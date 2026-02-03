Как вам победители новых «Грэмми»?Блог
Да, все мы знаем, что Грэмми — нерелевантная
фигня система награждений за музыкальные заслуги, однако она же — до сих пор самая известная и привлекающая внимание. В этом году (отмечавшем итоги года прошлого) номинанты были даже в чем-то любопытны — как минимум потому, что мы не увидели набор ветеранов, и многие номинации взяли относительно молодые команды, не уступив, например, DREAM THEATER. Ну а насколько эти группы и исполнители хороши… давайте посмотрим.
Номинация «Best Metal Performance».
Номинанты: DREAM THEATER «Night Terror», GHOST «Lachryma», SLEEP TOKEN «Emergence», SPIRITBOX «Soft Spine», TURNSTILE «Birds». И… победили TURNSTILE — симпатичная и резвая, яркая группа, не имеющая к металу никакого отношения. Альтернативный рок, хардкор, панк, но… представители Grammy считают иначе.
Номинация «Best Rock Performance».
Номинанты: AMYL AND THE SNIFFERS «U Should Not Be Doing That», LINKIN PARK «The Emptiness Machine», TURNSTILE «Never Enough», Hayley Williams «Mirtazapine», Yungblud с исполнением «Changes» на финальном шоу Оззи. Победил Yungblud — певец, с которым сейчас все носятся как с писаной торбой, с ним записывают коллаборации самые титульные музыканты — однако чего он сам творчески стоит, помимо коллабораций и трибьютов, я лично пока не поняла.
Номинация «Best Rock Song».
Номинанты: SLEEP TOKEN «Caramel», Hayley Williams «Glum», TURNSTILE «Never Enough», Yungblud «Zombie», NINE INCH NAILS «As Alive As You Need Me To Be». За выслугу лет или нет, но награду взяли NINE INCH NAILS. А пресловутый SLEEP TOKEN, заметьте, опять прокатили.
Номинация «Best Rock Album»
Номинанты: DEFTONES Private Music, HAIM I Quit, LINKIN PARK From Zero, Yungblud Idols, TURNSTILE Never Enough. И снова TURNSTILE! Четвертый альбом бойкой компании из Балтимора взял награду в номинации, в которой обычно признают заслуги динозавров (в прошлом году, например, это были ROLLING STONES).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 158
Читайте также:
- GOJIRA взяли «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-выступление»
- И «Грэмми» за лучший метал 2023 года получает…
- DREAM THEATER взяли «Грэмми» за «The Alien»
- Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..
- BODY COUNT получили Грэмми в метал-категории
- Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021
- Неожиданные номинанты Grammy Awards 2019 в метал-категории
- Грэмми в номинации ‘Best Metal Performance’ взяли HIGH ON FIRE
- Grammy Awards 2018 в номинации в категории «Best Metal Performance»
- METALLICA выступили с Lady Gaga. И худшим, пожалуй, шоу в своей жизни!
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
-
Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»
-
Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней
-
Jack Owen: «С годами в CANNIBAL CORPSE стало только токсичнее»
-
7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOST
-
Bandcamp запретил ai-музыку
Комментарии
Eum:
все эта новая эскадрилия музыкантов — нет слов..То ли я старый уже. Более-менее можно слушать Spiritbox и то выборочно (Jaded, Circle with me — классные песни). Sleep Token — это же ад, в пл�…
defplayer:
Альбом RS был лучшим в прошлом году среди номинантов на грэмми. Вот только 5 побед FF при 2х у следущих это, конечно, забавно. Благодаря, грэмми открыл для себя Paramore — This i…
kvltist:
Лысый времени не теряет — ну поживём-увидим есть ли ещё там порох……
jurgis:
Дед Аким написал(а):
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской…
Дед Аким:
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской премии в номинации «Best Hard…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
jurgis написал(а):
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. в…
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
jurgis написал(а):
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. в…
Писюн с глазами:
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. вывод — тотальный игнор.
То…
jurgis:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Тема сложная и интересная. Труд рабочего тяжелый, но простой и понятный, понятна оплата. Труд работников искусс�…
kvltist:
тут всё ясно с «группой». Закон Ньютона — чем меньше музыки в сабже, тем больше пиара-сисек-писек-жалоб-скандалов и пр. + обсуждений оного в ветке форума…
Камерад Шайтан:
Дед Аким:
Не слышал раньше, вторая интересная группа из Монголии появилась…
Альбом RS был лучшим в прошлом году среди номинантов на грэмми. Вот только 5 побед FF при 2х у следущих это, конечно, забавно. Благодаря, грэмми открыл для себя Paramore — This is Why — безумно классный альбом.
все эта новая эскадрилия музыкантов — нет слов..То ли я старый уже. Более-менее можно слушать Spiritbox и то выборочно (Jaded, Circle with me — классные песни). Sleep Token — это же ад, в плохом смысле: ни вокала, ни подачи, избитый номер с масками. Falling in reverse — такая же срань, гипертрофированная тяжесть и мелодика,…да и была статейка у Насти тут, как они отказались без ноутбука играть — рокеры, хех…