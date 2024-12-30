Jim Sheppard о заявке на возрождение NEVERMORE: «Это полнейшее неуважение»

Кажется, намечается затравка на драму/ссору/разборки начала следующего года. Началось все с того, что Jeff Loomis и Van Williams выложили тизер-намек на реюнион (они оба, напомню, покинули NEVERMORE в 2011 году; в составе тогда остались Warrel Dane с Jim Sheppard и объявили, что на этом история прекращается. Уоррел позже в интервью отметит: «Величайшая команда, которую развалил алкоголь»): в инстаграме появилось видео с «неверморовской» символикой, надписью «грядет новая глава» и годом 2025. Также был запущен новый официальный сайт — за коим и всем этим стоят Лумис, Уилльямс плюс еще непонятно кто. Но определенно не басист-основатель.

Через несколько дней после анонса слово взяла жена Джима. «Нам начали поступать вопросы от фанатов группы после того, как Van Williams опубликовал свой пост. Посему считаю своим долгом ответить.

Джима никто, ни Van ни Jeff, не спрашивал по данному поводу, никто не контактировал с нами относительно вопроса использования названия NEVERMORE. Мы тут ни при чем, мы ничего не знаем о данных намерениях, а также считаем полнейшим неуважением анонсы с именем NEVERMORE без согласования с одним из основателей группы.

Мы ждем дальнейшего прояснения ситуации с данным проектом и будем действовать в зависимости от новостей о нем. До тех пор сказать нечего».

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