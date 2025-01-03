Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMORE

Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMOREБлог
Продолжение истории с реюнионом NEVERMORE не заставило долго ждать, и мнение Jim Sheppard по данному вопросу, похоже, никого не волнует. Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на замещение в группе и Джима, и Уэйна.
Van Williams: «Опубликованный тизер реюниона NEVERMORE вызвал много позитивных эмоций, но не обошлось и без ожидаемой критики. Позвольте сначала ответить на негатив. Некоторые считают, что неуважительно было не поставить Джима в известность насчет наших планов. Но те, кто так говорят, просто не знают истории группы и закулисных процессов, которые привели нас к этому решению. Возможно, оно не было идеальным, но реальность такова, что никаких контактов с Джимом у нас нет уже несколько лет.
Порой чтобы начать что-то новое, нужно оставить прошлые отношения. Мы приняли это решение, чтобы сохранить наследие группы и двигаться дальше так, как считали правильным. При этом мы желаем Джиму крепкого здоровья, и он волен выбирать свой собственный путь. Вдаваться в детали я не буду, но скажу, что уважение должно быть взаимным, а со временем некоторые вещи стали для нас неприемлемыми. На данном этапе я не вижу смысла углубляться в подробности — но как есть, так есть.
Почему я решил вернуться к NEVERMORE? Все очень просто: эта группа всегда была моей мечтой. Найти ребят, с которыми можно творить музыку, ездить в туры по миру — то было невероятное путешествие, наполненное творчеством, приключениями и дружбой. Мы создавали потрясающую музыку и переживали потрясающие времена, но со временем все пошло наперекосяк. Доверие, уважение и радость исчезли. Знаете, как будто красивый торт покрыли глазурью из говна. Когда выглядит хорошо, но есть невозможно. Последней каплей явился наш евротур с SYMPHONY X — после него стало ясно, что дальше мы работать не сможем.
После этого все разделились, пошли своею дорогой. Джефф и я — в одну сторону, Уоррел и Джим — в другую. Примирения не было. Дальше Уоррел уехал в Бразилию, Джим — на Аляску. Прошли годы, мы не общались. За это время моя личная жизнь резко изменилась: у жены диагностировали рак, и это стало тяжелейшим испытанием для нашей семьи. В 2020-м она умерла. Мы с сыном остались одни, одинокими и опустошенными.
Джефф все это время поддерживал меня. Наши отношения стали еще крепче. И со временем мы поняли, что, помимо прочего, скучаем по музыке и совместным выступлениям. NEVERMORE была огромной частью радостной, полной творчества жизни, которой я невероятно дорожу.
Для тех, кто называет возвращение «попыткой заработать деньги», скажу сразу: это не так. Музыканты не выбирают свой путь ради денег. Мы отдали годы своей жизни репетициям, выступлениям и студийной работе просто потому, что любим все это.
Сейчас мы с Джеффом хотим почтить наследие NEVERMORE, найдя музыкантов, которые, со всем уважением ко вкладу Уоррела и Джима, помогут нам открыть новую главу. Это не замена Уоррела, его невозможно заменить. Это попытка найти кого-то, кто сможет передать его дух, привнеся что-то новое. Мы хотим дать фанатам шанс снова собраться вместе, чтобы прочувствовать нашу музыку, спеть потрясающие песни прошлого и, возможно, создать что-то новое, что бы явилось достойным продолжением классики.
Это не будет кавер-группа или трибьют, это будет эволюция NEVERMORE.
До встречи на концертах!»
Jeff Loomis: «Полностью подписываюсь под сказанным. В истории NEVERMORE было много взлетов и падений. Я хочу помнить только хорошее — и вместе с Вэном водрузить знамя группы на новой высоте.
Музыка, туры, выступления — это всегда было моей жизнью. За последние 10–11 лет я работал с разными музыкантами, но NEVERMORE всегда оставалась порталом к созданию лучшей музыки, на которую я только способен.
Мы объявляем международный поиск вокалиста и бас-гитариста. Хотим найти двух невероятных музыкантов, которые помогут нам двигаться вперед с уважением к наследию группы».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 89
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Комментарии
Спадар Антось:
Там стала вядома, што яшчэ ў жніўні памёр Sean Blosl, гітарыст SANCTUARY, на месца якога прыйшоў Loomis.…
Jean-Jacques Huyac:
NEVERMORE адзін з улюбёных гуртоў. Калі не самы.. Сказаць, што рады з нагоды гэтай навіны, дык не. Словамі мой душэўны ўздым не апісаць. Параўнацца па сваёй значнасьці пад�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
….их становится все больше, такими темпами будет не Москва — а республика Узбекистана. От них преступность, наркотики, грабежи, изнасилован�…
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Дед Аким:
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jurgai:
Другой Александр:
Плуг666 написал(а):
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гониш�…
Другой Александр:
Плуг666 написал(а):
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гониш�…
Юрий:
NEVERMORE Аd , очередная группа появится с подобной приставкой ?! ))…
Плуг666:
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гонишь на нашего изда�…
NEVERMORE адзін з улюбёных гуртоў. Калі не самы.. Сказаць, што рады з нагоды гэтай навіны, дык не. Словамі мой душэўны ўздым не апісаць. Параўнацца па сваёй значнасьці падзея магла б толькі з рэлізам другога альбома CONTROL DENIED, які недзе там ляжыць у кладоўцы скнарных сваякоў Шульдзінэра і чакае свайго зорнага часу.
Ідэальны, але нажаль утапічны, варыянт разьвіцьця сітуацыі гэта замірэньне з Шэпардам і ўзяцьце на вакал Jón Aldará з BARREN EARTH і IOTUNN (нікога іньшага не магу ўявіць, параўнальнага з Дэйнам па драматычнасьці голаса).
Але ж як яно будзе, паглядзім
Там стала вядома, што яшчэ ў жніўні памёр Sean Blosl, гітарыст SANCTUARY, на месца якога прыйшоў Loomis.