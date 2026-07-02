John Carpenter
02.07.2026

John Carpenter выпускает альбом «Cathedral», «инспирированный метал-музыкой»

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Если говорить о влияниях, то тут сложнее, чем с курицей и ее яйцами: то ли старина John Carpenter, отметивший в этом году 78, со своей саундтрековой хоррор-аурой взрастил, зацепил сумрачными звуковыми сетями пару поколений металхедов, то ли благодарные металхеды продолжают отсыпать зловещему гуру вдохновений на новые треки. Не суть. В августе маэстро выпускает альбом Cathedral, и хотя это, разумеется не тяжеляк в привычном разумении, инспирации Джон черпал из котла нашего. В качестве тизера в последний день июня он опубликовал трек «The Ferryman».

«Заброшенный собор. Жестокое убийство. Могущественная сверхъестественная сущность, скрывающаяся в лабиринтах катакомб. Все нити этой мрачной истории сходятся в самом сердце Лос-Анджелеса. Что произойдет, когда силы Тьмы поднимутся на поверхность? И кто останется в живых, чтоб поведать эту историю?

Именно такова завязка Cathedral — нового захватывающего альбома и пугающего графического романа от легендарного режиссера и музыканта Джона Карпентера, вдохновленного сном, который приснился ему в 2024 году. «Тот сон был настолько кинематографичным и ярким, — вспоминает Карпентер, — что я сразу подумал: «Я должен написать к нему музыку». В каком-то смысле это наш первый настоящий хэви-метал альбом».

В записи принимали участие сын музыканта Cody и Daniel Davies (ex-KARMA TO BURN/CKY).

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