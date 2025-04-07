Jon Schaffer, ICED EARTH: «Иисус — это единственный путь. Теперь мне это абсолютно ясно»

Jon Schaffer, единственный на сегодняшний день участник ICED EARTH, выпускающий под уважаемым брендом какую-то хрень, рассказал, эка его накрыло в тюрьме, что только Иисус сейчас поможет нам всем. И даже, кажется, поблагодарил его, что отсидел.

«Хочу сказать, что несмотря на жесть всего, что случилось, в глобальном смысле — это был самый большой дар в моей жизни. Ибо именно это привело меня ко Христу.

История моей жизни была невероятной — ну серьезно, нарочно такое не придумаешь. И, наверное, нужно было пройти через все это, чтобы сломать мое упрямство… А ведь я был очень упрямым, с очень твердым лбом и бешеным напором. Однако со временем понял, что все то, о чем я писал в своих песнях, все эти предостережения и месседжи, пролегающие сквозь всю мою дискографию, сквозь все проекты, — это Бог уже тогда говорил через меня, а я и не осознавал. И вот, когда меня посадили в одиночку, единственная книга, которую я смог получить, была Библия. Даже на то, чтоб ее получить, потребовалось три недели. Я начал читать…

Я был христианином в детстве. Ходил в христианскую школу — и тот опыт уже многое перевернул. Я подробнее расскажу об этом в своей исповеди. Но если бы не случившееся, не тюрьма, абсолютно уверен: я шел к самоуничтожению. И только пройдя через испытания, через годы одиночества, я начал понимать и учиться. А также продолжаю сейчас это делать. Мне еще многое надо осознать. Библия — это… Я смотрю на нее как на инструкцию по эксплуатации, как пособие по выживанию в падшем мире. Мы пребываем в гиблом состоянии, а Библия — это руководство, как не просто выжить, а жить полноценно. Иисус — это единственный путь. Теперь мне это абсолютно ясно.

Я думаю, мы живем в беспрецедентное время для человечества. И я настоятельно советую вам тоже обратить внимание на учения Иисуса: о чем он говорил, за что умер, ради чего воскрес. Так вы поймете: есть выход всегда, вне зависимости от того, насколько все кажется ужасным. Это принесет вам такой покой, который просто невозможно себе представить. Когда ты находишь божий путь, когда он проходит через тебя, ощущаешь такой уровень спокойствия и силы, что нереально даже передать словами. Это нужно пережить».

Интересно, что было бы, если б ему в тюрьму принесли, например, «Учение дона Хуана». Или «Бхагавадгиту».

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