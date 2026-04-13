Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?Блог
Keanu Reeves — не только крупнокалиберная кинозвезда, но и, как многим известно, достаточно скромный в жизни человек. А еще и басист. Его альтроковая/гранжевая группа DOGSTAR была основана еще в середине 90-х, однако популярности большой не добилась, даже с учетом голливудских регалий.
На сегодняшний день они выпустили три полноформатника, Our Little Visionary (1996), Happy Ending (2000), Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees (2023), и вот на подходе еще один, новый All In Now (2026). Материал предшествующих, признаться, слушала мало — как-то не цепляли песни, казались блеклыми и, в общем, ненужными. Однако несколько синглов будущего диска вышли очень даже ничего! Посему делюсь, вдруг кому нужно альтернативного рока и немножко Киану.
Автор: Anastasiya
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарии
