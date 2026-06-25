Jason Newsted об уходе из METALLICA: «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела»Блог
Jason Newsted разоткровенничался относительно своего увольнения из METALLICA в 2001 году. «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела. Если б в тот период не остановился и не получил помощь, меня бы уже не было в живых. Я тогда попросил ребят: «Дайте мне немного времени. Просто позвольте привести себя в порядок». Но коллеги ответили: «Нет».
Тогда я им сказал: «Уж лучше останусь в живых, чем останусь в группе. И не потому, что не люблю METALLICA. Наоборот, люблю. Думаю, это было очевидно всем. Я, черт возьми, каждый вечер выходил на сцену в фирменной футболке с логотипом.
Каждый вечер я представлял нашу группу. После каждого концерта оставался общаться со всеми, кто хотел нас увидеть, потому что считал своим долгом быть лицом METALLICA перед поклонниками. Так что не говорите, что я был недостаточно предан. Не говорите, что мне не хватило верности. Я всегда приходил первым и уходил последним. Это не громкие слова — так было на самом деле.
И если взамен вы не можете дать мне даже немного времени, чтобы восстановиться, значит, остается только уйти.
Причиной того, что я подсел, были серьезные проблемы с шеей и позвоночником, которые начались в середине девяностых. Чтобы заглушить боль, в какой-то момент я принялся принимать викодин, просто чтобы пережить очередной день. И так продолжалось снова, снова и снова. Выбраться было уже невозможно, и вылечить трудно. Повреждения были в таких местах, что запросто не пофиксишь.
Зависимость продолжалась, наверное, лет десять-двенадцать. Иногда я прекращал принимать препараты, потом снова к ним возвращался. Но с 2004 по 2008 год все стало по-настоящему плохо. Одна операция сменяла другую. Не успев восстановиться после одной, ложился на следующую.
Однако, вылечив первопричину, в конце концов мне удалось избавиться и от наркозависимости — как раз незадолго до моей первой художественной выставки.
Этой весной исполнилось шестнадцать лет с того момента. То был май 2010 года, Сан-Франциско. Я освободился от таблеток и постепенно возвращался к нормальной жизни. Началась новая глава: выставки по миру, сотрудничество с галереей в Париже… Почти десять последующих лет моей жизни были посвящены именно этому».
Так вот METALLICA могла погубить еще одного басиста. И художника.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 309
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Jason Newsted об уходе из METALLICA: «Причина была в моей страшной зависимости. Я дошел до предела»
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Комментарии
Дед Аким:
Я себя уважаю, не обсосов Куни, если женщина чистая (первый признак запах — плохой признак…
Дед Аким:
Jason Newsted великолепный басист, но где ты обсосов увидел? Как музыканты поодиночке, они не идеальны, но все вместе, в команде, составляют величайшую метал группу всех в�…
Александр:
Насколько знаю старичок в целом очень любит (любил) дунуть, уж не знаю относится ли это в нынешних реалиях к категории «зависимости», но где то читал в интервью что пр…
Дед Аким:
скуф-блэкер написал(а):
Дед Аким написал(а):
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь гру�…
MRK:
Тварь написал(а):
Erik Brødreskift
тот Эрик на самом деле легенда»Erik, May You Rape the Angels!!!»…
скуф-блэкер:
Дед Аким написал(а):
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем пок�…
Дед Аким:
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, к�…
Тварь:
Polyphemus написал(а):
И на половине песен барабанит Эрик
Не пухай так. Я уж подумал, что речь про другого Эрика — Erik Brødreskift и не понял, как он воскрес.…
Polyphemus:
И на половине песен барабанит Эрик (ex Aeternus, ex Gorgoroth), наконец то проявился чувак. Один из лучших скандинавских драммеров.…
donald tusk:
понурый митолизд:
DC написал(а):
Женщины разделись
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MRK:
Другой Александр написал(а):
Чувак какой-то появился. Там, насколько помню, одна девка была только совсем недавно ещё.
не просто чувак, а Sam Osborne (видимо брат и…
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажи
Дед Аким написал(а):
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажи
т.е. хитовой популярной востребованной в народных массах группы
скуф-блэкер написал(а):
Дед Аким написал(а):
В жизни бывают потери и расставания, у каждого правда своя, это не плохо или хорошо, это так как есть. Таков путь группы, великой по всем показателям — хиты, альбомы, концерты, продажи
т.е. хитовой популярной востребованной в народных массах группы
Да, но есть нюанс. Популярность и слава, деньги, народное обожание, сочетаются с талантом и мощностью группы. Таких примеров мало, из метала можно вспомнить — Iron Maiden и Judas Priest
Насколько знаю старичок в целом очень любит (любил) дунуть, уж не знаю относится ли это в нынешних реалиях к категории «зависимости», но где то читал в интервью что прямо заявлялось «они алкоголики, я травокур, уже из-за этого у них быда причина меня ненавидеть»))
P.S. Тупо лучший басист что был у этой тройки обсосов
Jason Newsted великолепный басист, но где ты обсосов увидел? Как музыканты поодиночке, они не идеальны, но все вместе, в команде, составляют величайшую метал группу всех времён и народов!!!
Я себя уважаю, не обсосов Куни, если женщина чистая (первый признак запах — плохой признак, бактерии), тогда не надо, но в самом процессе ничего плохого нет