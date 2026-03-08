Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»

49-летний фронтмен PAPA ROACH Jacoby Shaddix, который когда-то гордо носил псевдоним Jonny Vodka, рассказал, где он был 13 лет. Оказывается, на фоне музицирований в его жизни и в душе шла ожесточенная битва между алкоголем и Иисусом. Победил Иисус.

«С 2012 года я стал посещать собрания алкоголиков, всякие рехабы, и прочее. И там все говорили: тебе нужен бог. Обрети бога. Этот процесс у меня занял долгие годы. Потому что скажу я вам честно: меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим. Но так и вышло: сижу вот я тут, последователь Христа и трезвенник.

Дорога выдалась непростой, много возникало разных вопросов. Были и моменты, когда я поворачивал назад, к старой жизни, и в какой-то момент опять оказывался в мрачной яме. Возвращался. В конце концов я оставил бутылку… и честно, просто стал молиться: «Бог, ты тут? Ты меня слышишь? Мне нужно чудо. Нужно что-то, что поможет переломить мою натуру». И чудо правда случилось. Я смог отпустить контроль над своей жизнью, довериться высшей силе. И как будто стена разрушилась.

Честно, я долгие годы не хотел рассказывать об этом другим — мол, как же так, это уже не рок-н-ролл, это уже не круто и не балдежно. Что ж, выходит, я тут не для того, чтобы доказывать, что я рок-н-ролльщик и крутой. Я пожил той жизнью и видел, к чему она меня тащит.

Так что я тут, чтобы порвать эту цепь. У меня в семье было много алкоголиков, — а я реально хочу разорвать этот круг. Потому что я не такой, как они».

Сведет ли он с груди татуировку «born to rock», Jacoby пока не сообщил.

