Molchat Doma
19.09.2024

Как вам группа MOLCHAT DOMA?

Блог

Для сайта это неформат, однако… действительно самая успешная группа из Беларуси в мировом масштабе! Так что любопытно будет узнать, что вы о них думаете. В 2021-м о MOLCHAT DOMA я уже немного рассказывала — и за прошедшие несколько лет ребята, помимо Европы, успели порвать и Америку. Сейчас они живут в Лос-Анджелесе, а расписание гастролей выглядит так.

Molchat Doma

Причем если брать США, то это не андеграунд, а площадки действительно крупные: клубы, в которых выступают коллективы уровня AMON AMARTH или CANNIBAL CORPSE, т.е. вместимостью минимум 2000-3000 человек. Стоимость билетов на концерты 45-100 долларов. И берут! Да еще как.

В соцсетях команды сотни тысяч подписчиков… В общем, нравится кому-то или нет (в комментариях к предыдущему посту выглядело, что скорей нет), но это работает. Буквально 10 дней назад у MOLCHAT DOMA вышел альбом Белая полоса (причем звукорежиссера на время записи специально экспортировали в Лос-Анджелес из Беларуси), и прежде, чем проголосовать, давайте дадим ему шанс. Сделав вид, что группу DEPECHE MODE никто здесь раньше не слышал.

Как вам MOLCHAT DOMA по пятибалльной шкале?

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1 comment

  • ratfred написал(а):

    Ніякага гонара за зямлякоў не адчуваю, не гледзячы на адсылкі да мэтраў і цудоўны саунд (гэта заслуга гукарэжысера). Не пачуў ніводнай яркай мелодыі. Карацей, гэта гурт трэцяга гатунку. Кавер бэнд па сутнасці.

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