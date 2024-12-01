Jeff «Mantas» Dunn навсегда уходит из VENOM INC.

Не знаю, что потеряет музыкальный мир, если группы VENOM и VENOM INC. разом прекратят свою деятельность (есть мнение, что не много), но они пока держатся. Хотя и в сомнительных составах.

VENOM INC., созданный в 2015 году в составе VENOM’ного периода Prime Evil, остался с одним лишь участником, имевшим отношение к оригинальной команде (и то уже после всех ее классических-исторических альбомов): вокалистом-басистом Anthony «Demolition Man» Dolan.

Драммер Abaddon ушел в 2018-м (у него сейчас, к слову, свой индустриальный проект ABADDON); теперь пришла пора отправить на пенсию еще одного легендарного деда. Гитарист Jeff «Mantas» Dunn, бывший и в MANTAS, и в VENOM, вынужденно решил, что с него хватит. Тем более, в этом году он перенес уже второй инфаркт.

«Привет, друзья, — написал он в соцсети, — последние несколько месяцев выдались невероятно сложными, на самых разных уровнях. Не буду описывать все, скажу лишь, что финальной каплей стала смерть одного из моих самых любимых котов: пару дней назад Spooky, тяжело и внезапно заболевший, умер прямо на моих руках.

Этой весной, после того, как я перенес второй инфаркт и об этом стало известно в Интернете, невероятный поток любви и поддержки от вас, друзья, сильно помог выкарабкаться. Спасибо вам огромное — хотя одного «спасибо» тут, конечно, мало. Я невыразимо вам благодарен.

Потому, дорогие мои, должен прояснить ситуацию с моим участием в VENOM INC. Я туда более не вернусь.

Во-первых, вопросы здоровья, которые стали важным фактором для меня и моей семьи; во-вторых, возникли кое-какие личные проблемы, которые также повлияли на решение уйти из группы. Так что я не появлюсь ни на каких из объявленных шоу.

Тем не менее, я продолжу писать музыку и общаться с вами, друзья, в соцсетях. Музыка — это лучшая терапия.

Всем котиков и хэви-метала.

Ваш Jeff»

В общем, здоровья хорошему человеку и его котанам, а лавочку под названием VENOM INC., имхо, можно и закрывать. Смысла в ней теперь уже точно нет.

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