Как вам победители новых «Грэмми»?

Да, все мы знаем, что Грэмми — нерелевантная фигня система награждений за музыкальные заслуги, однако она же — до сих пор самая известная и привлекающая внимание. В этом году (отмечавшем итоги года прошлого) номинанты были даже в чем-то любопытны — как минимум потому, что мы не увидели набор ветеранов, и многие номинации взяли относительно молодые команды, не уступив, например, DREAM THEATER. Ну а насколько эти группы и исполнители хороши… давайте посмотрим.

Номинация «Best Metal Performance».

Номинанты: DREAM THEATER «Night Terror», GHOST «Lachryma», SLEEP TOKEN «Emergence», SPIRITBOX «Soft Spine», TURNSTILE «Birds». И… победили TURNSTILE — симпатичная и резвая, яркая группа, не имеющая к металу никакого отношения. Альтернативный рок, хардкор, панк, но… представители Grammy считают иначе.

Номинация «Best Rock Performance».

Номинанты: AMYL AND THE SNIFFERS «U Should Not Be Doing That», LINKIN PARK «The Emptiness Machine», TURNSTILE «Never Enough», Hayley Williams «Mirtazapine», Yungblud с исполнением «Changes» на финальном шоу Оззи. Победил Yungblud — певец, с которым сейчас все носятся как с писаной торбой, с ним записывают коллаборации самые титульные музыканты — однако чего он сам творчески стоит, помимо коллабораций и трибьютов, я лично пока не поняла.

Номинация «Best Rock Song».

Номинанты: SLEEP TOKEN «Caramel», Hayley Williams «Glum», TURNSTILE «Never Enough», Yungblud «Zombie», NINE INCH NAILS «As Alive As You Need Me To Be». За выслугу лет или нет, но награду взяли NINE INCH NAILS. А пресловутый SLEEP TOKEN, заметьте, опять прокатили.

Номинация «Best Rock Album»

Номинанты: DEFTONES Private Music, HAIM I Quit, LINKIN PARK From Zero, Yungblud Idols, TURNSTILE Never Enough. И снова TURNSTILE! Четвертый альбом бойкой компании из Балтимора взял награду в номинации, в которой обычно признают заслуги динозавров (в прошлом году, например, это были ROLLING STONES).

Количество просмотров: 158

2 комментария