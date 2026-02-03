Turnstile
03.02.2026

Как вам победители новых «Грэмми»?

Блог

Да, все мы знаем, что Грэмми — нерелевантная фигня система награждений за музыкальные заслуги, однако она же — до сих пор самая известная и привлекающая внимание. В этом году (отмечавшем итоги года прошлого) номинанты были даже в чем-то любопытны — как минимум потому, что мы не увидели набор ветеранов, и многие номинации взяли относительно молодые команды, не уступив, например, DREAM THEATER. Ну а насколько эти группы и исполнители хороши… давайте посмотрим.

Номинация «Best Metal Performance».
Номинанты: DREAM THEATER «Night Terror», GHOST «Lachryma», SLEEP TOKEN «Emergence», SPIRITBOX «Soft Spine», TURNSTILE «Birds». И… победили TURNSTILE — симпатичная и резвая, яркая группа, не имеющая к металу никакого отношения. Альтернативный рок, хардкор, панк, но… представители Grammy считают иначе.

Номинация «Best Rock Performance».
Номинанты: AMYL AND THE SNIFFERS «U Should Not Be Doing That», LINKIN PARK «The Emptiness Machine», TURNSTILE «Never Enough», Hayley Williams «Mirtazapine», Yungblud с исполнением «Changes» на финальном шоу Оззи. Победил Yungblud — певец, с которым сейчас все носятся как с писаной торбой, с ним записывают коллаборации самые титульные музыканты — однако чего он сам творчески стоит, помимо коллабораций и трибьютов, я лично пока не поняла.

Номинация «Best Rock Song».
Номинанты: SLEEP TOKEN «Caramel», Hayley Williams «Glum», TURNSTILE «Never Enough», Yungblud «Zombie», NINE INCH NAILS «As Alive As You Need Me To Be». За выслугу лет или нет, но награду взяли NINE INCH NAILS. А пресловутый SLEEP TOKEN, заметьте, опять прокатили.

Номинация «Best Rock Album»
Номинанты: DEFTONES Private Music, HAIM I Quit, LINKIN PARK From Zero, Yungblud Idols, TURNSTILE Never Enough. И снова TURNSTILE! Четвертый альбом бойкой компании из Балтимора взял награду в номинации, в которой обычно признают заслуги динозавров (в прошлом году, например, это были ROLLING STONES).

Количество просмотров: 158

Читайте также:

2 комментария

  • defplayer написал(а):

    Альбом RS был лучшим в прошлом году среди номинантов на грэмми. Вот только 5 побед FF при 2х у следущих это, конечно, забавно. Благодаря, грэмми открыл для себя Paramore — This is Why — безумно классный альбом.

    >>>
  • Eum написал(а):

    все эта новая эскадрилия музыкантов — нет слов..То ли я старый уже. Более-менее можно слушать Spiritbox и то выборочно (Jaded, Circle with me — классные песни). Sleep Token — это же ад, в плохом смысле: ни вокала, ни подачи, избитый номер с масками. Falling in reverse — такая же срань, гипертрофированная тяжесть и мелодика,…да и была статейка у Насти тут, как они отказались без ноутбука играть — рокеры, хех…

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *