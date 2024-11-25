Joe Duplantier peta campaign
25.11.2024

Joseph Duplantier, GOJIRA: «Вы должны стать веганами, это уже вопрос выживания человечества»

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После фееричного выступления GOJIRA на Олимпийских играх группа провела несколько масштабных туров по миру, и сейчас о ней говорят даже те, кто до 2024-го ничего ни о команде, ни о ее летающих китах не слышал вовсе. Ну и, воспользовавшись новым витком славы, Joseph Duplantier продолжил массово втирать любимую тему: будь веганом, а то умрешь.

На фотокарточке для новой кампании зоозащитников PETA он стоит на Бруклинском мосту, аки в ковчеге, окруженный разными съедобными птицами да животными, провозглашая ‘Join The Vegan Revolution’.

«Я стал веганом ради животных. Ради их жизней. Но есть и другое преимущество – польза для здоровья. Став веганом, я обрел больше энергии. А еще, считаю, люди обязаны оспаривать существующие законы и традиции общества… чтобы двигаться вперед к будущему, где мы сможем реально выжить. Ибо это уже не только этический вопрос, но и вопрос выживания нашего вида. Вы должны стать веганами.

Помню, как раньше, до того как я отказался от животной пищи, было сложно балансировать энергию на сцене. Выходил нормальный, бодрый, но стоило начать орать, как я едва ль не терял сознание – просто потому, что организм еще переваривал еду. В начале своей карьеры мы часто выступали на разогреве, поэтому, например, ели прямо перед концертом. Это очень опасно, так как организм занят перевариванием, а если хочешь на сцене использовать все свое тело, чтобы петь и выступать со всей самоотдачей, это сильно мешает. Тело не понимает, что делать. Я пару раз чуть не падал в обморок на сцене, потому что переваривание еще не закончилось.

Но! Как только я отказался от продуктов животного происхождения и перешел на растительное питание, мой уровень энергии вырос в 10 или даже в 100 раз. После каждого концерта я все еще полон сил и готов продолжать играть. Я могу рубать и рубать, без остановки. Хотя раньше, до смены питания, после концерта я был выжат как лимон. И это происходило в 20 с чем-то лет… Казалось бы, должно быть наоборот, правда? Но я изменил питание, и теперь могу выступать в любой момент вообще».

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4 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    «Как только я отказался от продуктов животного происхождения и перешел на растительное питание, мой уровень энергии вырос»

    Как только я отказался от 45 размера и перешёл на 46-ой, обувь перестала натирать мне пятки и жать в пальцах.

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  • Юрий написал(а):

    Ученые из Израиля и Португалии реконструировали рацион предков современных людей в эпоху плейстоцена. Она охватывает период от 2,5 миллиона лет назад, когда появился род Homo, до 11,7 тысячи лет назад, пишет Science Daily.
    Исследователи изучили 400 научных работ из разных дисциплин и пришли к выводу, что в течение двух миллионов лет люди были высшими хищниками и питались практически только мясом.
    Лишь исчезновение мегафауны к концу эпохи привело к тому, что Homo начали есть больше растительной пищи. Потом — были вынуждены заняться земледелием и животноводством, считают ученые.
    Большинство доказательств этому исследователи нашли в трудах по археологии и биологии: генетике, метаболизму, физиологии и морфологии. Вот основные.

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  • jurgai написал(а):

    так-так — на повестке стоит вопрос «эффективного переваривания»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Виктор написал(а):

    Вот поэтому это всё и называется пропагандой. Потому что информация про пользу для здоровья — это чистой воды выдумка.

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