Jason Newsted
25.06.2026

Jason Newsted об уходе из METALLICA: «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела»

Блог

Jason Newsted разоткровенничался относительно своего увольнения из METALLICA в 2001 году. «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела. Если б в тот период не остановился и не получил помощь, меня бы уже не было в живых. Я тогда попросил ребят: «Дайте мне немного времени. Просто позвольте привести себя в порядок». Но коллеги ответили: «Нет».

Тогда я им сказал: «Уж лучше останусь в живых, чем останусь в группе. И не потому, что не люблю METALLICA. Наоборот, люблю. Думаю, это было очевидно всем. Я, черт возьми, каждый вечер выходил на сцену в фирменной футболке с логотипом.

Каждый вечер я представлял нашу группу. После каждого концерта оставался общаться со всеми, кто хотел нас увидеть, потому что считал своим долгом быть лицом METALLICA перед поклонниками. Так что не говорите, что я был недостаточно предан. Не говорите, что мне не хватило верности. Я всегда приходил первым и уходил последним. Это не громкие слова — так было на самом деле.

И если взамен вы не можете дать мне даже немного времени, чтобы восстановиться, значит, остается только уйти.

Причиной того, что я подсел, были серьезные проблемы с шеей и позвоночником, которые начались в середине девяностых. Чтобы заглушить боль, в какой-то момент я принялся принимать викодин, просто чтобы пережить очередной день. И так продолжалось снова, снова и снова. Выбраться было уже невозможно, и вылечить трудно. Повреждения были в таких местах, что запросто не пофиксишь.

Зависимость продолжалась, наверное, лет десять-двенадцать. Иногда я прекращал принимать препараты, потом снова к ним возвращался. Но с 2004 по 2008 год все стало по-настоящему плохо. Одна операция сменяла другую. Не успев восстановиться после одной, ложился на следующую.

Однако, вылечив первопричину, в конце концов мне удалось избавиться и от наркозависимости — как раз незадолго до моей первой художественной выставки.

Этой весной исполнилось шестнадцать лет с того момента. То был май 2010 года, Сан-Франциско. Я освободился от таблеток и постепенно возвращался к нормальной жизни. Началась новая глава: выставки по миру, сотрудничество с галереей в Париже… Почти десять последующих лет моей жизни были посвящены именно этому».

Так вот METALLICA могла погубить еще одного басиста. И художника.

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6 комментариев

  • Дед Аким написал(а):

    В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • скуф-блэкер написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажи
    т.е. хитовой популярной востребованной в народных массах группыhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    скуф-блэкер написал(а):
    Дед Аким написал(а):
    В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажи
    т.е. хитовой популярной востребованной в народных массах группы
    Да, но есть нюанс. Популярность и слава, деньги, народное обожание, сочетаются с талантом и мощностью группы. Таких примеров мало, из метала можно вспомнить — Iron Maiden и Judas Priesthttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Александр написал(а):

    Насколько знаю старичок в целом очень любит (любил) дунуть, уж не знаю относится ли это в нынешних реалиях к категории «зависимости», но где то читал в интервью что прямо заявлялось «они алкоголики, я травокур, уже из-за этого у них быда причина меня ненавидеть»))
    P.S. Тупо лучший басист что был у этой тройки обсосов

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  • Дед Аким написал(а):

    Jason Newsted великолепный басист, но где ты обсосов увидел? Как музыканты поодиночке, они не идеальны, но все вместе, в команде, составляют величайшую метал группу всех времён и народов!!!
    https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Я себя уважаю, не обсосовhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Куни, если женщина чистая (первый признак запах — плохой признак, бактерии), тогда не надо, но в самом процессе ничего плохого нетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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