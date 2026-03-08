Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»Блог
49-летний фронтмен PAPA ROACH Jacoby Shaddix, который когда-то гордо носил псевдоним Jonny Vodka, рассказал, где он был 13 лет. Оказывается, на фоне музицирований в его жизни и в душе шла ожесточенная битва между алкоголем и Иисусом. Победил Иисус.
«С 2012 года я стал посещать собрания алкоголиков, всякие рехабы, и прочее. И там все говорили: тебе нужен бог. Обрети бога. Этот процесс у меня занял долгие годы. Потому что скажу я вам честно: меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим. Но так и вышло: сижу вот я тут, последователь Христа и трезвенник.
Дорога выдалась непростой, много возникало разных вопросов. Были и моменты, когда я поворачивал назад, к старой жизни, и в какой-то момент опять оказывался в мрачной яме. Возвращался. В конце концов я оставил бутылку… и честно, просто стал молиться: «Бог, ты тут? Ты меня слышишь? Мне нужно чудо. Нужно что-то, что поможет переломить мою натуру». И чудо правда случилось. Я смог отпустить контроль над своей жизнью, довериться высшей силе. И как будто стена разрушилась.
Честно, я долгие годы не хотел рассказывать об этом другим — мол, как же так, это уже не рок-н-ролл, это уже не круто и не балдежно. Что ж, выходит, я тут не для того, чтобы доказывать, что я рок-н-ролльщик и крутой. Я пожил той жизнью и видел, к чему она меня тащит.
Так что я тут, чтобы порвать эту цепь. У меня в семье было много алкоголиков, — а я реально хочу разорвать этот круг. Потому что я не такой, как они».
Сведет ли он с груди татуировку «born to rock», Jacoby пока не сообщил.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
Комментарии
Зануда:
Ну, аддиктивным натурам надо что-то, к чему привязаться, бывшие алкаши или наркоманы часто выбирают религию как замену наркотику. Хз, если ему так лучше, то и ок. Груп…
Бабка Кима:
saenko написал(а):
Бабка Кима написал(а):
А ты не хами даме, плебей.
У нее хотя бы сиськи красивые, а ты чего в жизни добился? Говнарь старый!
Ты ее ебарь, тот скуфа�…
saenko:
Бабка Кима написал(а):
А ты не хами даме, плебей.
У нее хотя бы сиськи красивые, а ты чего в жизни добился? Говнарь старый!
Ты ее ебарь, тот скуфарь с туловище�…
D.:
Бабка Кима написал(а):
У нее хотя бы сиськи красивые
У меня намного лучше! Первые настоящие сиськи в андерграунде — мои!…
Александр:
Паша написал(а):
Катя, будь добра — съеби, пожалуйста, вниманиеблядствовать и праздновать свой 20летний юбилей на сцене (или что ты там себе насочиняла) на свои р�…
Бабка Кима:
Паша написал(а):
Nokt написал(а):
Калі ласка, працягвайце! Я ўжо тыдзень адарвацца не магу.
Што інтэрв’ю, што каменты — шэдэўральна
Катя, будь добра — съеби, пож�…
b4w:
«Обрубки» удобны. Какого чёрта вы можете изобразить на неудобных гитарах? Как только вижу чуваков с Gibson Les Paul, сразу становится понятно, что здесь про дрочерство, а не…
Паша:
Nokt написал(а):
Калі ласка, працягвайце! Я ўжо тыдзень адарвацца не магу.
Што інтэрв’ю, што каменты — шэдэўральна
Катя, будь добра — съеби, пожалуйста, вниман�…
Тварь:
А сейчас у них попытка камбека номер 2. С Лоттой и кучей старых участников.
Мило, но без Йоргена — т.е. никаких тебе Черных эмоций. Хотя это понятно по первой же песне.…
morbid:
D. написал(а):
Приехали — тролли превратились в провокаторов и хотят крови!
Кому ты нужен, болезный? Тыж сам устроил весь этот анал-карнавал с собой в главно…
Nokt:
Калі ласка, працягвайце! Я ўжо тыдзень адарвацца не магу.
Што інтэрв’ю, што каменты — шэдэўральна…
b4w:
neurohamner:
Чайхана написал(а):
слышишь соловей. смотри там не допусти роковую ошибку, когда потом отскочить будет уже некуда. ты по жизни был крестом, крестом и в землю ляже…
Ну, аддиктивным натурам надо что-то, к чему привязаться, бывшие алкаши или наркоманы часто выбирают религию как замену наркотику. Хз, если ему так лучше, то и ок. Группа говно все равно.