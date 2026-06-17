kai Hansen
17.06.2026

Kai Hansen выпускает сольный альбом. С молотком

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Kai Hansen в свои 63 решил, что HELLOWEEN и GAMMA RAY — это, безусловно, хорошо. Но мало! Поэтому маэстро на сентябрь анонсировал сольный альбом с трудовым названием «Born With A Hammer» и уже успел показать первый сингл «Feeding The Beast». Хороший, гладкий, запоминающийся, не феерический — однако этот легендарный голос (до сих пор) можно слушать бесконечно! Поэтому будем.

В проекте под названием HANSEN также играют Alexander Dietz (гитарист HEAVEN SHALL BURN) на басу; нынешний драммер CARCASS Daniel Wilding понятно на чем; 26-летний сын Кая Тим и Eike Freese (DARK AGE) на гитарах.

В общем, удачи ветерану!

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2 комментария

  • Тварь написал(а):

    В общем, понятно: Gamma Ray можно больше не ждать.

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  • СиРОЖА написал(а):

    Gamma Ray ему мало.Так мы уже от gamma ray больше 10ти лет ничего не слышали и не факт что услышим,а жаль

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