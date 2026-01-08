Калифорнийская жертва сатане. Убийц Elyse Pahler освободили после почти 30 лет тюрьмы

Эта история произошла в 1995-м в небольшом калифорнийском городе Арройо-Гранде — и запомнилась как одно из «метал-преступлений» в криминальной хронике США. 15-летнюю Elyse Pahler убили трое ее одноклассников — Royce Casey (17 лет), Jacob Delashmutt (16 лет) и Joseph Fiorella (15 лет). Как озвучивалось в обвинении, троица фанатела по SLAYER, создала свою команду под названием HATRED и почему-то — предположительно, перечитав и по-своему интерпретировав «слееровские» тексты, — была уверена, что жертва в виде девственницы поможет им продвинуться на музыкальном поприще. План жертвоприношения вынашивался месяцами.

Elyse Pahler ничем таким не увлекалась: обычная симпатичная школьница, она планировала стать дизайнером одежды, кроила себе веселые платьица и любила потусить с друзьями.

Преступление случилось 22 июля 1995 года. Кейси случайно встретил Делашмутта и Фиореллу, и они заманили Элис в уединенную эвкалиптовую рощу неподалеку от ее дома под предлогом пообщаться и покурить травку. Там Делашмутт снял ремень и, подойдя сзади, начал душить девушку. Кейси держал ее руки. Фиорелла достал охотничий нож и нанес несколько ударов в шею. Далее тот же нож переходил из рук в руки: каждый из троих заговорщиков нанес дополнительные ранения. Когда Элис умирала, Кейси наступил ей на шею. Ни одно из ранений, впрочем, фатальным не стало: девушка умерла от потери крови.

Поскольку в план сатанинской жертвы входило осквернение трупа и изнасилование, Делашмутт принялся раздевать остывающий труп. Однако Кейси решил, что достаточно — и ее просто закопали в неглубокой могиле, забросав место преступления листьями.

Восемь месяцев Элис считалась пропавшей без вести — полиция предполагала, что она сбежала из дома. Так, убийство бы и осталось нераскрытым, если б Кейси в порыве мук совести не отправился в церковь (!) и не признался священнику в содеянном. Затем, под давлением полиции, он показал, где захоронена девушка — ее мумифицированные останки нашли, опознали, и троице дали по 25 лет тюрьмы.

Осенью 2025-го на свободу вышли Royce Casey и Jacob Delashmutt (им обоим исполнилось по 47 лет), Joseph Fiorella ждет слушаний в июне этого года. Ну а родители убитой еще в 90-х пытались засудить SLAYER за тексты «Altar Of Sacrifice» и «Dead Skin Mask» — дескать, именно они предоставили убийцам необходимые инструкции, что делать с их дочерью. Судья отклонил обвинение, заявив: «Нет никаких законных оснований, по которым SLAYER может нести ответственность за смерть девушки. Ибо где провести линию подобной ответственности? Мы с таким же успехом можем смотреть на корешки книг на полке и обвинять их авторов».

Делашмутт, давая впоследствии интервью в тюрьме, согласился, что SLAYER в итоге был ни при чем: «Их музыка деструктивна, но убили ее не поэтому. Джо просто сходил по ней с ума — и сошел с ума на почве желания ее убить».

