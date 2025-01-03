Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMORE

Продолжение истории с реюнионом NEVERMORE не заставило долго ждать, и мнение Jim Sheppard по данному вопросу, похоже, никого не волнует. Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на замещение в группе и Джима, и Уэйна.

Van Williams: «Опубликованный тизер реюниона NEVERMORE вызвал много позитивных эмоций, но не обошлось и без ожидаемой критики. Позвольте сначала ответить на негатив. Некоторые считают, что неуважительно было не поставить Джима в известность насчет наших планов. Но те, кто так говорят, просто не знают истории группы и закулисных процессов, которые привели нас к этому решению. Возможно, оно не было идеальным, но реальность такова, что никаких контактов с Джимом у нас нет уже несколько лет.

Порой чтобы начать что-то новое, нужно оставить прошлые отношения. Мы приняли это решение, чтобы сохранить наследие группы и двигаться дальше так, как считали правильным. При этом мы желаем Джиму крепкого здоровья, и он волен выбирать свой собственный путь. Вдаваться в детали я не буду, но скажу, что уважение должно быть взаимным, а со временем некоторые вещи стали для нас неприемлемыми. На данном этапе я не вижу смысла углубляться в подробности — но как есть, так есть.

Почему я решил вернуться к NEVERMORE? Все очень просто: эта группа всегда была моей мечтой. Найти ребят, с которыми можно творить музыку, ездить в туры по миру — то было невероятное путешествие, наполненное творчеством, приключениями и дружбой. Мы создавали потрясающую музыку и переживали потрясающие времена, но со временем все пошло наперекосяк. Доверие, уважение и радость исчезли. Знаете, как будто красивый торт покрыли глазурью из говна. Когда выглядит хорошо, но есть невозможно. Последней каплей явился наш евротур с SYMPHONY X — после него стало ясно, что дальше мы работать не сможем.

После этого все разделились, пошли своею дорогой. Джефф и я — в одну сторону, Уоррел и Джим — в другую. Примирения не было. Дальше Уоррел уехал в Бразилию, Джим — на Аляску. Прошли годы, мы не общались. За это время моя личная жизнь резко изменилась: у жены диагностировали рак, и это стало тяжелейшим испытанием для нашей семьи. В 2020-м она умерла. Мы с сыном остались одни, одинокими и опустошенными.

Джефф все это время поддерживал меня. Наши отношения стали еще крепче. И со временем мы поняли, что, помимо прочего, скучаем по музыке и совместным выступлениям. NEVERMORE была огромной частью радостной, полной творчества жизни, которой я невероятно дорожу.

Для тех, кто называет возвращение «попыткой заработать деньги», скажу сразу: это не так. Музыканты не выбирают свой путь ради денег. Мы отдали годы своей жизни репетициям, выступлениям и студийной работе просто потому, что любим все это.

Сейчас мы с Джеффом хотим почтить наследие NEVERMORE, найдя музыкантов, которые, со всем уважением ко вкладу Уоррела и Джима, помогут нам открыть новую главу. Это не замена Уоррела, его невозможно заменить. Это попытка найти кого-то, кто сможет передать его дух, привнеся что-то новое. Мы хотим дать фанатам шанс снова собраться вместе, чтобы прочувствовать нашу музыку, спеть потрясающие песни прошлого и, возможно, создать что-то новое, что бы явилось достойным продолжением классики.

Это не будет кавер-группа или трибьют, это будет эволюция NEVERMORE.

До встречи на концертах!»

Jeff Loomis: «Полностью подписываюсь под сказанным. В истории NEVERMORE было много взлетов и падений. Я хочу помнить только хорошее — и вместе с Вэном водрузить знамя группы на новой высоте.

Музыка, туры, выступления — это всегда было моей жизнью. За последние 10–11 лет я работал с разными музыкантами, но NEVERMORE всегда оставалась порталом к созданию лучшей музыки, на которую я только способен.

Мы объявляем международный поиск вокалиста и бас-гитариста. Хотим найти двух невероятных музыкантов, которые помогут нам двигаться вперед с уважением к наследию группы».

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