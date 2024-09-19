Как вам группа MOLCHAT DOMA?Блог
Для сайта это неформат, однако… действительно самая успешная группа из Беларуси в мировом масштабе! Так что любопытно будет узнать, что вы о них думаете. В 2021-м о MOLCHAT DOMA я уже немного рассказывала — и за прошедшие несколько лет ребята, помимо Европы, успели порвать и Америку. Сейчас они живут в Лос-Анджелесе, а расписание гастролей выглядит так.
Причем если брать США, то это не андеграунд, а площадки действительно крупные: клубы, в которых выступают коллективы уровня AMON AMARTH или CANNIBAL CORPSE, т.е. вместимостью минимум 2000-3000 человек. Стоимость билетов на концерты 45-100 долларов. И берут! Да еще как.
В соцсетях команды сотни тысяч подписчиков… В общем, нравится кому-то или нет (в комментариях к предыдущему посту выглядело, что скорей нет), но это работает. Буквально 10 дней назад у MOLCHAT DOMA вышел альбом Белая полоса (причем звукорежиссера на время записи специально экспортировали в Лос-Анджелес из Беларуси), и прежде, чем проголосовать, давайте дадим ему шанс. Сделав вид, что группу DEPECHE MODE никто здесь раньше не слышал.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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Комментарии
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Другой Александр:
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Bronco:
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Так ведь полтос ей уже. …
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Metaller555:
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Другой Александр:
Какие же отсталые люди! Посмели отписаться от неприятного контента. Ведь прогрессивный, современный чел обязан подавлять в себе здоровую брезгливость. А они вон ка…
Ніякага гонара за зямлякоў не адчуваю, не гледзячы на адсылкі да мэтраў і цудоўны саунд (гэта заслуга гукарэжысера). Не пачуў ніводнай яркай мелодыі. Карацей, гэта гурт трэцяга гатунку. Кавер бэнд па сутнасці.