне этого года. Ну а родители убитой еще в 90-х пытались засудить SLAYER за тексты «Altar Of Sacrifice» и «Dead Skin Mask» — дескать, именно они предоставили убийцам необходимые инструкции, что делать с их дочерью. Судья отклонил обвинение, заявив: «Нет никаких законных оснований, по которым SLAYER может нести ответственность за смерть девушки. Ибо где провести линию подобной ответственности? Мы с таким же успехом можем смотреть на корешки книг на полке и обвинять их авторов».
Делашмутт, давая впоследствии интервью в тюрьме, согласился, что SLAYER в итоге был ни при чем: «Их музыка деструктивна, но убили ее не поэтому. Джо просто сходил по ней с ума — и сошел с ума на почве желания ее убить».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
Читайте также:
- Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его жена
- Оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana убит в перестрелке с полицией
- Группа SANGUISUGABOGG выпустила мерч в честь убийцы
- История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленитель
- Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандинг
- Гитарист Jake E. Lee получил три выстрела в Вегасе: «Я — удачливый сукин сын»
- Beasts of Satan: история убийственного итальянского сатанинского культа
- Karl Logan получил пять с половиной лет тюрьмы
- Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор
- Jon Schaffer из ICED EARTH выпущен под залог. Он пробыл в тюрьме 89 дней
Обновления
-
Калифорнийская жертва сатане. Убийц Elyse Pahler освободили после почти 30 лет тюрьмы
-
Музыкальный канал MTV мертв. Но не для ностальгии
-
Цитата. Geezer Butler о творческом процессе: «К счастью, появился искусственный интеллект»
-
С наступающим!!!
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года
-
Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000
-
Anneke Van Giersbergen вернется в THE GATHERING?
-
Вспоминая Лемми. «Он не ожидал, конечно, такого диагноза, но был спокоен»
-
Старые кони, часть два. Супергруппа NEFARIOUS обещает трэш-метал «на новом уровне»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м
Комментарии
Алесь:
Другой Александр:
А для меня он вообще мимо прошёл. В доме, где я жил, его не настроить было через обычную антену. А когда переехал в дом, где он работал, уже инет был. Да и большая часть �…
Дед Аким:
Пока сильных новинок нет. Хотел бы представить такого шикарного немчуру. Курта Иоханна Хауэнштайна (Kurt Johann Hauenstein, 1949—2011) Отличный диско – регги – рок высшего качес…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Harvey keitel написал(а):
А я голубым стал из-за них
А я из-за Деда Акима
Мы вроде помирились? Люблю юмор, но на эту тему даже шутить не хочу…
Александр:
Harvey keitel написал(а):
А я голубым стал из-за них
А я из-за Деда Акима…
Дед Аким:
Я честно говоря тогда музыкой не увлекался, мелкий был, там Сега, картриджи, видеокассеты, боевики со Шварцем и Слаем, но по телевизору смотрел, помню Бивиса и Батхе�…
Harvey keitel:
kvltist:
Назар Василич написал(а):
Фундаментальная разница, как мне кажется, вот в чем. Один художник рисует красками на холсте, другой — сидя за компьютером в фотошопе…
Wotan:
Назар Василич:
Фундаментальная разница, как мне кажется, вот в чем. Один художник рисует красками на холсте, другой — сидя за компьютером в фотошопе. За обоими этими процессами сто�…
Александр:
Барбаруд Барбитурат написал(а):
Другой Александр написал(а):
Барбаруд Барбут написал(а):
Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
чмошнованильное вре�…
Другой Александр:
Барбаруд Барбитурат написал(а):
Другой Александр написал(а):
Барбаруд Барбут написал(а):
Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
чмошнованильное вре�…
Tusena.:
Совсем недавно начала слушать его, боже как же жаль, такой крутой дядька, такой секси, а музыка это искусство.…
Добавить комментарий