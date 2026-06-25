Jason Newsted об уходе из METALLICA: «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела»

Jason Newsted разоткровенничался относительно своего увольнения из METALLICA в 2001 году. «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела. Если б в тот период не остановился и не получил помощь, меня бы уже не было в живых. Я тогда попросил ребят: «Дайте мне немного времени. Просто позвольте привести себя в порядок». Но коллеги ответили: «Нет».

Тогда я им сказал: «Уж лучше останусь в живых, чем останусь в группе. И не потому, что не люблю METALLICA. Наоборот, люблю. Думаю, это было очевидно всем. Я, черт возьми, каждый вечер выходил на сцену в фирменной футболке с логотипом.

Каждый вечер я представлял нашу группу. После каждого концерта оставался общаться со всеми, кто хотел нас увидеть, потому что считал своим долгом быть лицом METALLICA перед поклонниками. Так что не говорите, что я был недостаточно предан. Не говорите, что мне не хватило верности. Я всегда приходил первым и уходил последним. Это не громкие слова — так было на самом деле.

И если взамен вы не можете дать мне даже немного времени, чтобы восстановиться, значит, остается только уйти.

Причиной того, что я подсел, были серьезные проблемы с шеей и позвоночником, которые начались в середине девяностых. Чтобы заглушить боль, в какой-то момент я принялся принимать викодин, просто чтобы пережить очередной день. И так продолжалось снова, снова и снова. Выбраться было уже невозможно, и вылечить трудно. Повреждения были в таких местах, что запросто не пофиксишь.

Зависимость продолжалась, наверное, лет десять-двенадцать. Иногда я прекращал принимать препараты, потом снова к ним возвращался. Но с 2004 по 2008 год все стало по-настоящему плохо. Одна операция сменяла другую. Не успев восстановиться после одной, ложился на следующую.

Однако, вылечив первопричину, в конце концов мне удалось избавиться и от наркозависимости — как раз незадолго до моей первой художественной выставки.

Этой весной исполнилось шестнадцать лет с того момента. То был май 2010 года, Сан-Франциско. Я освободился от таблеток и постепенно возвращался к нормальной жизни. Началась новая глава: выставки по миру, сотрудничество с галереей в Париже… Почти десять последующих лет моей жизни были посвящены именно этому».

Так вот METALLICA могла погубить еще одного басиста. И художника.

Количество просмотров: 309

6 комментариев