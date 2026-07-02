John Carpenter выпускает альбом «Cathedral», «инспирированный метал-музыкой»Новинки и новости
Если говорить о влияниях, то тут сложнее, чем с курицей и ее яйцами: то ли старина John Carpenter, отметивший в этом году 78, со своей саундтрековой хоррор-аурой взрастил, зацепил сумрачными звуковыми сетями пару поколений металхедов, то ли благодарные металхеды продолжают отсыпать зловещему гуру вдохновений на новые треки. Не суть. В августе маэстро выпускает альбом Cathedral, и хотя это, разумеется не тяжеляк в привычном разумении, инспирации Джон черпал из котла нашего. В качестве тизера в последний день июня он опубликовал трек «The Ferryman».
«Заброшенный собор. Жестокое убийство. Могущественная сверхъестественная сущность, скрывающаяся в лабиринтах катакомб. Все нити этой мрачной истории сходятся в самом сердце Лос-Анджелеса. Что произойдет, когда силы Тьмы поднимутся на поверхность? И кто останется в живых, чтоб поведать эту историю?
Именно такова завязка Cathedral — нового захватывающего альбома и пугающего графического романа от легендарного режиссера и музыканта Джона Карпентера, вдохновленного сном, который приснился ему в 2024 году. «Тот сон был настолько кинематографичным и ярким, — вспоминает Карпентер, — что я сразу подумал: «Я должен написать к нему музыку». В каком-то смысле это наш первый настоящий хэви-метал альбом».
В записи принимали участие сын музыканта Cody и Daniel Davies (ex-KARMA TO BURN/CKY).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 143
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Комментарии
Чингачгук:
понурый митолизд:
the trve Blackness:
нам то всё-равно, а вот нашего хозяина эта фразочка может тригернуть… давайте не будем его провоцировать, сами понимаете чем это чревато…
Алексей:
Это вам не какой нибудь позёрский Блэк, тут тру в высшей степени. Бля, во что превращается метал. Сплошная клоунада…
Александр:
Fredguitarist написал(а):
милфа конечно ещё вся в соку, но вот нак кой спрашивается в костюм Чубакки рядиться — неужели это кого-то заводит в наши дни… зовите Деда Ак…
Fredguitarist:
милфа конечно ещё вся в соку, но вот нак кой спрашивается в костюм Чубакки рядиться — неужели это кого-то заводит в наши дни… зовите Деда Акима — пущай кунилингирует …
Христос (который) Иисус:
Писюн с глазами написал(а):
MRK написал(а):
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про �…
Писюн с глазами:
MRK написал(а):
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? С…
MRK:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
jurgai:
понурый митолизд:
мало-мало запоздавшая новость про DARKWOODS MY BETROTHED и то более интересная чем вот эта вся попсня…
Христос (который) Иисус:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
Человек в костюме писюна:
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки…
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