Joseph Duplantier, GOJIRA: «Вы должны стать веганами, это уже вопрос выживания человечества»

После фееричного выступления GOJIRA на Олимпийских играх группа провела несколько масштабных туров по миру, и сейчас о ней говорят даже те, кто до 2024-го ничего ни о команде, ни о ее летающих китах не слышал вовсе. Ну и, воспользовавшись новым витком славы, Joseph Duplantier продолжил массово втирать любимую тему: будь веганом, а то умрешь.

На фотокарточке для новой кампании зоозащитников PETA он стоит на Бруклинском мосту, аки в ковчеге, окруженный разными съедобными птицами да животными, провозглашая ‘Join The Vegan Revolution’.

«Я стал веганом ради животных. Ради их жизней. Но есть и другое преимущество – польза для здоровья. Став веганом, я обрел больше энергии. А еще, считаю, люди обязаны оспаривать существующие законы и традиции общества… чтобы двигаться вперед к будущему, где мы сможем реально выжить. Ибо это уже не только этический вопрос, но и вопрос выживания нашего вида. Вы должны стать веганами.

Помню, как раньше, до того как я отказался от животной пищи, было сложно балансировать энергию на сцене. Выходил нормальный, бодрый, но стоило начать орать, как я едва ль не терял сознание – просто потому, что организм еще переваривал еду. В начале своей карьеры мы часто выступали на разогреве, поэтому, например, ели прямо перед концертом. Это очень опасно, так как организм занят перевариванием, а если хочешь на сцене использовать все свое тело, чтобы петь и выступать со всей самоотдачей, это сильно мешает. Тело не понимает, что делать. Я пару раз чуть не падал в обморок на сцене, потому что переваривание еще не закончилось.

Но! Как только я отказался от продуктов животного происхождения и перешел на растительное питание, мой уровень энергии вырос в 10 или даже в 100 раз. После каждого концерта я все еще полон сил и готов продолжать играть. Я могу рубать и рубать, без остановки. Хотя раньше, до смены питания, после концерта я был выжат как лимон. И это происходило в 20 с чем-то лет… Казалось бы, должно быть наоборот, правда? Но я изменил питание, и теперь могу выступать в любой момент вообще».

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