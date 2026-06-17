Kai Hansen выпускает сольный альбом. С молотком

Kai Hansen выпускает сольный альбом. С молоткомНовинки и новости
Kai Hansen в свои 63 решил, что HELLOWEEN и GAMMA RAY — это, безусловно, хорошо. Но мало! Поэтому маэстро на сентябрь анонсировал сольный альбом с трудовым названием «Born With A Hammer» и уже успел показать первый сингл «Feeding The Beast». Хороший, гладкий, запоминающийся, не феерический — однако этот легендарный голос (до сих пор) можно слушать бесконечно! Поэтому будем.
В проекте под названием HANSEN также играют Alexander Dietz (гитарист HEAVEN SHALL BURN) на басу; нынешний драммер CARCASS Daniel Wilding понятно на чем; 26-летний сын Кая Тим и Eike Freese (DARK AGE) на гитарах.
В общем, удачи ветерану!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 153
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